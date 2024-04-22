22 апреля в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу «Минай» дома сыграет против львовского «Руха». Начало встречи — в 13:00 по мск. «Минай» — «Рух» Львов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Минай»

Турнирное положение: Коллектив из Закарпатской область с 15 набранными очками засел на самом дне таблицы. От зоны стыков он отстает на четыре пункта, а от безопасной позиции — на десять.

«Минай» за всю дистанцию отпраздновал лишь две виктории, девять встреч свел вничью и потерпел 13 поражений, забил только 17 мячей при 39 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре «лисы» на своем поле потерпели фиаско от киевского «Динамо» со счетом 1:3, а до этого в гостях поделили очки с соседом по турнирке «Оболонью» 1:1 и дома уступили 2:3 житомирскому «Полессью».

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Минай» во второй половине первенства как раз смог добыть свои две виктории. Также после зимнего перерыва он еще три поединка завершил вничью и потерпел четыре фиаско. Причем забивал коллектив в семи из девяти случаев.

«Рух» Львов

Турнирное положение: Львовская команда замахнулась на еврокубки. Сейчас она с 40 набранными очками идет пятой, уступая четыре пункта четвертой позиции.

«Рух» смог добиться десяти викторий, столько же встреч свел вничью и потерпел всего четыре фиаско, разница мячей — 35:25.

Последние матчи: «Желто-черные» в прошлом своем поединке в родных стенах расписали мировую с криворожским «Кривбассом» 1:1, а туром ранее они в гостевой встрече уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 1:3.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: Львовский клуб после возобновления чемпионата провел семь встреч. И за все эти поединки он отпраздновал четыре виктории, два раза расписал мировые и потерпел одно фиаско. Причем за все это время коллектив неизменно забивал в каждом матче.

Статистика для ставок

«Минай» смог отличиться в своих пяти предыдущих поединках

У «Руха» 8-матчевая забивная серия в рамках УПЛ

Четыре предыдущих матча между этими клубами в чемпионате завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Руха» букмекеры дают коэффициент 1.71. Ничья оценена в 3.80, а победа «Миная» оценена в 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.76 соответственно.

Прогноз: Здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в своих предыдущих поединках эти клубы неизменно отличались К тому же на это еще указывает очная статистика игр данных команд.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.09.

Прогноз: А вторым вариантом ставки будет ничья, так как в играх между собой эти коллективы зачастую расписывают мировые.

Ставка: обе забьют за 3.80.