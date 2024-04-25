ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак — тренер «Зенита»Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза ХавиКака, Роналдиньо, Хави? Игроки, которых мы хотели бы видеть возобновившими карьеру Джошуа ЗиркзеРоналдиньо из «Болоньи». Как Зиркзе стал трансферной целью топ-клубов
    Все новости спорта

    Голепада не избежать?!

    «Аль-Рияд» — «Аль-Ахли». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 25 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Ахли Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Рияд» — «Аль-Ахли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рияд Марез
    25 апреля в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Рияд» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Рияд» — «Аль-Ахли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аль-Рияд»

    Турнирное положение: «Аль-Рияд» сражается за выживание. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Рияд» имеет столько же очков, сколько и идущая в зоне вылета «Абха» — 25. Да и выиграла команда только 6 раз.

    Последние матчи: нынче команда выглядит не лучшим образом. «Аль-Рияд» проиграл в 3 своих последних поединках.

    Более того, «Аль-Рияд» давненько не знает радости побед. Не выигрывает команда уже 6 матчей подряд.

    С реализацией у команды дела обстоят неудачно. В 28 поединках аравийского чемпионата она отличилась всего 24 раза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: После серии неудач моральный дух игроков команды на явном спаде. Пусть в кадровом плане у «Аль-Рияда» полная идиллия.

    Матчи против «Аль-Ахли» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аль-Рияд» проиграл 3 раза при одной виктории.

    Очевидно, что хозяева будут стремиться взять хотя был балл. «Аль-Рияд» явно постарается оторваться от опасной зоны.

    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» сражается за 2 место в чемпионате. Сейчас команда осела на 3 строчке таблицы.

    Притом, что «Аль-Ахли» отстает от идущего вторым «Аль-Насра» на 4 очка. Плюс у команды имеется матч в запасе.

  • Трансферный дайджест. 16-22 апреля
  • Дэвид согласовал контракт с «Наполи», «Барселона» нацелилась на Дани Ольмо, «Лацио» выкупит трансфер Гендузи
  • 22/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре аравийского чемпионата команда добыла 1 балл. На выезде она сыграла вничью с «Аль-Вахдой» (1:1).

    А вот до того клуб из Джидды добыл викторию. «Аль-Ахли» переиграл «Аль-Иттихад» со счетом 1:0.

    Зато «Аль-Ахли» весьма неплохо обороняется. В среднем команда пропускает гол за матч, да и в двух последних поединках пропустила всего однажды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Ахли» выглядит весьма неплохо. Команда явно постарается одолеть одного из аутсайдеров.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Причем последний раз команда проигрывала «Аль-Рияду» год назад. Правда, после того клуб из Джидды отомстил оппоненту (3:0).

    Притом, что «Аль-Ахли» обладает сильным по именам составом. Команда неоднократно доказывала свою состоятельность.

    Наверняка гости будут действовать максимально активно. Рияд Марез и его партнеры не собираются упускать шанс приблизиться ко 2 месту.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Рияд» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Аль-Рияд» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Аль-Ахли» в случае победы максимально приблизится к идущему вторым «Аль-Насру»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Ахли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.55, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.

    Прогноз: «Аль-Рияд» в последних поединках явно не впечатляет, да и оппонент сражается за 2 место.

    «Аль-Ахли» выглядит на голову сильнее соперника, и уж точно проведет матч в активных атаках.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости добудут разгромную викторию.

    Ставка: Фора «Аль-Ахли» -2.5 за 2.78

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Сейбот Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карацев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тюмень — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Алания — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Акрон — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монтгомери — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Химки — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Аль-Рияд» — «Аль-Ахли» с коэффициентом 2.31. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. Голепада не избежать?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры