В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Общий уровень игры «Эдмонтона» заставляет к нему относиться с долей уважения, и место в середине первой восьмерки на Западе полностью заслуженное.

Последние матчи: Однако финиш регулярного чемпионата получился максимально смазанным, так как была одержана лишь одна победа за пять матчей.

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Травмированные игроки: Смит и Клефбом по-прежнему продолжают находиться в списке травмированных. Вполне может не принять участие в предстоящей игре Эвандер Кейн.

Общий тонус клуба: С «Лос-Анджелесом» на дистанции не получится сопротивления, поскольку уровень организованности хозяев на порядок выше, чем у гостей.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: На протяжении регулярки у «Лос-Анджелес» хватало всякого, но луб смог выправить удручающее положение в конце зимы и сохранил седьмое место в западной конференции.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: В последних матчах сезона не было видно, что клуб устал или имеет какие-то сложности с игровой мыслью, поскольку за четыре сыгранных матчах коллектив из Калифорнии потерпел только одно поражение.

Травмированные игроки: Радует, что к коллективу присоединился пропустивший значительную часть сезона шведский десант (Арвидссон и Грундстрем). Сейчас не может помочь своему клубу только Копли.

Общий тонус клуба: С «нефтяниками» получится тяжелая игра, Поскольку на своем льду они будут заряжены на победу от первой до последней минуты матча.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» проиграл два последних очных противостояния

У «Эдмонтона» лишь одна победа в пяти последних матчах регулярки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.63, на гостей — 3.10.

Прогноз: «Эдмонтон» не упустит шанс повести в серии с более слабым соперником

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать результативными моментами и порадует нас обилием шайб

Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.