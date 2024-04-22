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    «Картахена» и «Овьедо» обменяются голами

    «Картахена» — «Овьедо». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 22 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Овьедо»
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    «Овьедо»
    «Картахена» на своем поле примет «Овьедо» в 36-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 22 апреля и начнется в 21:30 по мск. «Картахена» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Апреля 2024 года
    Картахена
  • Испания. Сегунда
    •  Картахена 21:30 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    «Картахена»

    Турнирное положение: На данный момент в таблице второго испанского дивизиона «Картахена» разместилась с 39 очками на 17 строке и на два пункта опережает зону вылета.

    Коллектив за всю дистанцию одержал десять викторий, девять встреч свел вничью и потерпел 16 фиаско, разница мячей составляет 31:45.

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «подводники» в Хихоне проиграли местному «Спортингу» со счетом 0:1, а игровым днем ранее они на своей территории уступили «Вальядолиду» 0:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Картахена» к этому поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией. В этот период она расписала одну мировую и дважды терпела фиаско. Причем за все это время она не забила ни одного гола. А выиграть команда смогла только дважды за минувшие восемь встреч при четырех проигрышах.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы на текущий момент в таблицы разместились на шестой позиции, имея в активе 55 пунктов и на балл опережают седьмую строку, которая уже не дает билет в плей-офф.

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, 12 встреч свел вничью и потерпел восемь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 45:30.

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    • Последние матчи: «Карбайонцы» в прошлом туре чемпионата на своем поле не справились с аутсайдером «Мирандесом», расписав с ним мировую со счетом 1:1, а перед этим они на выезде смогли переиграть крепкий «Эльче» 2:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Овьедо» в отрезке своих минувших семи игр первенства смог победить в четырех из них, а также в этот период он дважды сыграл вничью и раз уступил. За предыдущие же 12 матчей «синие» не смогли забить только в трех случаях. Правда, в половине случаев данного периода коллектив завершал встречи низовыми исходами.

    Статистика для ставок

    • «Картахена» дома выиграла пять матчей из семи последних и дважды уступала

    • В гостях «Овьедо» проиграл три из пяти минувших встреч при двух победах

    • «Овьедо» не может обыграть «Картахену» в трех минувших очных встречах, дважды проиграв за это время

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Картахены» букмекеры дают коэффициент 3.12. Ничья оценена в 3.10, а победа «Овьедо» оценена в 2.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.47 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Рискнем здесь поставить на обмен голами, ведь для решения своих турнирных задач этим клубам необходимо брать максимум баллов, поэтому и больше внимание уделать атаке.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на такой исход — победа «Картахены» в один мяч или ничья, так как «подводники» в своем последнем отрезке вполне успешно играют дома, да и против предстоящего противника выступают весьма неплохо.

    Ставка: победа «Картахены» в один мяч или ничья за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Картахена» — «Овьедо» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. «Картахена» и «Овьедо» обменяются голами
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