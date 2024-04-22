«Минай»
Турнирное положение: Коллектив из Закарпатской область с 15 набранными очками засел на самом дне таблицы. От зоны стыков он отстает на четыре пункта, а от безопасной позиции — на десять.
«Минай» за всю дистанцию отпраздновал лишь две виктории, девять встреч свел вничью и потерпел 13 поражений, забил только 17 мячей при 39 пропущенных.
Последние матчи: В прошлом туре «лисы» на своем поле потерпели фиаско от киевского «Динамо» со счетом 1:3, а до этого в гостях поделили очки с соседом по турнирке «Оболонью» 1:1 и дома уступили 2:3 житомирскому «Полессью».
Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: «Минай» во второй половине первенства как раз смог добыть свои две виктории. Также после зимнего перерыва он еще три поединка завершил вничью и потерпел четыре фиаско. Причем забивал коллектив в семи из девяти случаев.
«Рух» Львов
Турнирное положение: Львовская команда замахнулась на еврокубки. Сейчас она с 40 набранными очками идет пятой, уступая четыре пункта четвертой позиции.
«Рух» смог добиться десяти викторий, столько же встреч свел вничью и потерпел всего четыре фиаско, разница мячей — 35:25.
Последние матчи: «Желто-черные» в прошлом своем поединке в родных стенах расписали мировую с криворожским «Кривбассом» 1:1, а туром ранее они в гостевой встрече уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 1:3.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: Львовский клуб после возобновления чемпионата провел семь встреч. И за все эти поединки он отпраздновал четыре виктории, два раза расписал мировые и потерпел одно фиаско. Причем за все это время коллектив неизменно забивал в каждом матче.
Статистика для ставок
- «Минай» смог отличиться в своих пяти предыдущих поединках
- У «Руха» 8-матчевая забивная серия в рамках УПЛ
- Четыре предыдущих матча между этими клубами в чемпионате завершились вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Руха» букмекеры дают коэффициент 1.71. Ничья оценена в 3.80, а победа «Миная» оценена в 5.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.76 соответственно.
- 13.50Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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- 5.00ПСЖ — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в своих предыдущих поединках эти клубы неизменно отличались К тому же на это еще указывает очная статистика игр данных команд.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.09.
Прогноз: А вторым вариантом ставки будет ничья, так как в играх между собой эти коллективы зачастую расписывают мировые.
Ставка: обе забьют за 3.80.