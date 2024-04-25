Фернандес
Лейла попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда. Конечно же, это везение, уччитывая ее недавние результаты.
В начале апреля канадская теннисистка не выиграла ни одного матча на грунтовом турнира в Чарльстоне. Финалистка US Open-2021 проиграла Слоан Стивенс.
В марте Фернандес не прошла ни раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и одержала одну победу в Майами.
Лучшим результатом Фернандес в этом году пока что остаетс выход в четвертьфинал крупного турнира в Дохе. Здесь она выиграла у Людмилы Самсоновой, Паулы Бадосы и Циньвэнь Чжэн.
Судя по предыдущим сезонам, Лейла не очень любит играть на грунте.
Потапова
Анастасия начала турнир с победы над Дианой Шнайдер — 7:5, 6:4.
Это был не самый простой матч, соперница несколько раз делала обратный брейк, но в целом все равно было ощущение, что Потапова контролирует ситуацию.
На прошлой неделе российская теннисистка прошла один раунд в Штутгарте — после победы над Людмилой Самсоновой ее остановила Маркета Вондроушова.
Потапова ранее в этом году выиграла не менее двух матчей на четырех турнирах — в Брисбене, Линце, Дубае и в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.94, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.87.
Прогноз: в 2021-м Настя проиграла Лейле на Ролан Гаррос со счетом 2:6, 1:6. Не самый приятный опыт, но сейчас россиянке вполне по силам взять реванш. В отличие от соперницы, она с тех пор стала играть гораздо лучше.
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Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой по геймам (-1,5) за 2.00.