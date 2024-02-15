В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Питтсбург» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: «Питтсбург» не теряет надежды на попадание в плей-офф, хотя они тают буквально на глазах.

Последние матчи: В последних двух поединках коллектив Салливана проиграл «Виннипегу» и «Миннесоте», причем в обоих случаях с минимальным счетом.

Коэффициенты матча Питтсбург — Флорида 1X2Новым игрокам 2.604.302.35Бонус$9500

Травмированные игроки: Сейчас у «пингвинов» не в активном статусе три игрока. В лазарете находятся Аккиари, Ньето и Харкинс.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: Настроение у коллектива из Пенсильвании не самое бодрое, поэтому вероятность проигрыша очередного матча очень даже высока.

«Флорида»

Турнирное положение: «Флорида» по делу размещается на третьем месте в своей конференции, и нет никаких предпосылок, что в ближайшее время она с неё сместится.

Последние матчи: «Пантерз» за семь последних матчей проиграли только один раз, поэтому дружина Мориса на отличном ходу и остановить её будет не так уж и просто.

Травмированные игроки: в настоящее время тренерский штаб не может рассчитывать только на Локвуда, получившего сотрясение мозга.

Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей, но «желто-черные» просто так не сдадутся.

Статистика для ставок

«Флорида» за семь последних матчей проиграла только раз

Три последних очных поединка остались за «пантерами»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.59, на гостей — 2.42.

Прогноз: У «Пантерз» больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Встреча получится мало забивной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.42.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.49.