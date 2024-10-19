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    «Торпедо» снова проявит себя с лучшей стороны в нападении

    «Торпедо» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо» Москва
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    Максим Летунов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Нагорном» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Октября 2024 года

    Торпедо

  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Нижегородский коллектив занимает 5-е место в таблице Запада. В 16 матчах торпедовцы набрали 20 очков. Такое же количество баллов заработали «Северсталь» и ЦСКА.

    Последние матчи: Все предыдущие недели команда Игоря Ларионова провела в прекрасном настроении, которое объяснялось беспроигрышным 6-матчевым циклом.

    Торпедо — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Лишь 12 октября «Торпедо» впервые за долгое время потерпело поражение от «Трактора» — 4:5 ОТ. Но об осечке хоккеисты из Нижнего забыли, так как в последней игре взяли верх над «Нефтехимиком» — 5:4 ОТ.

    Не сыграют: Андрей Белевич, Вячеслав Войнов.

    Состояние команды: После откровенно провального начала сезона игра «Торпедо» вышла на другой уровень. В этом направлении Игорь Ларионов и тренерский штаб проделали отличную работу.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Практически каждый текущий матч нижегородцев подкреплен хорошей результативностью. «Торпедо» значительно прибавило в реализации ввиду улучшения взаимодействия на чужой половине площадки.

    На данном этапе сезона «Торпедо» выглядит реальным претендентом на места в верхней части таблицы. Если команда сумеет сохранить нынешний безумный темп, то на фоне нестабильности конкурентов сможет проникнуть в первую тройку.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Столичный клуб был вытеснен на 8-е место в таблице Западной конференции ввиду лучших дополнительных показателей «Динамо» Минск: оба конкурента набрали по 17 очков.

    Последние матчи: Сравнительно недавно у команды Алексея Кудашова вновь не шли дела, на что указывали три поражения в четырех встречах, однако в последних матчах ситуация улучшилась.

    В двух недавних играх в рамках домашней мини-серии «Динамо» Москва победило. Сперва бело-голубые провели яркий матч с «Салаватом Юлаевым» — 4:2, а затем без малейшего стеснения разгромили «Спартака» — 5:0.

    Не сыграют: В составе столичного клуба нет потерь.

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    • Состояние команды: В новый сезон «Динамо» Москва входило в статусе одного из претендентов на Кубок Гагарина, но результаты на старте регулярки значительно разошлись с ожиданиями.

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    Начало чемпионата «Динамо» Москва откровенно провалило: в семи стартовых матчах столичный клуб выиграл всего дважды. Тем не менее команда Алексея Кудашова продолжает прогрессировать.

    Совсем без потерь очков «Динамо» Москва не играет, но ведущие форварды вспомнили о своих прямых обязанностях, ввиду чего продвижение бело-голубых по таблице кажется вопросом ближайшего времени.

    Статистика для ставок

    • Победой «Динамо» Москва закончились три гостевых матча из четырех последних

    • «Торпедо» победило «Динамо» Москва в четырех последних домашних матчах из пяти

    • Минимум 3 гола забивали торпедовцы в четырех личных встречах в «Нагорном» из последних пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.38, а победа «Динамо» Москва — в 2.45.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

    Прогноз: Последние результаты «Торпедо» подкреплены высокой результативностью, ввиду чего команда Ларионова является фаворитом домашнего матча с «Динамо».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 2.10.

    Прогноз: Если нижегородцам удастся выйти на привычный уровень реализации, остановить их на домашнем катке будет крайне трудно, особенно в форме, в которой пребывает столичный клуб.

    Ставка: «Торпедо» победит в матче за 1.88.

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    «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» снова проявит себя с лучшей стороны в нападении
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