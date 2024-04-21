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    Дубль Рамуша помог ПСЖ разгромить «Лион» в матче Лиги 1

    ПСЖ — «Лион»: счет матча 4:1, обзор голов

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    ПСЖ одержал уверенную победу над «Лионом» (4:1) в матче 30-го тура французской Лиги 1.

    ПСЖ
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    ПСЖ

    Уже на 3-й минуте матча полузащитник «Лиона» Неманья Матич оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 1:0.

    Также, у парижан дублем отметился нападающий Гонсалу Рамуш, который забил свои голы на 33-й и 42-й минутах встречи. Еще один мяч отправил в ворота Лукас Бералдо на 6-й минуте.

    Единственный гол «Лиона» записал на свой счет Эрнест Нуама на 37-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Лион 4:1
    Голы: 1:0 Неманья Матич (автогол) (3'), 2:0 Lucas Beraldo (6'), 3:0 Гонсалу Рамуш (33'), 3:1 Эрнест Нуама (37'), 4:1 Гонсалу Рамуш (42') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (Норди Мукиэле, 77'), Маркос Маркиньос (Милан Шкриньяр, 68'), Перейра Данилу, Марко Асенсио, Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери (Карлос Солер, 77'), Гонсалу Рамуш (Ли Кан Ин, 81'), Брэдли Баркола (Senny Mayulu, 68'), Рандаль Коло Муани, Lucas Beraldo Лион: Антони Лопеш, Энрике Силва, Дуйе Чалета-Цар, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Эрнест Нуама (Малик Мартен Фофана, 77'), Неманья Матич (Корентин Толиссо, 68'), Максанс Какере, Саид Бенрахма (Клинтон Мата, 46'), Александр Ляказетт (Гифт Орбан, 68'), Райан Шерки (Мама Бальде, 77'), Jake O'Brien

    После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 66-ю очками в активе. «Лион» — на 8-й позиции (41 балл).

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