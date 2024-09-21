В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 21 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Витязь»

Турнирное положение: Подмосковная команда поучаствовала в шести встречах, набрав за этот период 4 очка и расположившись на десятой строчке на Западе.

Столько же очков за разный промежуток набрали «Динамо» Москва и «Сочи», который, вероятно, станет основным конкурентом «Витязя» в битве аутсайдеров.

Последние матчи: Новый сезон для команды Павла Десяткова начался с двух побед в трех матчах, после чего последовала серия поражений, в рамках которой «витязи» уступили «Динамо» Минск (1:5), «Ладе» (1:2) и ЦСКА (2:3).

Не сыграют: Предстоящий матч пропустят Владимир Галузин, Дин Стюарт, Григорий Ващенко, Илья Аркалов и Владислав Цицюра.

Состояние команды: «Витязь» продолжает сталкиваться с характерными для него проблемами в защите. При этом команде вряд ли удастся в срочном порядке укрепить оборонительные ряды для избежания потерь очков в дальнейшем.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Атакующая линия «Витязя» также не может похвастаться высокими показателями полезности, хотя улучшение реализации моментов в играх с равными соперниками может стать ключом к набору важнейших баллов.

Если «Витязь» намерен бороться за плей-офф, то ему следует сбалансировать свою игру, после чего всерьез можно будет рассуждать о каких-либо перспективах.

«Барыс»

Турнирное положение: Мрачный период астанчан по-прежнему актуален. В шести матчах команда набрала всего 3 очка, с которыми расположилась на 11-м месте на Востоке.

На текущий момент «Барыс» опережает лишь «Металлург» Мг, который выдал худший в истории лиги старт в статусе действующего обладателя Кубка. На один балл казахи обходят «Амур».

Последние матчи: Новую регулярку команда Дэвида Немировского начала с 4-матчевой серии поражений, которая была прервана сенсационной победой над «Автомобилистом» (2:1 ОТ). Но за выездом в Екатеринбург последовал новый провал. На этот раз на катке «Ак Барса» (0:5).

Не сыграют: В составе казахов встречу пропустят Натан Болье и Батырлан Муратов.

Состояние команды: «Барыс» испытывает значительные трудности в атаке, что сказывается на общем настроении команды, которая не видит перспектив к улучшению.

Защита «Барыса» ожидаемо стала одной из худших на стартовом отрезке. Проблемы астанчан в обороне создают дополнительные трудности, и без их решения добиться успеха будет невозможно.

«Барыс» нуждается в комплексной работе над своими ошибками на всех участках площадки. Только так представитель Казахстана сумеет выйти хотя бы на какой-то конкурентоспособный уровень.

Статистика для ставок

В пяти последних очных матчах победу одержал «Витязь»

В новом сезоне «Барыс» потерпел три поражения в четырех гостевых встречах

На текущий момент результативность «Барыса» остается наихудшей во всем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.21, ничья — в 3.92, а победа «Барыса» — в 2.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: С точки зрения борьбы за кубковые места «Витязь» — такой же аутсайдер, как и «Барыс». Но в рамках очной встречи у подмосковной команды имеются все козыри, необходимые для успешного выступления на домашней территории.

Ставка: «Витязь» победит за 2.21.

Прогноз: Ввиду критических проблем казахов в обороне очередная встреча может перерасти в разгром. От столь редкой возможности выиграть крупно «Витязь» вряд ли откажется.

Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» больше 3 за 2.13.