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    Разгромная победа «горняков»?

    «Шахтер» Донецк — «Заря». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, УПЛ, 22 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Заря»
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    Даниил Сикан
    22 апреля в 25-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Шахтер» Донецк и «Заря». Начало игры — в 18:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Заря»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 22 Апреля 2024 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 18:00 Заря Заря
  • Луганск
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    «Шахтер» Донецк

    Турнирное положение: «Горняки» уверенно пользуются осечками киевского «Динамо». На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Шахтер» Донецк на 4 очка опережает динамовцев. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Шахтёр Д — Заря: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова добыла три очка. «Шахтер» Донецк уверенно переиграл «Зарю» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Донецк победил. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Плюс ко всему, «Шахтер» Донецк имеет самый сильный в УПЛ состав. Да и с «атакой» у команды Марино Пушича все в порядке — 49 мячей.

    Не сыграют: Александр Зубков — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: «Горняки» сильны, плюс явно способны прибавить. Да и сейчас команда Пушича демонстрирует мощный ход.

    Матчи против «Зари» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Шахтер» Донецк выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Горняки» даже без Зубкова попытаются забить быстрый мяч.

    «Заря»

    Турнирное положение: «Заря» уже фактически обезопасила себя от вылета. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что отрыв от опасной зоны составляет 6 пунктов. Да и под руководством опытного Юрия Коваля луганчане заметно прибавили.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Заря» уступила как раз «горнякам» (1:3).

    В пяти последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках игроки «Зари» забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 23 матчах УПЛ игроки команды отличились всего 24 точными ударами.

    Не сыграют: Герреро, Джордан, Арсений Батагов — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Заря» выглядит крепким орешком. Да и вообще, игра команды Коваля смотрится весьма симпатично.

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    В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без ряда травмированных «Заря» способна показать зубы дончанам.

    Особенно сложная кадровая ситуация в центре обороны. Отчетный поединок пропустят оба основных центрбека Батагов и Джордан.

    Наверняка номинальные гости будут цепляться за очки. «Заря» будет всеми силами цепляться за ничью.

    Статистика для ставок

    • «Заря» в среднем забивает гол за матч

    • «Шахтер» Донецк весной еще не потерял ни одного очка

    • «Горняки» в среднем пропускают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.60, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень непохожими коэффициентами — 1.56 и 2.55.

    Прогноз: «Шахтер» мощно атакует, и явно не собирается терять очки на ровном месте.

    «Горняки» нынче на подъеме, плюс «Зарю» может подкосить отсутствие обоих ведущих центрбеков.

    Ставка: Фора «Шахтера» Донецк -2.5 за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.39

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    Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Донецк — «Заря» с коэффициентом 2.70. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. Разгромная победа «горняков»?
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