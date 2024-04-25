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    Сможет ли Котов обыграть опытного испанца?

    Рамос — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рамос — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против испанца Альберта Рамоса в первом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 13:30 мск. Рамос — Котов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2024 года

    Рамос

    Альберт 11-й раз подряд сыграет на мадридском «Мастерсе». Правда, в этом году ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В первом раунде отбора испанец выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, после чего остановил Роберто Баутисту-Агута.

    Победа Рамоса над соотечественником стала сюрпризом, учитывая его уровень игры и результаты в текущем сезоне.

    Баутиста-Агут, похоже, тоже не ожидал, что матч получится настолько сложным. Примечательно, что Рамос дожал бывшую девятую ракетку мира в третьем сете.

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    В 2024-м Альберт до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Котов

    Павел на прошлой неделе неудачно выступил в Барселоне. Впрочем, в его случае это вряд ли можно считать неприятным сюрпризом.

    Российский теннисист проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру (5:7, 6:3, 6:2), который, как известно, пробился в топ-100, в первую очередь, благодаря успешным результатам на грунте.

    Зато перед этим Котов дошел до четвертьфинала в Марракеше, благодаря чему защитил заработанные там в прошлом году 100 очков.

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    В Марокко Котов действительно приятно удивил, сумев обыграть итальянцев Флавио Коболли и Фабио Фоньини. Дальше было поражение от испанца Роберто Карбальеса-Баэны (4:6, 2:6) — на этот матч ему явно не хватило энергии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рамоса в этом матче можно поставить за 2.24, победу Котова букмекеры предлагают за 1.65.

    Прогноз: испанец, похоже, находится в оптимальной форме, а это значит, что у Павла, скорее всего, будут проблемы. Альберт всегда опасен на грунте, если его ничего не беспокоит.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Рамос — Котов с коэффициентом 1.92. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов обыграть опытного испанца?
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