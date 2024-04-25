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    Сможет ли Самсонова взять реванш у Осаки?

    Осака — Самсонова. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против японки Наоми Осаки во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 13:30 мск. Осака — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2024 года

    Осака

    Наоми на старте турнира одержала уверенную победу над бельгийкой Грэт Миннен — 6:4, 6:1.

    Это был второй матч японки на грунте в этом году. В середине апреля она уступила итальянке Мартине Тревизан в первом круге турнира в Руане.

    Осака даже в самые лучшие годы своей карьере не блистала на этом покрытии, поэтому весной от бывшей первой ракетки мира вряд ли стоит ждать невероятных результатов.

    Например, на Ролан Гаррос она ни разу не проходила дальше второго раунда.

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    Главным успехом Осаки в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в Дохе. Также стоит отметить, что она выиграла по два матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Самсонова

    Людмила тем временем прочно закрепилась в списке главных разочарований первой половины сезона.

    Возможно, через время ситуация изменится, но недавние результаты россиянки действительно стали разочарованием.

    Самсонова провела до сих пор 14 матчей, в которых одержала лишь четыре победы.

    На данный момент серия поражений Самсоновой, которая, к слову, занимает в рейтинге 17-е место, составляет четыре матча.

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    На прошлой неделе Людмила проиграла Анастасии Потаповой (4:6, 6:4, 3:6) на старте турнира в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.66, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.23.

    Прогноз: в марте Людмила проиграла Наоми в Индиан-Уэллс со счетом 5:7, 3:6. Но сейчас все-таки не самый подходящий момент для ставок на исход. Обе девушки не очень любят играть на грунте, поэтому логично предположить, что здесь может произойти все что угодно.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Ставка и прогноз на матч Осака — Самсонова с коэффициентом 2.34. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Самсонова взять реванш у Осаки?
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