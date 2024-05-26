В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 26 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: По первой игре серии можно сделать вывод, что «Даллас» недооценил соперника.

Последние матчи: Нечто подобное мы видели в первой игре серии против «Вегаса», но у «Рыцарей» куда боле сбалансированный состав. Защитники «Старз» не уследил за Макдэвидом почти на пятаке в начале второго овертайма, и тот решил исход встречи.

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Травмированные игроки: Точно не смогу принять участие в предстоящей игре Хаканпаа и Хинтц. Примечательно, что оба игрока из Финляндии.

Общий тонус клуба: «Звезды» сделают все возможное, чтобы как можно быстрее решить сисход второго матча в свою пользу.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В нынешнем плей-офф с «Эдмонтоном» происходят настоящие метаморфозы, которые удивляют не только поклонников клуба, но и самих игроков.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Серию против «Ванкувера» игроки канадского клуба выиграли без Макдэвида, а тут лидер клуба принес победу своей команде в самый нужный момент.

Травмированные игроки: Адам Хенрик продолжает залечивать лодыжку, поэтому на него не сможет рассчитывать Ноблох ещё довольно долго.

Общий тонус клуба: Нужно приготовиться к штурму ворот со стороны «Далласа», но Скиннеру пошла на пользу ссылка на лавку запасных.

Статистика для ставок

«Даллас» проиграл первые матчи всех трех серий нынешнего сезона

«Эдмонтон» выиграл три из последних четырех матчей на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.32, на гостей — 2.83.

Прогноз: «Даллас» не позволит «Эдмонтону» выиграть второй раз подряд

Альтернативный прогноз: Этот матч окажется более результативным, чем первая игра серии

Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.