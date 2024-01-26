«Авангард»
Турнирное положение: «Авангард» делает все, чтобы не отстать от «Металлурга» в их затяжном заочном противостоянии. В 54 играх он набрал 77 очков и сократил разрыв между собой и лидером Востока до одного балла.
Последние матчи: С 6 по 19 января «Авангард» провел довольно продуктивный отрезок, в рамках которого добился семи побед подряд.
Цикл ярких (или почти) и успешных матчей был прерван в Ярославле несколько дней назад, где омичи крупно проиграли «Локомотиву» (1:4). В последней встрече команда Михаила Кравеца вновь задрала планку, разгромив на выезде «Северсталь» (6:2).
Не сыграют: Нападающий Владимир Ткачев — травма.
Состояние команды: Минимальное отставание, две встречи в запасе на фоне «Магнитки» и близкая к идеальной форма, демонстрируемая в январе, позволяют «Авангарду» рассчитывать на то, что сезон ему удастся закончить в статусе лидера Востока.
«Ак Барс»
Турнирное положение: Серия убедительных результатов позволила «Ак Барсу» подняться на пятое место в Восточной конференции, на котором он находится с 66 очками по итогам 54 матчей.
Последние матчи: В течение пары предыдущих недель «Ак Барс» успел растранжирить очки там, где этого точно не стоило делать, но в нескольких последних матчах казанцы исправились.
В частности, команда Зинэтулы Билялетдинова добилась трех побед подряд и неплохо прибавила в результативности. Так, «Ак Барс» одержал верх над «Ладой» (5:1), «Спартаком» (4:3 Б) и «Автомобилистом» (4:1).
Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.
Состояние команды: По ходу сезона «Ак Барс» неоднократно выдавал короткие победные серии, за которыми следовали затяжные неудачи. Поэтому говорить о том, что казанцы в ходе трех предыдущих встреч вышли на пик формы — преждевременно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.14, ничья — в 3.70, а победа «Ак Барса» — в 3.38.
Перед выездом в Омск «Ак Барс» выдал серию неплохих матчей, будто публично напомнив о своем статусе первой звезды Востока.
Однако «Авангард» на текущий момент — несколько другая, более серьезная, категория соперников. И с учетом непрекращающейся погони за «Магниткой» он будет крайне мотивирован в вопросе очередной домашней победы.
С традиционно хорошей результативностью омичи обычно доводят дело до своей закономерной победы. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит за 2.14.