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    «Флорида» не оставит шансов «пингвинам»?

    «Питтсбург» — «Флорида». Ставка (к. 2.42), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Флорида»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ППГ Пэйнтс Арене» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Питтсбург» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Февраля 2024 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:30 Флорида Флорида
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    Турнирное положение: «Питтсбург» не теряет надежды на попадание в плей-офф, хотя они тают буквально на глазах.

    Последние матчи: В последних двух поединках коллектив Салливана проиграл «Виннипегу» и «Миннесоте», причем в обоих случаях с минимальным счетом.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Флорида

    1X2Новым игрокам
  • 2.604.302.35Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: Сейчас у «пингвинов» не в активном статусе три игрока. В лазарете находятся Аккиари, Ньето и Харкинс.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: Настроение у коллектива из Пенсильвании не самое бодрое, поэтому вероятность проигрыша очередного матча очень даже высока.

    «Флорида»

    Турнирное положение: «Флорида» по делу размещается на третьем месте в своей конференции, и нет никаких предпосылок, что в ближайшее время она с неё сместится.

    Последние матчи: «Пантерз» за семь последних матчей проиграли только один раз, поэтому дружина Мориса на отличном ходу и остановить её будет не так уж и просто.

    Травмированные игроки: в настоящее время тренерский штаб не может рассчитывать только на Локвуда, получившего сотрясение мозга.

    Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей, но «желто-черные» просто так не сдадутся.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» за семь последних матчей проиграла только раз

    • Три последних очных поединка остались за «пантерами»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.61, на ничью — 4.59, на гостей — 2.42.

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    Прогноз: У «Пантерз» больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Встреча получится мало забивной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.42.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.49.

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