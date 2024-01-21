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    В домашней игре с ЦСКА результативность «Торпедо» пробьет верх?

    «Торпедо» — ЦСКА. Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — ЦСКА
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    Кирилл Воронин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Нагорном» 21 января. Начало встречи — в 13:00 мск. «Торпедо» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: С 63 очками по итогам 52 матчей «Торпедо» по-прежнему занимает пятое место в таблице Запада, но уже оглядываясь назад, так как «Северсталь» — при равенстве проведенных встреч — сократила разрыв до двух баллов.

    Последние матчи: В текущей статистике «Торпедо» творится полный бардак: команда регулярно проваливает матчи, уступая крупно, но иногда она способна выдать по-настоящему яркую победу.

    К примеру, днями ранее — 16 января — команда Игоря Ларионова разделалась с «Магниткой» (7:4), хотя до этого по-крупному отлетела от ЦСКА (2:7) и московского «Динамо» (1:6). В последнем матче торпедовцы снова проиграли — их соперником оказался «Витязь» (1:2).

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    Не сыграют: Нападающие Василий Атанасов, Николай Коваленко — травмы.

    Состояние команды: На данном этапе чемпионата «Торпедо» остается максимально непредсказуемым, правда, в большей степени в худшую сторону. Если нижегородцы продолжат в том же духе, то, скорее всего, потеряют пятую позицию в таблице Запада.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Совсем недавно ЦСКА пришлось смириться с очередным понижением: на текущий момент он занимает седьмое место, имея 58 очков после 52 матчей. Разрыв между «Северсталью» увеличился до трех баллов.

    Последние матчи: Неделями ранее ЦСКА выдал идеальную по своим нынешним умениям серию, в которую вошли четыре победы, однако в последних играх ситуация ухудшилась.

    В период с 11 по 17 января ЦСКА проиграл «Динамо» Москва (2:4), «Автомобилисту» (2:3) и «Авангарду» (1:4). Цикл очередных неудач был прерван в пятничной встрече с «Барысом» (5:2).

    Не сыграют: В составе ЦСКА нет травмированных.

    Состояние команды: Несмотря на то что чемпионат приближается к решающей фазе, ЦСКА по-прежнему не может считаться конкурентоспособным, когда дело доходит до матчей с элитными клубами лиги.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 2.80, ничья — в 3.95, а победа ЦСКА — в 2.37.

    После ряда удачных матчей, включая 7:2 в игре с «Торпедо», ЦСКА провел очередную слабую серию с полуразобранной обороной, которая во встречах с сильными командами попросту теряется.

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    Нижегородцы, сами далекие от идеальных кондиций, безусловно, постараются воспользоваться актуальными проблемами ЦСКА и взять реванш за крупное поражение 9 января.

    Безусловно, семь голов команда Игоря Ларионова не забьет, но забросить несколько шайб — в трех играх из четырех последних ЦСКА пропускал минимум трижды — хозяева сумеют. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2.5 за 2.07.

    С учетом того, что защитные линии обеих команд регулярно дают сбой, матч может получиться результативным. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.83.

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    «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на хоккей. В домашней игре с ЦСКА результативность «Торпедо» пробьет верх?
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