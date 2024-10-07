В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет в «Нагорном» 7 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: На текущий момент нижегородцы находятся на 6-м месте в таблице Запада с 13 очками после 12 матчей, отставая на 2 балла от тройки лидеров конференции.

Последние матчи: К игре с «Куньлунем» команда Игоря Ларионова настраивается на фоне серии из четырех ярких в плане результативности побед над аутсайдерами/середняками.

В рамках этой серии «Торпедо» уже успело обыграть китайских соперников (4:2), после чего последовали успешные матчи с «Адмиралом» (4:2), «Амуром» (7:2) и «Барысом» (10:1).

Не сыграют: Андрей Белевич, Игорь Ларионов, Вячеслав Войнов.

Состояние команды: «Торпедо» вошло в сезон с трудностями, но постепенно команда Игоря Ларионова набирает нужную форму: нижегородцы начали исправлять свои ошибки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игра «Торпедо» становится все более зрелищной, особенно в атаке. Несмотря на проблемы в защите, команда вышла на хороший темп набора очков за счет высокой продуктивности впереди.

Для дальнейшего успеха «Торпедо» важно сохранить эту динамику, улучшить защитные действия и продолжить наращивать свой атакующий потенциал.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Почти китайский представитель лиги пытается не отстать от зоны первой восьмерки: в 12 матчах он набрал 10 очков и обосновался на 10-м месте в таблице Запада.

Последние матчи: После 4-матчевой серии без набранных очков команда Михаила Кравца одержала две неожиданные победы над одними из сильнейших клубов чемпионата.

В частности, «Куньлунь» по-настоящему зажег на льду СКА (5:4) и «Салавата Юлаева» (5:2). Однако в последнем матче «драконы» напомнили себя прежних и устроились на 2:7 от «Витязя».

Не сыграют: Дойл Сомерби.

Состояние команды: «Куньлунь» пытается набрать форму после серии неудач. Последние победы над сильными соперниками вроде СКА и «Салавата», подтверждают намерение «Ред Стар» выбраться из кризиса.

Несмотря на то что «Куньлунь» все еще сталкивается с нестабильностью, особенно в обороне, его игра в атаке выглядит впечатляюще. Команда Михаила Кравца нередко ловит кураж на чужой половине.

Чтобы закрепиться в борьбе за плей-офф, «Куньлуню» важно найти в себе силы поставить победы на поток, особенно это актуально для матчей против соперников, находящихся внизу турнирной таблицы.

Статистика для ставок

В четырех последних матчах «Торпедо» пробивало индивидуальный тотал больше 3.5

В двух последних играх «Торпедо» обыграло соперников с форой 5+ голов

«Торпедо» ни разу не проиграло «Куньлуню» с октября 2020 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.48, ничья — в 5.25, а победа «Куньлуня» — в 5.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: В последних играх результативность команды Игоря Ларионова вернулась в привычную норму, а соперники вроде «Куньлуня» остаются надежным способом улучшить персональную статистику ведущих форвардов из Нижнего.

Ставка: «Торпедо» забьет в каждом периоде за 2.30.

Прогноз: Зачастую подобные встречи входят в активную фазу событийности уже с первых минут. Вполне вероятно, «Торпедо» и «Куньлунь» начнут забивать уже со старта.

Ставка: Тотал первого периода больше 2 за 2.51.