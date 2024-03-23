«Автомобилист»
Путь к плей-офф: На финише регулярного сезона «Автомобилист» имел шансы занять место в первой четверке, но, проиграв конкуренцию «Ак Барсу», опустился на пятую строчку в таблице Востока с 82 очками.
Последние матчи: В 1/8 финала команда Николая Заварухина встретилась с казанцами, которые оставались прямыми конкурентами почти всю вторую половину сезона. В плей-офф екатеринбуржцы разделались с соперником за пять матчей, а последнюю победу одержали в гостях — 2:1.
Автомобилист — СКА: коэффициенты букмекеров
Однако на этом безумства не закончились: в четвертьфинальной серии «Автомобилист» одержал три подряд победы над СКА, приблизившись к очередной сенсации — 3:0.
Самым во всех смыслах напряженным оказался матч в Екатеринбурге, где «Автомобилист» добился успеха за счет оборонительной модели игры. Так, победу гостям удалось вырвать лишь в овертайме — на временном отрезке 17:12 героем стал Кертис Волк (2:1 ОТ).
Не сыграют: На данный момент Владимир Кузнецов остается единственной потерей «Авто».
Состояние команды: В последнем матче «Автомобилист», возможно, не так ярко действовал на контратаках, но завоевал победу благодаря умению терпеть и извлекать максимум выгоды из небольшого количества моментов: при 24 бросках в створ команда реализовала 8,33%.
СКА
Путь к плей-офф: Заключительный этап регулярного сезона СКА провел в соперничестве за лидерство на Запале и борьбе за Кубок Континента. Но с обеими целями не срослось: команда финишировала второй в конференции с 95 очками.
Последние матчи: В первой серии Кубка Гагарина команда Романа Ротенберга противостояла «Торпедо», которому проиграла в дебютной встрече (2:5). В дальнейшем четыре победы подряд — почти все уверенные — быстро сняли все вопросы (3:2 ОТ, 5:2, 4:1, 3:0).
В четвертьфинале ситуация из радужной в один момент переросла в критическую: на домашнем катке СКА потерпел два поражения (2:3, 1:3), не имея заметного преимущества на льду.
Переломить ход серии в Екатеринбурге также не удалось. В гостях «армейцы» устроились на роль команды, которой нужно отыгрываться, но ни промежуточный успех в виде шайбы Грицюка, ни 43 броска в створ ворот за матч не спасли СКА от третьего подряд поражения (1:2 ОТ).
Не сыграют: Борна Рендулич, Владимир Алистров, Андрей Педан и Иван Зинченко не помогут СКА в предстоящем матче.
Состояние команды: В очередной раз команда Ротенберга не смогла продавить «Автомобилист», несмотря на то что в третьем матче попыток было больше. Если «армейцам» не удастся прибавить в реализации, то серию уже едва ли можно будет спасти, хотя и без того шансов мало.
Статистика для ставок
- Беспроигрышная плей-офф серия «Автомобилиста» увеличилась до четырех матчей
- Всего в одной встрече из четырех предыдущих команда Заварухина пропустила больше гола
- Минимум 5 голов было забито в сумме в четырех последних гостевых матчах СКА из пяти
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 3.49, ничья — в 4.30, а победа СКА — в 1.97.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.
- 1.90Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.82Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Безусловно, СКА на текущий момент находится на грани провала, а его история в плей-офф близка к завершению. Тем не менее трудно представить, чтобы в четвертом матче серии гости безвольно отдали победу. На «Уральце» команда еще поборется за право сыграть в Питере.
Ставка: СКА не проиграет + ТМ 6.5 за 2.02.
Прогноз: Несмотря на рвение СКА, в котором вряд ли можно усомниться, «Автомобилист» также не станет на пустом месте отдавать инициативу. Вполне вероятно, что еще одна равная встреча дойдет до дополнительного времени.
Ставка: Ничья (основное время) за 4.18.