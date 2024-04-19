В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: В последних играх «Колорадо» совсем не играет на свой статус. Благо, что место в плей-офф уже давно в кармане.

Последние матчи: Однако поклонников команды довольно серьезно тревожит тот факт, что их любимцы смогли победить всего лишь раз запять последних поединков.

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Травмированные игроки: В конце регулярки Беднар не может рассчитывать на О'Коннора, Францоуза, Ландескуга и Жирара.

Общий тонус клуба: Игра против «Эдмонтона» вполне может закончиться очередным поражением. Если брать во внимание, что канадская команда в гораздо более веселом настроении.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Коллектив Ноблоха не демонстрирует максимума своих возможностей на финише регулярки, но при этом «Эдмонтон» является одним из главных фаворитов всего плей-офф.

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Последние матчи: В последних играх от канадской команды тяжело ждать какой-то искромётности, однако она смогла накидать «Сан-Хосе» целых девять шайб (9:2).

Травмированные игроки: У канадской дружины предыдущий матч пропустил Эвандер Кейн, но он уже в строю. На долгосрочном лечении продолжают находиться Клефбом и Смит

Общий тонус клуба: В Денвере будет матч, где клубы будут пробовать тактики на предстоящие матчи плей-офф, поэтому результативный хоккей мы вряд ли увидим, но зато упорный вполне.

Статистика для ставок

«Эвеланш» за пять последних поединков победили всего лишь раз

Пять из последних шести очных поединков не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.73, на гостей — 2.78.

Прогноз: «Эдмонтон» воспользуется ситуацией и увезет победу из Денвера

Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют очередной упорный матч, который не завершится в основное время матча

Ставка: П2 с коэффициентом 2.78.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.92.