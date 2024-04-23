«Эдмонтон»
Турнирное положение: Общий уровень игры «Эдмонтона» заставляет к нему относиться с долей уважения, и место в середине первой восьмерки на Западе полностью заслуженное.
Последние матчи: Однако финиш регулярного чемпионата получился максимально смазанным, так как была одержана лишь одна победа за пять матчей.
Эдмонтон — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Смит и Клефбом по-прежнему продолжают находиться в списке травмированных. Вполне может не принять участие в предстоящей игре Эвандер Кейн.
Общий тонус клуба: С «Лос-Анджелесом» на дистанции не получится сопротивления, поскольку уровень организованности хозяев на порядок выше, чем у гостей.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: На протяжении регулярки у «Лос-Анджелес» хватало всякого, но луб смог выправить удручающее положение в конце зимы и сохранил седьмое место в западной конференции.
Последние матчи: В последних матчах сезона не было видно, что клуб устал или имеет какие-то сложности с игровой мыслью, поскольку за четыре сыгранных матчах коллектив из Калифорнии потерпел только одно поражение.
Травмированные игроки: Радует, что к коллективу присоединился пропустивший значительную часть сезона шведский десант (Арвидссон и Грундстрем). Сейчас не может помочь своему клубу только Копли.
Общий тонус клуба: С «нефтяниками» получится тяжелая игра, Поскольку на своем льду они будут заряжены на победу от первой до последней минуты матча.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» проиграл два последних очных противостояния
- У «Эдмонтона» лишь одна победа в пяти последних матчах регулярки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.63, на гостей — 3.10.
Прогноз: «Эдмонтон» не упустит шанс повести в серии с более слабым соперником
- 1.95Локомотив — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.42Бостон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.23Даллас — Вегас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать результативными моментами и порадует нас обилием шайб
Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.