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    «Анахайм» вставит палки в колеса «Юте»?

    «Анахайм» — «Юта». Ставка (к. 2.18), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Юта»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Хонда Центре» 17 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Ожиданий по новому сезону от «Анахайма» никаких нет, но команда постепенно строится, поэтому её десятое место в таблице Запада вполне можно расценивать, как положительную динамику.

    Последние матчи: В двух сыгранных матчах «Анахайм» набрал два очка, причём забросил и пропустил всего лишь по три шайбы.

    Травмированные игроки: Главный тренер «Анахайма» не может рассчитывать на Гибсона и Суханека. Также под вопросом участие ЛаКомба в предстоящей игре.

    Общий тонус клуба: При всем уважении к «Анахайму», но калифорнийский клуб не сможет доставить проблем переехавшей из Аризоны франшизе.

    «Юта»

    Турнирное положение: На старте нового сезона «Юта» откровенно удивляет, поскольку её присутствие в пятерке сильнейших на Западе — действительно событие.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: К нынешнему моменту времени «Юта» забрала себе 75 процентов всех разыгрываемых очков, что уже более, чем приличный результат.

    Травмированные игроки: В лазарете у «Юты» также есть игроки. Сразу у Марино, Бьюгстада и Дурзи диагностированы травмы нижней части тела.

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    Общий тонус клуба: В матче против «уток» гости выглядят вполне себе реальными претендентами на победу.

    Статистика для ставок

    • Во всех своих победных поединках «Юта» не забрасывала меньше пяти шайб

    • Два из трех последних матчей «Юта» не заканчивала в основное время поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.51, на гостей — 2.24.

    Прогноз: Гости смогут реализовать свои шансы и увезти победу из Калифорнии

    Альтернативный прогноз: Гости смогут раскрутить «уток» на очередную результативную игру

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.24

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86

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    «Анахайм» — «Юта»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» вставит палки в колеса «Юте»?
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