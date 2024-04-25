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    Сможет ли Потапова взять реванш у Фернандес?

    Фернандес — Потапова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против Лейлы Фернандес из Канады во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Фернандес — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2024 года

    Фернандес

    Лейла попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда. Конечно же, это везение, уччитывая ее недавние результаты.

    В начале апреля канадская теннисистка не выиграла ни одного матча на грунтовом турнира в Чарльстоне. Финалистка US Open-2021 проиграла Слоан Стивенс.

    В марте Фернандес не прошла ни раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и одержала одну победу в Майами.

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    Лучшим результатом Фернандес в этом году пока что остаетс выход в четвертьфинал крупного турнира в Дохе. Здесь она выиграла у Людмилы Самсоновой, Паулы Бадосы и Циньвэнь Чжэн.

    Судя по предыдущим сезонам, Лейла не очень любит играть на грунте.

    Потапова

    Анастасия начала турнир с победы над Дианой Шнайдер — 7:5, 6:4.

    Это был не самый простой матч, соперница несколько раз делала обратный брейк, но в целом все равно было ощущение, что Потапова контролирует ситуацию.

    На прошлой неделе российская теннисистка прошла один раунд в Штутгарте — после победы над Людмилой Самсоновой ее остановила Маркета Вондроушова.

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    Потапова ранее в этом году выиграла не менее двух матчей на четырех турнирах — в Брисбене, Линце, Дубае и в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.94, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: в 2021-м Настя проиграла Лейле на Ролан Гаррос со счетом 2:6, 1:6. Не самый приятный опыт, но сейчас россиянке вполне по силам взять реванш. В отличие от соперницы, она с тех пор стала играть гораздо лучше.

    Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой по геймам (-1,5) за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч Фернандес — Потапова с коэффициентом 2.00. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Потапова взять реванш у Фернандес?
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