«Анахайм»
Турнирное положение: Ожиданий по новому сезону от «Анахайма» никаких нет, но команда постепенно строится, поэтому её десятое место в таблице Запада вполне можно расценивать, как положительную динамику.
Последние матчи: В двух сыгранных матчах «Анахайм» набрал два очка, причём забросил и пропустил всего лишь по три шайбы.
Травмированные игроки: Главный тренер «Анахайма» не может рассчитывать на Гибсона и Суханека. Также под вопросом участие ЛаКомба в предстоящей игре.
Общий тонус клуба: При всем уважении к «Анахайму», но калифорнийский клуб не сможет доставить проблем переехавшей из Аризоны франшизе.
«Юта»
Турнирное положение: На старте нового сезона «Юта» откровенно удивляет, поскольку её присутствие в пятерке сильнейших на Западе — действительно событие.
Последние матчи: К нынешнему моменту времени «Юта» забрала себе 75 процентов всех разыгрываемых очков, что уже более, чем приличный результат.
Травмированные игроки: В лазарете у «Юты» также есть игроки. Сразу у Марино, Бьюгстада и Дурзи диагностированы травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: В матче против «уток» гости выглядят вполне себе реальными претендентами на победу.
Статистика для ставок
- Во всех своих победных поединках «Юта» не забрасывала меньше пяти шайб
- Два из трех последних матчей «Юта» не заканчивала в основное время поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.51, на гостей — 2.24.
Прогноз: Гости смогут реализовать свои шансы и увезти победу из Калифорнии
- 2.60Колорадо — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.96Торонто — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.98Эдмонтон — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Гости смогут раскрутить «уток» на очередную результативную игру
Ставка: П2 с коэффициентом 2.24
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86