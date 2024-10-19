В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Нагорном» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Нижегородский коллектив занимает 5-е место в таблице Запада. В 16 матчах торпедовцы набрали 20 очков. Такое же количество баллов заработали «Северсталь» и ЦСКА.

Последние матчи: Все предыдущие недели команда Игоря Ларионова провела в прекрасном настроении, которое объяснялось беспроигрышным 6-матчевым циклом.

Лишь 12 октября «Торпедо» впервые за долгое время потерпело поражение от «Трактора» — 4:5 ОТ. Но об осечке хоккеисты из Нижнего забыли, так как в последней игре взяли верх над «Нефтехимиком» — 5:4 ОТ.

Не сыграют: Андрей Белевич, Вячеслав Войнов.

Состояние команды: После откровенно провального начала сезона игра «Торпедо» вышла на другой уровень. В этом направлении Игорь Ларионов и тренерский штаб проделали отличную работу.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Практически каждый текущий матч нижегородцев подкреплен хорошей результативностью. «Торпедо» значительно прибавило в реализации ввиду улучшения взаимодействия на чужой половине площадки.

На данном этапе сезона «Торпедо» выглядит реальным претендентом на места в верхней части таблицы. Если команда сумеет сохранить нынешний безумный темп, то на фоне нестабильности конкурентов сможет проникнуть в первую тройку.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Столичный клуб был вытеснен на 8-е место в таблице Западной конференции ввиду лучших дополнительных показателей «Динамо» Минск: оба конкурента набрали по 17 очков.

Последние матчи: Сравнительно недавно у команды Алексея Кудашова вновь не шли дела, на что указывали три поражения в четырех встречах, однако в последних матчах ситуация улучшилась.

В двух недавних играх в рамках домашней мини-серии «Динамо» Москва победило. Сперва бело-голубые провели яркий матч с «Салаватом Юлаевым» — 4:2, а затем без малейшего стеснения разгромили «Спартака» — 5:0.

Не сыграют: В составе столичного клуба нет потерь.

Состояние команды: В новый сезон «Динамо» Москва входило в статусе одного из претендентов на Кубок Гагарина, но результаты на старте регулярки значительно разошлись с ожиданиями.

Начало чемпионата «Динамо» Москва откровенно провалило: в семи стартовых матчах столичный клуб выиграл всего дважды. Тем не менее команда Алексея Кудашова продолжает прогрессировать.

Совсем без потерь очков «Динамо» Москва не играет, но ведущие форварды вспомнили о своих прямых обязанностях, ввиду чего продвижение бело-голубых по таблице кажется вопросом ближайшего времени.

Статистика для ставок

Победой «Динамо» Москва закончились три гостевых матча из четырех последних

«Торпедо» победило «Динамо» Москва в четырех последних домашних матчах из пяти

Минимум 3 гола забивали торпедовцы в четырех личных встречах в «Нагорном» из последних пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.38, а победа «Динамо» Москва — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: Последние результаты «Торпедо» подкреплены высокой результативностью, ввиду чего команда Ларионова является фаворитом домашнего матча с «Динамо».

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 3 за 2.10.

Прогноз: Если нижегородцам удастся выйти на привычный уровень реализации, остановить их на домашнем катке будет крайне трудно, особенно в форме, в которой пребывает столичный клуб.

Ставка: «Торпедо» победит в матче за 1.88.