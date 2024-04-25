Карле
Мария с учетом квалификации выиграла в Мадриде уже три матча.
В отборе аргентинка одержала уверенные победы над австралийками Тайлой Престон и Астрой Шармой.
В основной сетке Карле начала с разгромной победы над Эммой Радукану — 6:2, 6:2. Перед матчем на британку предлагали поставить за 1.26.
Примечательно, что на прошлой неделе Радукану взяла девять геймов в матче с Игой Свентек и обыграла Анжелику Кербер и Линду Носкову на турнире в Штутгарте.
Карле не так давно дебютировала в топ-100, но этот результат все равно не должен шокировать. Мария, как и любая латиноамериканка из первой сотни рейтинга, хорошо играет на грунте.
Кудерметова
Вероники повезло попасть в число сеяных, благодаря чему она стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе россиянка прошла один раунд в Штутгарте. Но с учетом соперниц, которые ей достались, это сложно считать провалов.
В первом круге Кудерметова одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой, после чего уступила будущей чемпионке Елене Рыбакиной.
Также стоит отметить, что в начале апреля Кудерметова выиграла два матча на грунте в Чарльстоне. Прежде чем уступить Марии Саккари, она остановила Шелби Роджерс и Беатрис Хаддад-Майя.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карле в этом матче можно поставить за 2.92, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: скорее всего, Веронику тоже неприятно удивит уровень игры соперницы. У россиянки будут проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.