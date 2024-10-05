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    «Спартак» не оступится в домашней игре с «Магниткой»

    «Спартак» — «Металлург» Мг. Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, КХЛ, 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Металлург» Мг
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    «Спартак» дома уступил «Трактору»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Металлург» Мг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 17:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: Красно-белые продолжают погоню за «Локомотивом»: в 11 матчах столичный клуб заработал 18 очков и закрепился на 2-й строчке в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Победой команды Алексея Жамнова закончились четыре матча из последних пяти, при этом только в одной встрече столичный клуб пропустил больше двух голов.

    Спартак — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    Единственное в текущем отрезке поражение «Спартак» потерпел в матче с «Трактором» (2:3 Б), однако вернуться к более привычному результату сумел днями ранее — в домашней встрече с «Барысом» (4:2).

    Не сыграют: Потерь в составе московского клуба нет.

    Состояние команды: «Спартак» выдал один из лучших стартов за последние годы, однако на фоне практически безупречного «Локомотива» красно-белым не удастся подняться на верхнюю строчку.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Алексея Жамнова по-прежнему старается придерживаться атакующей стратегии, хотя по сравнению с прошлым сезоном форварды москвичей не пока не демонтируют какую-то заоблачную статистику.

    Тем не менее в этом сезоне «Спартак» — по крайней мере, на стартовом отрезке — значительно прибавил в качестве игры в обороне, являясь одним из наиболее надежно защищенных среди клубов Запада.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Впервые за продолжительный отрезок «Магнитка» вошла в зону топ-восьмерки: в 12 матчах действующие чемпионы набрали 10 очков.

    Последние матчи: После очередной волны поражений — в период с 25 по 27 сентября команда Андрея Разина уступила «Спартаку» (3:4) и «Ак Барсу» (3:4) — «лисы» выиграли два матча из двух.

    На домашнем катке с минимальной разницей «Металлург» Мг продавил «Ладу» (2:1), а в гостях у ЦСКА устроил неожиданный разнос, сломив «армейцев» ментально и физически (7:0).

    Не сыграют: Артем Минулин, Денис Зернов.

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    • Состояние команды: На фоне невзрачного начала чемпионата от «Металлурга» Мг ожидают прорыва «вот-вот», однако пока его турнирная ситуация не приходит в норму.

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    Команда попрощалась со спортивным директором, что уже свидетельствует о нездоровой атмосфере и событиях за пределами льда, которые могут сказываться на результатах.

    Одной из основных проблем «Металлурга» Мг является отсутствие единства в атаке: порой команде не хватает лидера верхних звеньев, а некоторые игроки нападения просто не показывают свой уровень.

    Статистика для ставок

    • На домашнем катке «Спартак» еще ни разу не проигрывал в основное время в новом сезоне

    • В период с 9 по 14 сентября красно-белые забрасывали минимум 4 шайбы на домашней площадке

    • В двух последних очных матчах в столице общая результативность ограничивалась тремя голами, при этом одна из команд покидала каток без заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.30, а победа «Металлурга» Мг — в 2.89.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

    Прогноз: Безусловно, «Магнитка» вправе рассчитывать на некие проблески в предстоящих играх, однако «Спартак» на текущий момент по всем параметрам превосходит действующего чемпиона, ввиду чего дома он станет безоговорочным фаворитом.

    Ставка: «Спартак» победит за 2.07.

    Прогноз: Оборона красно-белых на текущий момент остается одной из сильнейших на Западе, поэтому вполне логично ожидать, что гости завершат эту встречу с низкой результативностью.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга» Мг меньше 2.5 за 1.88.

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    «Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» не оступится в домашней игре с «Магниткой»
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