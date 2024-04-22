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    «Сивасспор» и «Фенербахче» забьют друг другу

    «Сивасспор» — «Фенербахче». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 22 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Фенербахче»
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    «Фенербахче»
    22 апреля в 33-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Сивасспор» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 мск. «Сивасспор» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 22 Апреля 2024 года
    Сивасспор
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    •  Сивасспор 20:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Сивасспор»

    Турнирное положение: команда из города Сивас является крепким середняком текущего сезона турецкой Суперлиги.

    Сивасский коллектив сейчас располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка, и уже особо ни на что не претендует.

    «Храбрые» смогли 38 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» смогли переиграть «Трабзонспор» (1:0) и «Карагюмрюк» (1:0).

    До этого же «Сивасспор» уступил «Адана Демирспору» (1:4) и «Аланьяспору» (1:2).

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    Перед этим же подопечные Бюлента Уйгуна поделили очки с «Касымпашей» (0:0) и выиграли у «Пендикспора» (4:1).

    Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Азизбек Тургунбоев, Хакан Арслан и Али-Шашал Вурал, а также дисквалифицированный Харилаос Харисис.

    Состояние команды: «Сивасспор» уже ни на что особо не претендует в этом сезоне. Команда уже не сможет побороться за попадание в еврокубки, но и вылет ей не грозит.

    Можно сделать вывод, что коллектив из Сиваса будет просто доигрывать этот сезон и может готовиться к следующему.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: команда из Стамбула продолжает упорную борьбу за чемпионский титул.

    Стамбульский коллектив сейчас идет на втором месте в турнирной таблице. Стамбульцы имеют в своем активе 85 очков и на два балла отстают от лидирующего «Галатасарая».

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    • «Желто-темно-синие» смогли 85 раз поразить ворота соперника и 28 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «канарейки» смогли победить «Карагюмрюк» (2:1), «Адана Демирспор» (4:2), «Трабзонспор» (3:2), «Пендикспор» (4:1), «Хатайспор» (2:0), «Касымпашу» (2:1) и «Ризеспор» (3:1).

    Только перед этим «Фенербахче» потерял очки, сыграв вничью с «Аланьяспором» (1:1).

    Также среди недели подопечные Исмаила Картала вылетели из Лиги конференций, уступив в четвертьфинале в серии пенальти греческому «Олимпиакосу».

    Не сыграют: не помогут своей команде в этой игре травмированные Сердар Азиз, Луан Перес, Джейден Оостервольде и Мерт Мюлдюр.

    Состояние команды: сейчас команда продолжает борьбу только в чемпионате страны, поэтому намерена сделать все, чтобы обойти «Галатасарай» и завоевать золотые медали.

    Из Кубка Турции «Фенербахче» вылетел, уступив в четвертьфинале «Анкарагюджю» (0:3), а вот в Суперкубке Турции футболисты команды ушли с поля в самом начале противостояния с «Галатасараем» в знак протеста и им было присуждено техническое поражение.

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    В последнее время появились слухи, что «Фенербахче» может перебраться в другой чемпионат, однако такое вряд ли произойдет.

    Статистика для ставок

    • «Фенербахче» имеет серию из 7 подряд побед в чемпионате Турции

    • «Фенербахче» не проигрывает «Сивасспору» на протяжении 7 матчей

    • «Сивасспор» выиграл 2 последних матча чемпионата Турции

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа «Сивасспора» — в 7.20.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: «Фенербахче» сильнее соперника, ему очень нужна победа в плане борьбы за чемпионство, поскольку любая осечка может стоить команде очень дорого. Думается, что стамбульцы смогут победить и сделают это уверенно.

    Ставка: победа «Фенербахче» с форой-1,5 за 2.10.

    Прогноз: «Сивасспор» в последнее время достаточно регулярно забивает, поскольку существует большая вероятность того, что в этой игре забьют обе команды.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Сивасспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. «Сивасспор» и «Фенербахче» забьют друг другу
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