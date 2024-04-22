22 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Дордой». Начало игры — в 14:00 мск. «Алга» — «Дордой»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алга»

Турнирное положение: Старт в чемпионате «Алга» вряд ли может записать себе в актив. На данный момент команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Алга» в 4 матчах чемпионата разжилась всего 4 очками. Более того, забила команда 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова потерпела поражение. «Алга» уступила «Таланту» (2:3).

Победила команда всего лишь однажды. «Алга» во 2 туре уверенно расправилась со слабеньким «Алдиером» (4:2).

Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, игра «Алги» нынче вызывает ряд вопросов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма скромно. Впрочем, «Алга» потенциально способна прибавить.

Матчи против «Дордоя» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Алга» 3 раза победила при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стремиться разжиться хотя бы баллом. «Алга» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

«Дордой»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела неплохо. Ныне «Дордой» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Дордой» набрал 8 очков в 4 матчах. В них команда отличилась 7 голами, пропустив всего один.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добиться победы. «Дордой» не сумел переиграть «Мурас Юнайтед» (1:1).

А вот до того команда учинила разгром «Алдиеру». В ворота соперника она отгрузила четыре безответных мяча.

Очевидно, что команда постепенно набирает обороты. Да и отставание от лидера измеряется всего одним зачетным баллом.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит весьма прилично. Да и оборона команды похожа на бетон.

Зато с обороной у команды относительный порядок. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно.

Более того, «Дордой» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу. И лишь в минувшем поединка команда позволила себе расслабиться.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. Клуб из Бишкека явно постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Дордой» еще не проигрывал в текущем чемпионате

«Дордой» в 4 стартовых турах пропустил всего 1 раз

«Алга» обыграла «Дордой» в последней очной встрече (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 5.29, а победа оппонента — в скромные 7.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.43 и 2.62.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно постараются прибавить в плане реализации.

«Дордой» нынче активно борется за лидерство в чемпионате, плюс отлично обороняется.

Ставка: Фора «Дордоя» -1.5 за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.23