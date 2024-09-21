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    На домашнем льду «Витязь» обыграет «Барыс»

    Витязь — Барыс: ставка и прогноз, новости. 21.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Барыс»
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    Иван Чехович
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Сентября 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 17:00 Барыс

    Барыс

  • Астана
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковная команда поучаствовала в шести встречах, набрав за этот период 4 очка и расположившись на десятой строчке на Западе.

    Столько же очков за разный промежуток набрали «Динамо» Москва и «Сочи», который, вероятно, станет основным конкурентом «Витязя» в битве аутсайдеров.

    Витязь — Барыс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Новый сезон для команды Павла Десяткова начался с двух побед в трех матчах, после чего последовала серия поражений, в рамках которой «витязи» уступили «Динамо» Минск (1:5), «Ладе» (1:2) и ЦСКА (2:3).

    Не сыграют: Предстоящий матч пропустят Владимир Галузин, Дин Стюарт, Григорий Ващенко, Илья Аркалов и Владислав Цицюра.

    Состояние команды: «Витязь» продолжает сталкиваться с характерными для него проблемами в защите. При этом команде вряд ли удастся в срочном порядке укрепить оборонительные ряды для избежания потерь очков в дальнейшем.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Атакующая линия «Витязя» также не может похвастаться высокими показателями полезности, хотя улучшение реализации моментов в играх с равными соперниками может стать ключом к набору важнейших баллов.

    Если «Витязь» намерен бороться за плей-офф, то ему следует сбалансировать свою игру, после чего всерьез можно будет рассуждать о каких-либо перспективах.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Мрачный период астанчан по-прежнему актуален. В шести матчах команда набрала всего 3 очка, с которыми расположилась на 11-м месте на Востоке.

    На текущий момент «Барыс» опережает лишь «Металлург» Мг, который выдал худший в истории лиги старт в статусе действующего обладателя Кубка. На один балл казахи обходят «Амур».

    Последние матчи: Новую регулярку команда Дэвида Немировского начала с 4-матчевой серии поражений, которая была прервана сенсационной победой над «Автомобилистом» (2:1 ОТ). Но за выездом в Екатеринбург последовал новый провал. На этот раз на катке «Ак Барса» (0:5).

    Не сыграют: В составе казахов встречу пропустят Натан Болье и Батырлан Муратов.

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    • Состояние команды: «Барыс» испытывает значительные трудности в атаке, что сказывается на общем настроении команды, которая не видит перспектив к улучшению.

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    Защита «Барыса» ожидаемо стала одной из худших на стартовом отрезке. Проблемы астанчан в обороне создают дополнительные трудности, и без их решения добиться успеха будет невозможно.

    «Барыс» нуждается в комплексной работе над своими ошибками на всех участках площадки. Только так представитель Казахстана сумеет выйти хотя бы на какой-то конкурентоспособный уровень.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних очных матчах победу одержал «Витязь»

    • В новом сезоне «Барыс» потерпел три поражения в четырех гостевых встречах

    • На текущий момент результативность «Барыса» остается наихудшей во всем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 3.92, а победа «Барыса» — в 2.89.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

    Прогноз: С точки зрения борьбы за кубковые места «Витязь» — такой же аутсайдер, как и «Барыс». Но в рамках очной встречи у подмосковной команды имеются все козыри, необходимые для успешного выступления на домашней территории.

    Ставка: «Витязь» победит за 2.21.

    Прогноз: Ввиду критических проблем казахов в обороне очередная встреча может перерасти в разгром. От столь редкой возможности выиграть крупно «Витязь» вряд ли откажется.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» больше 3 за 2.13.

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    «Витязь» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на хоккей. На домашнем льду «Витязь» обыграет «Барыс»
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