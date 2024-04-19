«Колорадо»
Турнирное положение: В последних играх «Колорадо» совсем не играет на свой статус. Благо, что место в плей-офф уже давно в кармане.
Последние матчи: Однако поклонников команды довольно серьезно тревожит тот факт, что их любимцы смогли победить всего лишь раз запять последних поединков.
Колорадо — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В конце регулярки Беднар не может рассчитывать на О'Коннора, Францоуза, Ландескуга и Жирара.
Общий тонус клуба: Игра против «Эдмонтона» вполне может закончиться очередным поражением. Если брать во внимание, что канадская команда в гораздо более веселом настроении.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Коллектив Ноблоха не демонстрирует максимума своих возможностей на финише регулярки, но при этом «Эдмонтон» является одним из главных фаворитов всего плей-офф.
Последние матчи: В последних играх от канадской команды тяжело ждать какой-то искромётности, однако она смогла накидать «Сан-Хосе» целых девять шайб (9:2).
Травмированные игроки: У канадской дружины предыдущий матч пропустил Эвандер Кейн, но он уже в строю. На долгосрочном лечении продолжают находиться Клефбом и Смит
Общий тонус клуба: В Денвере будет матч, где клубы будут пробовать тактики на предстоящие матчи плей-офф, поэтому результативный хоккей мы вряд ли увидим, но зато упорный вполне.
Статистика для ставок
- «Эвеланш» за пять последних поединков победили всего лишь раз
- Пять из последних шести очных поединков не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.73, на гостей — 2.78.
Прогноз: «Эдмонтон» воспользуется ситуацией и увезет победу из Денвера
- 2.08Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.24Калгари — Сан-Хосе: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.17Виннипег — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют очередной упорный матч, который не завершится в основное время матча
Ставка: П2 с коэффициентом 2.78.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.92.