«Даллас»
Турнирное положение: Перед пятой игрой серии не было уверенности в доминировании «Далласа» на чужой площадке, поскольку «Клипперс» на домашнем паркете выглядят все же убедительнее.
Последние матчи: Но у коллектива Лю совсем не получилась игра, а Кидд воспользовался предоставленными шансами и уничтожил со своими парнями калифорнийскую команду (123:93).
Травмированные игроки: Хозяевам паркета не смогут помочь в домашней игре Проспер и Браун, но и без них техасский коллектив вполне неплохо справился в последней игре между этими соперниками.
Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» будет играть исключительно на победу, поскольку завершить серию в свою пользу при родных болельщиках — лучшее завершение серии с ильным соперником.
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: Надежд на домашнюю игру у «Лос-Анджелес Клипперс» было достаточное количество, но отсутствие в стартовом составе Леонарда сломало всю тактику игры коллектив Лю.
Последние матчи: С самого начала матча игра у «парусников» не задалась, а лучший игрок по набранным очкам (Джордж) записал на свой счет всего лишь 15 баллов по итогам матча.
Травмированные игроки: Вероятность того, что Кавай все же выйдет в решающем для «Клипперс» матче довольно высока, но пользы от него в нынешнем состоянии будет минимум.
Общий тонус клуба: На территории соперника калифорнийскому клубу будет очень тяжело, но шансы на продлении серии до семи матчей все же остаются.
Статистика для ставок
- «Даллас» проиграл «Клипперс» два из трех последних домашних поединков
- Техасский клуб не набирает меньше 100 очков на протяжении трех последних поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.31, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.67.
Прогноз: Хозяева завершат серию на домашнем паркете
- 2.40Орландо — Кливленд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Филадельфия — Нью-Йорк: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 1.90Индиана — Милуоки: прогноз и ставкаСегодня в 01:30
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Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной, поэтому большой результативности от обоих клубов ожидать не стоит.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.70.
Альтернативная ставка: ТМ 203 с коэффициентом 2.16.