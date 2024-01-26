В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 26 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» делает все, чтобы не отстать от «Металлурга» в их затяжном заочном противостоянии. В 54 играх он набрал 77 очков и сократил разрыв между собой и лидером Востока до одного балла.

Последние матчи: С 6 по 19 января «Авангард» провел довольно продуктивный отрезок, в рамках которого добился семи побед подряд.

Цикл ярких (или почти) и успешных матчей был прерван в Ярославле несколько дней назад, где омичи крупно проиграли «Локомотиву» (1:4). В последней встрече команда Михаила Кравеца вновь задрала планку, разгромив на выезде «Северсталь» (6:2).

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Не сыграют: Нападающий Владимир Ткачев — травма.

Состояние команды: Минимальное отставание, две встречи в запасе на фоне «Магнитки» и близкая к идеальной форма, демонстрируемая в январе, позволяют «Авангарду» рассчитывать на то, что сезон ему удастся закончить в статусе лидера Востока.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Серия убедительных результатов позволила «Ак Барсу» подняться на пятое место в Восточной конференции, на котором он находится с 66 очками по итогам 54 матчей.

Последние матчи: В течение пары предыдущих недель «Ак Барс» успел растранжирить очки там, где этого точно не стоило делать, но в нескольких последних матчах казанцы исправились.

В частности, команда Зинэтулы Билялетдинова добилась трех побед подряд и неплохо прибавила в результативности. Так, «Ак Барс» одержал верх над «Ладой» (5:1), «Спартаком» (4:3 Б) и «Автомобилистом» (4:1).

Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: По ходу сезона «Ак Барс» неоднократно выдавал короткие победные серии, за которыми следовали затяжные неудачи. Поэтому говорить о том, что казанцы в ходе трех предыдущих встреч вышли на пик формы — преждевременно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается в 2.14, ничья — в 3.70, а победа «Ак Барса» — в 3.38.

Перед выездом в Омск «Ак Барс» выдал серию неплохих матчей, будто публично напомнив о своем статусе первой звезды Востока.

Однако «Авангард» на текущий момент — несколько другая, более серьезная, категория соперников. И с учетом непрекращающейся погони за «Магниткой» он будет крайне мотивирован в вопросе очередной домашней победы.

В пяти матчах из последних шести омские форварды забрасывали от трех шайб и более . Вероятно, слабая оборона казанцев позволит дополнить эту статистику. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.05.

С традиционно хорошей результативностью омичи обычно доводят дело до своей закономерной победы. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит за 2.14.