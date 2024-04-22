«Картахена» на своем поле примет «Овьедо» в 36-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 22 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Картахена» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Картахена»

Турнирное положение: На данный момент в таблице второго испанского дивизиона «Картахена» разместилась с 39 очками на 17 строке и на два пункта опережает зону вылета.

Коллектив за всю дистанцию одержал десять викторий, девять встреч свел вничью и потерпел 16 фиаско, разница мячей составляет 31:45.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «подводники» в Хихоне проиграли местному «Спортингу» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они на своей территории уступили «Вальядолиду» 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Картахена» к этому поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией. В этот период она расписала одну мировую и дважды терпела фиаско. Причем за все это время она не забила ни одного гола. А выиграть команда смогла только дважды за минувшие восемь встреч при четырех проигрышах.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы на текущий момент в таблицы разместились на шестой позиции, имея в активе 55 пунктов и на балл опережают седьмую строку, которая уже не дает билет в плей-офф.

«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, 12 встреч свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 45:30.

Последние матчи: «Карбайонцы» в прошлом туре чемпионата на своем поле не справились с аутсайдером «Мирандесом», расписав с ним мировую со счетом 1:1, а перед этим они на выезде смогли переиграть крепкий «Эльче» 2:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Овьедо» в отрезке своих минувших семи игр первенства смог победить в четырех из них, а также в этот период он дважды сыграл вничью и раз уступил. За предыдущие же 12 матчей «синие» не смогли забить только в трех случаях. Правда, в половине случаев данного периода коллектив завершал встречи низовыми исходами.

Статистика для ставок

«Картахена» дома выиграла пять матчей из семи последних и дважды уступала

В гостях «Овьедо» проиграл три из пяти минувших встреч при двух победах

«Овьедо» не может обыграть «Картахену» в трех минувших очных встречах, дважды проиграв за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Картахены» букмекеры дают коэффициент 3.12. Ничья оценена в 3.10, а победа «Овьедо» оценена в 2.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.47 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Рискнем здесь поставить на обмен голами, ведь для решения своих турнирных задач этим клубам необходимо брать максимум баллов, поэтому и больше внимание уделать атаке.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

Прогноз: И также еще здесь ставим на такой исход — победа «Картахены» в один мяч или ничья, так как «подводники» в своем последнем отрезке вполне успешно играют дома, да и против предстоящего противника выступают весьма неплохо.

Ставка: победа «Картахены» в один мяч или ничья за 1.85.