Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 13:30 мск. Рамос — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рамос

Альберт 11-й раз подряд сыграет на мадридском «Мастерсе». Правда, в этом году ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В первом раунде отбора испанец выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, после чего остановил Роберто Баутисту-Агута.

Победа Рамоса над соотечественником стала сюрпризом, учитывая его уровень игры и результаты в текущем сезоне.

Баутиста-Агут, похоже, тоже не ожидал, что матч получится настолько сложным. Примечательно, что Рамос дожал бывшую девятую ракетку мира в третьем сете.

Все прогнозы на теннис

В 2024-м Альберт до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Котов

Павел на прошлой неделе неудачно выступил в Барселоне. Впрочем, в его случае это вряд ли можно считать неприятным сюрпризом.

Российский теннисист проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру (5:7, 6:3, 6:2), который, как известно, пробился в топ-100, в первую очередь, благодаря успешным результатам на грунте.

Зато перед этим Котов дошел до четвертьфинала в Марракеше, благодаря чему защитил заработанные там в прошлом году 100 очков.

В Марокко Котов действительно приятно удивил, сумев обыграть итальянцев Флавио Коболли и Фабио Фоньини. Дальше было поражение от испанца Роберто Карбальеса-Баэны (4:6, 2:6) — на этот матч ему явно не хватило энергии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рамоса в этом матче можно поставить за 2.24, победу Котова букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: испанец, похоже, находится в оптимальной форме, а это значит, что у Павла, скорее всего, будут проблемы. Альберт всегда опасен на грунте, если его ничего не беспокоит.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.