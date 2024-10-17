В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Юту». Игра пройдет в «Хонда Центре» 17 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: Ожиданий по новому сезону от «Анахайма» никаких нет, но команда постепенно строится, поэтому её десятое место в таблице Запада вполне можно расценивать, как положительную динамику.

Последние матчи: В двух сыгранных матчах «Анахайм» набрал два очка, причём забросил и пропустил всего лишь по три шайбы.

Травмированные игроки: Главный тренер «Анахайма» не может рассчитывать на Гибсона и Суханека. Также под вопросом участие ЛаКомба в предстоящей игре.

Общий тонус клуба: При всем уважении к «Анахайму», но калифорнийский клуб не сможет доставить проблем переехавшей из Аризоны франшизе.

«Юта»

Турнирное положение: На старте нового сезона «Юта» откровенно удивляет, поскольку её присутствие в пятерке сильнейших на Западе — действительно событие.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: К нынешнему моменту времени «Юта» забрала себе 75 процентов всех разыгрываемых очков, что уже более, чем приличный результат.

Травмированные игроки: В лазарете у «Юты» также есть игроки. Сразу у Марино, Бьюгстада и Дурзи диагностированы травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: В матче против «уток» гости выглядят вполне себе реальными претендентами на победу.

Статистика для ставок

Во всех своих победных поединках «Юта» не забрасывала меньше пяти шайб

Два из трех последних матчей «Юта» не заканчивала в основное время поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.75, на ничью — 4.51, на гостей — 2.24.

Прогноз: Гости смогут реализовать свои шансы и увезти победу из Калифорнии

Альтернативный прогноз: Гости смогут раскрутить «уток» на очередную результативную игру

Ставка: П2 с коэффициентом 2.24

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86