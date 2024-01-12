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    «Трактор» окажет «Ак Барсу» достойное сопротивление

    «Трактор» — «Ак Барс». Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Ак Барс»
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    Максим Шабанов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Трактор Арене» 12 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 12 Января 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Трактор»

    Турнирное положение: Несмотря на потери очков в нескольких предыдущих играх, «Трактору» удалось удержаться на пятом месте в таблице Востока. В 50 матчах он набрал 59 очков. От четвертого «Автомобилиста» челябинцев отделяют 2 балла.

    Последние матчи: В дебютной январской встрече «Трактор» имел возможность обойти одного из своих прямых конкурентов. Речь идет об «Автомобилисте», которому в очной игре в Екатеринбурге челябинцы уступили (3:4).

    Коэффициенты матча Трактор — Ак Барс

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    После яркого уральского дерби команда Алексея Заварухина разгромила «Барыс» (5:1), потерпела поражение от «Локомотива» и одержала верх над «Нефтехимиком» (5:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

    Состояние команды: Нынешние результаты «Трактора» едва ли можно назвать выдающимися. Однако челябинцы, играя в силу своих возможностей, набирают такое количество очков, которого на текущий момент достаточно для удержания пятой позиции в конкурентной средней зоне Востока.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: «Ак Барсу» удалось подняться на шестое место в таблице Восточной конференции. В 48 встречах он набрал 58 очков. Всего один балл отделяет казанцев от пятого «Трактора», который провел на две игры больше.

    Последние матчи: В конце декабря «Ак Барс» пережил очередной период разочарований. В частности, он проиграл в пяти матчах из шести, однако закрыть календарный ему удалось победой над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

    После «Зеленого дерби» команда Зинэтулы Билялетдинова провела еще три матча и выиграла в каждом. Соперниками «Ак Барса» оказались «Адмирал» (2:1 ОТ), «Автомобилист» (2:1) и «Барыс» (1:0 Б).

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    • Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

    Состояние команды: Из-за серии неудач ранее «Ак Барс» рухнул на седьмую строчку. Но команда с номинально сильнейшим составом осознала, что ей там не место, а затем кинулась исправлять ситуацию, получив возможность в ближайшее время вернуться — для начала — зону топ-5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 2.80, ничья — в 4.05, а победа «Ак Барса» — в 2.37.

    К выезду в Челябинск «Ак Барс» готовится с серией из четырех побед подряд. Казалось бы, команда Зинэтулы Билялетдинова набрала неплохую форму, но даже к этим матчах казанцев возникают вопросы.

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    В частности, «Ак Барсу» нелегко противостоять соперникам, которые действуют слаженно в обороне, снижая таким его процент реализации. Кроме того, во многих моментах у своих ворот казанцы выезжали за счет безупречной игры Тимура Билялова.

    Все, что было упомянуто выше, дает «Трактору» право рассчитывать на успех на своем льду. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит с форой 0 за 2.08.

    В трех январских встречах из четырех команда Алексея Заварухина за забрасывала минимум 3 шайбы, поэтому в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.30.

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    «Трактор» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Трактор» окажет «Ак Барсу» достойное сопротивление
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