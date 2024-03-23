В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Уралец-арене» 23 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). «Автомобилист» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: На финише регулярного сезона «Автомобилист» имел шансы занять место в первой четверке, но, проиграв конкуренцию «Ак Барсу», опустился на пятую строчку в таблице Востока с 82 очками.

Последние матчи: В 1/8 финала команда Николая Заварухина встретилась с казанцами, которые оставались прямыми конкурентами почти всю вторую половину сезона. В плей-офф екатеринбуржцы разделались с соперником за пять матчей, а последнюю победу одержали в гостях — 2:1.

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Однако на этом безумства не закончились: в четвертьфинальной серии «Автомобилист» одержал три подряд победы над СКА, приблизившись к очередной сенсации — 3:0.

Самым во всех смыслах напряженным оказался матч в Екатеринбурге, где «Автомобилист» добился успеха за счет оборонительной модели игры. Так, победу гостям удалось вырвать лишь в овертайме — на временном отрезке 17:12 героем стал Кертис Волк (2:1 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На данный момент Владимир Кузнецов остается единственной потерей «Авто».

Состояние команды: В последнем матче «Автомобилист», возможно, не так ярко действовал на контратаках, но завоевал победу благодаря умению терпеть и извлекать максимум выгоды из небольшого количества моментов: при 24 бросках в створ команда реализовала 8,33%.

СКА

Путь к плей-офф: Заключительный этап регулярного сезона СКА провел в соперничестве за лидерство на Запале и борьбе за Кубок Континента. Но с обеими целями не срослось: команда финишировала второй в конференции с 95 очками.

Последние матчи: В первой серии Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга противостояла «Торпедо», которому проиграла в дебютной встрече (2:5). В дальнейшем четыре победы подряд — почти все уверенные — быстро сняли все вопросы (3:2 ОТ, 5:2, 4:1, 3:0).

В четвертьфинале ситуация из радужной в один момент переросла в критическую: на домашнем катке СКА потерпел два поражения (2:3, 1:3), не имея заметного преимущества на льду.

Переломить ход серии в Екатеринбурге также не удалось. В гостях «армейцы» устроились на роль команды, которой нужно отыгрываться, но ни промежуточный успех в виде шайбы Грицюка, ни 43 броска в створ ворот за матч не спасли СКА от третьего подряд поражения (1:2 ОТ).

Не сыграют: Борна Рендулич, Владимир Алистров, Андрей Педан и Иван Зинченко не помогут СКА в предстоящем матче.

Состояние команды: В очередной раз команда Ротенберга не смогла продавить «Автомобилист», несмотря на то что в третьем матче попыток было больше. Если «армейцам» не удастся прибавить в реализации, то серию уже едва ли можно будет спасти, хотя и без того шансов мало.

Статистика для ставок

Беспроигрышная плей-офф серия «Автомобилиста» увеличилась до четырех матчей

Всего в одной встрече из четырех предыдущих команда Заварухина пропустила больше гола

Минимум 5 голов было забито в сумме в четырех последних гостевых матчах СКА из пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 3.49, ничья — в 4.30, а победа СКА — в 1.97.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: Безусловно, СКА на текущий момент находится на грани провала, а его история в плей-офф близка к завершению. Тем не менее трудно представить, чтобы в четвертом матче серии гости безвольно отдали победу. На «Уральце» команда еще поборется за право сыграть в Питере.

Ставка: СКА не проиграет + ТМ 6.5 за 2.02.

Прогноз: Несмотря на рвение СКА, в котором вряд ли можно усомниться, «Автомобилист» также не станет на пустом месте отдавать инициативу. Вполне вероятно, что еще одна равная встреча дойдет до дополнительного времени.

Ставка: Ничья (основное время) за 4.18.