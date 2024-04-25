25 апреля в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Рияд» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Рияд» — «Аль-Ахли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Рияд»

Турнирное положение: «Аль-Рияд» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Рияд» имеет столько же очков, сколько и идущая в зоне вылета «Абха» — 25. Да и выиграла команда только 6 раз.

Последние матчи: нынче команда выглядит не лучшим образом. «Аль-Рияд» проиграл в 3 своих последних поединках.

Более того, «Аль-Рияд» давненько не знает радости побед. Не выигрывает команда уже 6 матчей подряд.

С реализацией у команды дела обстоят неудачно. В 28 поединках аравийского чемпионата она отличилась всего 24 раза.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: После серии неудач моральный дух игроков команды на явном спаде. Пусть в кадровом плане у «Аль-Рияда» полная идиллия.

Матчи против «Аль-Ахли» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аль-Рияд» проиграл 3 раза при одной виктории.

Очевидно, что хозяева будут стремиться взять хотя был балл. «Аль-Рияд» явно постарается оторваться от опасной зоны.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» сражается за 2 место в чемпионате. Сейчас команда осела на 3 строчке таблицы.

Притом, что «Аль-Ахли» отстает от идущего вторым «Аль-Насра» на 4 очка. Плюс у команды имеется матч в запасе.

Последние матчи: в минувшем туре аравийского чемпионата команда добыла 1 балл. На выезде она сыграла вничью с «Аль-Вахдой» (1:1).

А вот до того клуб из Джидды добыл викторию. «Аль-Ахли» переиграл «Аль-Иттихад» со счетом 1:0.

Зато «Аль-Ахли» весьма неплохо обороняется. В среднем команда пропускает гол за матч, да и в двух последних поединках пропустила всего однажды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Ахли» выглядит весьма неплохо. Команда явно постарается одолеть одного из аутсайдеров.

Причем последний раз команда проигрывала «Аль-Рияду» год назад. Правда, после того клуб из Джидды отомстил оппоненту (3:0).

Притом, что «Аль-Ахли» обладает сильным по именам составом. Команда неоднократно доказывала свою состоятельность.

Наверняка гости будут действовать максимально активно. Рияд Марез и его партнеры не собираются упускать шанс приблизиться ко 2 месту.

Статистика для ставок

«Аль-Рияд» проиграл в 3 своих последних матчах

«Аль-Рияд» в среднем забивает менее гола за матч

«Аль-Ахли» в случае победы максимально приблизится к идущему вторым «Аль-Насру»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.55, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.

Прогноз: «Аль-Рияд» в последних поединках явно не впечатляет, да и оппонент сражается за 2 место.

«Аль-Ахли» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно проведет матч в активных атаках.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости добудут разгромную викторию.

Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 2.78