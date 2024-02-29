В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 29 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Спартак» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: Практически весь сезон столичный клуб провел в борьбе за лидерство на Западе и долгое время был успешен в решении этой задачи.

Однако январский кризис лишил «Спартак» всех наработок и вынудил опуститься на четвертое место в таблице, закрепив за ним 88 очков и статус самого результативного клуба чемпионата — 233 гола.

Последние матчи: Перед кубковым раундом красно-белые начали понемногу приходить в себя после упомянутого выше спада: «Спартак» вновь набирал очки, а атака — демонстрировала привычно высокий уровень.

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На финише регулярки команда Алексея Жамнова на домашнем катке обыграла «Северсталь» (5:3), которой, правда, отдала два очка днями ранее (2:4). В последнем матче чемпионата красно-белые уступили минскому «Динамо» (2:4).

Не сыграют: Вратарь Патрик Рыбар и защитник Джоуи Кин не сыграют в этом матче из-за травм.

Состояние команды: По ходу регулярного сезона «Спартак» был одним из самых сильных соперников, а его атакующие звенья буквально разрывали лигу на дистанции.

Но все это команде Жамнова необходимо перенести в плей-офф, к которому красно-белые подоспели не в лучших кондициях, о чем свидетельствуют частые поражения и относительно большое количество пропущенных шайб.

«Северсталь»

Турнирное положение: Упорная борьба в заключительной фазе регулярки и очевидный развал прямых конкурентов помогли череповецкой команде пополнить ряды топ-5 в таблице Запада.

Поднявшись на пятую строчку, «Северсталь», с 80 очками в активе, на 6+ баллов обошла двух главных соперников — ЦСКА и «Торпедо» и стала четвертой по результативности командой Запада с 203 голами.

Последние матчи: В период с 10 по 20 февраля «Северсталь» разыграла очередную победную партию, в которую вошли пять матчей, включая встречи с «Локомотивом» (3:2 Б), «Спартаком» (4:2) и СКА (3:0).

Однако закончить сезон на этой ноте команда Андрея Козырева не сумела: в трех заключительных матчах регулярки «Северсталь» уступила «Динамо» Москва (2:3), «Спартаку» (3:5) и «Салавату Юлаеву» (3:4).

Не сыграют: Из-за травм эту игру пропустят вратари Константин Шостак и Дмитрий Шугаев, а также форвард Тимур Муханов.

Состояние команды: Несмотря на серию поражений на финише регулярного сезона, «Северсталь» вступает в следующий этап в лучших игровых кондициях. Тем не менее даже на пике формы череповецкая команда едва ли считается фаворитом больших матчей.

Статистика для ставок

Во всех очных матчах нынешнего сезона соперники в сумме забивали от шести и более голов

«Спартак» одержал верх в трех очных встречах регулярного чемпионата, забросив от пяти шайб и более в каждой

В преддверии плей-офф «Северсталь» потерпела четыре гостевых поражения в пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 3.90, а победа «Северстали» — в 3.18.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 4.5 — за 2.50.

Прогноз: «Спартак» и «Северсталь», пожалуй, являются главными претендентами на самую яркую и насыщенную серию в рамках первого раунда Кубка.

К очному матчу они подходят в неплохом состоянии и имеют схожий игровой стиль, основой которого является атака. Кажется, в противостоянии лицом к лицу — хотя бы на старте — команды готовы забыть об осторожности у своих ворот.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.

Прогноз: В большинстве очных матчей этого сезона «Спартак», хоть и испытывал трудности, пропуска% по 2-3 шайбы, в итоге обыгрывал «Северсталь».

В текущем формате соперничества команда Алексея Жамнова имеет достаточное количество ресурсов, чтобы в очередной раз попытки «Северстали» оказались холостыми.

Ставка: «Спартак» победит + ТБ 4.5 за 2.50.