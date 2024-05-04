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    «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч плей-офф НБА, 04 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 04 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Перед пятой игрой серии не было уверенности в доминировании «Далласа» на чужой площадке, поскольку «Клипперс» на домашнем паркете выглядят все же убедительнее.

    Последние матчи: Но у коллектива Лю совсем не получилась игра, а Кидд воспользовался предоставленными шансами и уничтожил со своими парнями калифорнийскую команду (123:93).

    Травмированные игроки: Хозяевам паркета не смогут помочь в домашней игре Проспер и Браун, но и без них техасский коллектив вполне неплохо справился в последней игре между этими соперниками.

    Общий тонус клуба: На своем паркете «Даллас» будет играть исключительно на победу, поскольку завершить серию в свою пользу при родных болельщиках — лучшее завершение серии с ильным соперником.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: Надежд на домашнюю игру у «Лос-Анджелес Клипперс» было достаточное количество, но отсутствие в стартовом составе Леонарда сломало всю тактику игры коллектив Лю.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: С самого начала матча игра у «парусников» не задалась, а лучший игрок по набранным очкам (Джордж) записал на свой счет всего лишь 15 баллов по итогам матча.

    Травмированные игроки: Вероятность того, что Кавай все же выйдет в решающем для «Клипперс» матче довольно высока, но пользы от него в нынешнем состоянии будет минимум.

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    Общий тонус клуба: На территории соперника калифорнийскому клубу будет очень тяжело, но шансы на продлении серии до семи матчей все же остаются.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» проиграл «Клипперс» два из трех последних домашних поединков

    • Техасский клуб не набирает меньше 100 очков на протяжении трех последних поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Далласа» дают коэффициент 1.31, а на победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.67.

    Прогноз: Хозяева завершат серию на домашнем паркете

    Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной, поэтому большой результативности от обоих клубов ожидать не стоит.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 1.70.

    Альтернативная ставка: ТМ 203 с коэффициентом 2.16.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 04.05.2024. Прогнозы на баскетбол. Дончич и Ирвинг приговорят «Клипперс»?
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