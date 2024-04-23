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    «Эдмонтон» начнет серию с победы?

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.10), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 23 Апреля 2024 года
    Эдмонтон
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    •  Эдмонтон 05:00 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Кубок Стэнли
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    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Общий уровень игры «Эдмонтона» заставляет к нему относиться с долей уважения, и место в середине первой восьмерки на Западе полностью заслуженное.

    Последние матчи: Однако финиш регулярного чемпионата получился максимально смазанным, так как была одержана лишь одна победа за пять матчей.

    Эдмонтон — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Смит и Клефбом по-прежнему продолжают находиться в списке травмированных. Вполне может не принять участие в предстоящей игре Эвандер Кейн.

    Общий тонус клуба: С «Лос-Анджелесом» на дистанции не получится сопротивления, поскольку уровень организованности хозяев на порядок выше, чем у гостей.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: На протяжении регулярки у «Лос-Анджелес» хватало всякого, но луб смог выправить удручающее положение в конце зимы и сохранил седьмое место в западной конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В последних матчах сезона не было видно, что клуб устал или имеет какие-то сложности с игровой мыслью, поскольку за четыре сыгранных матчах коллектив из Калифорнии потерпел только одно поражение.

    Травмированные игроки: Радует, что к коллективу присоединился пропустивший значительную часть сезона шведский десант (Арвидссон и Грундстрем). Сейчас не может помочь своему клубу только Копли.

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    Общий тонус клуба: С «нефтяниками» получится тяжелая игра, Поскольку на своем льду они будут заряжены на победу от первой до последней минуты матча.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» проиграл два последних очных противостояния

    • У «Эдмонтона» лишь одна победа в пяти последних матчах регулярки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.63, на гостей — 3.10.

    Прогноз: «Эдмонтон» не упустит шанс повести в серии с более слабым соперником

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать результативными моментами и порадует нас обилием шайб

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» начнет серию с победы?
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