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    «Даллас» отомстит за поражение в первом матче серии?

    «Даллас» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.23), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Эдмонтон»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 26 Мая 2024 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Даллас»

    Турнирное положение: По первой игре серии можно сделать вывод, что «Даллас» недооценил соперника.

    Последние матчи: Нечто подобное мы видели в первой игре серии против «Вегаса», но у «Рыцарей» куда боле сбалансированный состав. Защитники «Старз» не уследил за Макдэвидом почти на пятаке в начале второго овертайма, и тот решил исход встречи.

    Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Точно не смогу принять участие в предстоящей игре Хаканпаа и Хинтц. Примечательно, что оба игрока из Финляндии.

    Общий тонус клуба: «Звезды» сделают все возможное, чтобы как можно быстрее решить сисход второго матча в свою пользу.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: В нынешнем плей-офф с «Эдмонтоном» происходят настоящие метаморфозы, которые удивляют не только поклонников клуба, но и самих игроков.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Серию против «Ванкувера» игроки канадского клуба выиграли без Макдэвида, а тут лидер клуба принес победу своей команде в самый нужный момент.

    Травмированные игроки: Адам Хенрик продолжает залечивать лодыжку, поэтому на него не сможет рассчитывать Ноблох ещё довольно долго.

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    Общий тонус клуба: Нужно приготовиться к штурму ворот со стороны «Далласа», но Скиннеру пошла на пользу ссылка на лавку запасных.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» проиграл первые матчи всех трех серий нынешнего сезона

    • «Эдмонтон» выиграл три из последних четырех матчей на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.32, на гостей — 2.83.

    Прогноз: «Даллас» не позволит «Эдмонтону» выиграть второй раз подряд

    Альтернативный прогноз: Этот матч окажется более результативным, чем первая игра серии

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.

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    «Даллас» — «Эдмонтон». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.23.
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