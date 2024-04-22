22 апреля в 25-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Шахтер» Донецк и «Заря». Начало игры — в 18:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Заря»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: «Горняки» уверенно пользуются осечками киевского «Динамо». На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Шахтер» Донецк на 4 очка опережает динамовцев. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова добыла три очка. «Шахтер» Донецк уверенно переиграл «Зарю» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк победил. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Плюс ко всему, «Шахтер» Донецк имеет самый сильный в УПЛ состав. Да и с «атакой» у команды Марино Пушича все в порядке — 49 мячей.

Не сыграют: Александр Зубков — дисквалифицирован.

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Состояние команды: «Горняки» сильны, плюс явно способны прибавить. Да и сейчас команда Пушича демонстрирует мощный ход.

Матчи против «Зари» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Шахтер» Донецк выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Горняки» даже без Зубкова попытаются забить быстрый мяч.

«Заря»

Турнирное положение: «Заря» уже фактически обезопасила себя от вылета. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что отрыв от опасной зоны составляет 6 пунктов. Да и под руководством опытного Юрия Коваля луганчане заметно прибавили.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Заря» уступила как раз «горнякам» (1:3).

В пяти последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках игроки «Зари» забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 23 матчах УПЛ игроки команды отличились всего 24 точными ударами.

Не сыграют: Герреро, Джордан, Арсений Батагов — дисквалифицированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Заря» выглядит крепким орешком. Да и вообще, игра команды Коваля смотрится весьма симпатично.

В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без ряда травмированных «Заря» способна показать зубы дончанам.

Особенно сложная кадровая ситуация в центре обороны. Отчетный поединок пропустят оба основных центрбека Батагов и Джордан.

Наверняка номинальные гости будут цепляться за очки. «Заря» будет всеми силами цепляться за ничью.

Статистика для ставок

«Заря» в среднем забивает гол за матч

«Шахтер» Донецк весной еще не потерял ни одного очка

«Горняки» в среднем пропускают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.60, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень непохожими коэффициентами — 1.56 и 2.55.

Прогноз: «Шахтер» мощно атакует, и явно не собирается терять очки на ровном месте.

«Горняки» нынче на подъеме, плюс «Зарю» может подкосить отсутствие обоих ведущих центрбеков.

Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -2.5 за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39