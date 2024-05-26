Даллас
Эдмонтон
«Даллас»
Турнирное положение: По первой игре серии можно сделать вывод, что «Даллас» недооценил соперника.
Последние матчи: Нечто подобное мы видели в первой игре серии против «Вегаса», но у «Рыцарей» куда боле сбалансированный состав. Защитники «Старз» не уследил за Макдэвидом почти на пятаке в начале второго овертайма, и тот решил исход встречи.
Даллас — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Точно не смогу принять участие в предстоящей игре Хаканпаа и Хинтц. Примечательно, что оба игрока из Финляндии.
Общий тонус клуба: «Звезды» сделают все возможное, чтобы как можно быстрее решить сисход второго матча в свою пользу.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: В нынешнем плей-офф с «Эдмонтоном» происходят настоящие метаморфозы, которые удивляют не только поклонников клуба, но и самих игроков.
Последние матчи: Серию против «Ванкувера» игроки канадского клуба выиграли без Макдэвида, а тут лидер клуба принес победу своей команде в самый нужный момент.
Травмированные игроки: Адам Хенрик продолжает залечивать лодыжку, поэтому на него не сможет рассчитывать Ноблох ещё довольно долго.
Общий тонус клуба: Нужно приготовиться к штурму ворот со стороны «Далласа», но Скиннеру пошла на пользу ссылка на лавку запасных.
Статистика для ставок
- «Даллас» проиграл первые матчи всех трех серий нынешнего сезона
- «Эдмонтон» выиграл три из последних четырех матчей на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.32, на гостей — 2.83.
Прогноз: «Даллас» не позволит «Эдмонтону» выиграть второй раз подряд
- 1.85Канада — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:20
- 2.21Швеция — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 15:20
- 2.55Рейнджерс — Флорида: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Этот матч окажется более результативным, чем первая игра серии
Ставка: П1 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.