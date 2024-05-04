В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 04 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Перед пятой игрой серии не было уверенности в доминировании «Далласа» на чужой площадке, поскольку «Клипперс» на домашнем паркете выглядят все же убедительнее.

Последние матчи: Но у коллектива Лю совсем не получилась игра, а Кидд воспользовался предоставленными шансами и уничтожил со своими парнями калифорнийскую команду (123:93).

Травмированные игроки: Хозяевам паркета не смогут помочь в домашней игре Проспер и Браун, но и без них техасский коллектив вполне неплохо справился в последней игре между этими соперниками.

Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» будет играть исключительно на победу, поскольку завершить серию в свою пользу при родных болельщиках — лучшее завершение серии с ильным соперником.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: Надежд на домашнюю игру у «Лос-Анджелес Клипперс» было достаточное количество, но отсутствие в стартовом составе Леонарда сломало всю тактику игры коллектив Лю.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: С самого начала матча игра у «парусников» не задалась, а лучший игрок по набранным очкам (Джордж) записал на свой счет всего лишь 15 баллов по итогам матча.

Травмированные игроки: Вероятность того, что Кавай все же выйдет в решающем для «Клипперс» матче довольно высока, но пользы от него в нынешнем состоянии будет минимум.

Общий тонус клуба: На территории соперника калифорнийскому клубу будет очень тяжело, но шансы на продлении серии до семи матчей все же остаются.

Статистика для ставок

«Даллас» проиграл «Клипперс» два из трех последних домашних поединков

Техасский клуб не набирает меньше 100 очков на протяжении трех последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.31, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.67.

Прогноз: Хозяева завершат серию на домашнем паркете

Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной, поэтому большой результативности от обоих клубов ожидать не стоит.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.70.

Альтернативная ставка: ТМ 203 с коэффициентом 2.16.