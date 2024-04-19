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    «Колорадо» сможет доминировать против «Эдмонтона»?

    «Колорадо» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Эдмонтон»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Апреля 2024 года

    «Колорадо»

    Турнирное положение: В последних играх «Колорадо» совсем не играет на свой статус. Благо, что место в плей-офф уже давно в кармане.

    Последние матчи: Однако поклонников команды довольно серьезно тревожит тот факт, что их любимцы смогли победить всего лишь раз запять последних поединков.

    Колорадо — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В конце регулярки Беднар не может рассчитывать на О'Коннора, Францоуза, Ландескуга и Жирара.

    Общий тонус клуба: Игра против «Эдмонтона» вполне может закончиться очередным поражением. Если брать во внимание, что канадская команда в гораздо более веселом настроении.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Коллектив Ноблоха не демонстрирует максимума своих возможностей на финише регулярки, но при этом «Эдмонтон» является одним из главных фаворитов всего плей-офф.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В последних играх от канадской команды тяжело ждать какой-то искромётности, однако она смогла накидать «Сан-Хосе» целых девять шайб (9:2).

    Травмированные игроки: У канадской дружины предыдущий матч пропустил Эвандер Кейн, но он уже в строю. На долгосрочном лечении продолжают находиться Клефбом и Смит

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    Общий тонус клуба: В Денвере будет матч, где клубы будут пробовать тактики на предстоящие матчи плей-офф, поэтому результативный хоккей мы вряд ли увидим, но зато упорный вполне.

    Статистика для ставок

    • «Эвеланш» за пять последних поединков победили всего лишь раз

    • Пять из последних шести очных поединков не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.73, на гостей — 2.78.

    Прогноз: «Эдмонтон» воспользуется ситуацией и увезет победу из Денвера

    Альтернативный прогноз: Соперники продемонстрируют очередной упорный матч, который не завершится в основное время матча

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.78.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.78. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» сможет доминировать против «Эдмонтона»?
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