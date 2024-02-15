«Питтсбург»
Турнирное положение: «Питтсбург» не теряет надежды на попадание в плей-офф, хотя они тают буквально на глазах.
Последние матчи: В последних двух поединках коллектив Салливана проиграл «Виннипегу» и «Миннесоте», причем в обоих случаях с минимальным счетом.
Коэффициенты матча Питтсбург — Флорида
Травмированные игроки: Сейчас у «пингвинов» не в активном статусе три игрока. В лазарете находятся Аккиари, Ньето и Харкинс.
Общий тонус клуба: Настроение у коллектива из Пенсильвании не самое бодрое, поэтому вероятность проигрыша очередного матча очень даже высока.
«Флорида»
Турнирное положение: «Флорида» по делу размещается на третьем месте в своей конференции, и нет никаких предпосылок, что в ближайшее время она с неё сместится.
Последние матчи: «Пантерз» за семь последних матчей проиграли только один раз, поэтому дружина Мориса на отличном ходу и остановить её будет не так уж и просто.
Травмированные игроки: в настоящее время тренерский штаб не может рассчитывать только на Локвуда, получившего сотрясение мозга.
Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей, но «желто-черные» просто так не сдадутся.
Статистика для ставок
- «Флорида» за семь последних матчей проиграла только раз
- Три последних очных поединка остались за «пантерами»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.59, на гостей — 2.42.
Прогноз: У «Пантерз» больше шансов победить.
Альтернативный прогноз: Встреча получится мало забивной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.42.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.49.