25 апреля в 35-м туре плей-офф чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Антверпен» и «Юнион». Начало игры — в 21:30 мск. «Антверпен» — «Юнион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Антверпен»

Турнирное положение: «Антверпен» в нынешнем сезоне не блещет. На текущий момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

При этом «Антверпен» лишь на 9 очков отстает от лидера. Да и в 4 матчах чемпионской группы команда выиграла всего 1 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Антверпен» минимально переиграл «Серкль Брюгге».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Антверпен» победил лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 6 пропущенных.

Плюс ко всему, «Антверпен» до последнего тура проиграл трижды кряду. Да и игра команды выглядит не столь монолитно.

Не сыграют: Жан Бутес — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В чемпионской группе команда выглядит неуверенно. Да и с реализацией откровенно не ладится.

Матчи против «Юниона» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Антверпен» выиграл 2 раза при 3 паритетах.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Антверпен» постарается попасть в еврокубки.

«Юнион»

Турнирное положение: «Юнион» сражается за чемпионство. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что отставание от лидера составляет лишь 3 очка. Вот только во всех 4 матчах чемпионской группы «Юнион» проиграл.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда вновь разочаровала. «Юнион» уступил «Брюгге» (1:2).

В пяти последних матчах команда разжилась лишь ничьей. В этих поединках игроки «Юниона» забили 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с надежностью собственных тылов никуда не запропастились. В 4 матчах чемпионской группы пропущено 8 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Юнион» выглядит удручающе. Проиграны 4 последних поединка.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Но даже при такой диспозиции «Юнион» проигрывает матч за матчем.

Последняя виктория над «Антверпеном» случилась больше года назад. Причем она получилась минимальной.

Наверняка номинальные гости будут цепляться за очки. «Юнион» явно будет стремиться прервать серию своих неудач.

Статистика для ставок

«Юнион» проиграл в 4 своих последних матчах

«Антверпен» не проигрывает «Юниону» 5 матчей кряду

«Юнион» проиграл все 4 матча в рамках чемпионской группы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юнион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Антверпен» в последнее время успешно противостоит «Юниону».

«Юнион» нынче выглядит не лучшим образом, проиграв все 4 своих матча чемпионской группы.

Ставка: Победа «Антверпена» за 2.94.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10