В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Трактор Арене» 12 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трактор»

Турнирное положение: Несмотря на потери очков в нескольких предыдущих играх, «Трактору» удалось удержаться на пятом месте в таблице Востока. В 50 матчах он набрал 59 очков. От четвертого «Автомобилиста» челябинцев отделяют 2 балла.

Последние матчи: В дебютной январской встрече «Трактор» имел возможность обойти одного из своих прямых конкурентов. Речь идет об «Автомобилисте», которому в очной игре в Екатеринбурге челябинцы уступили (3:4).

Коэффициенты матча Трактор — Ак Барс 1X2Новым игрокам 2.804.052.35Бонус$9500

После яркого уральского дерби команда Алексея Заварухина разгромила «Барыс» (5:1), потерпела поражение от «Локомотива» и одержала верх над «Нефтехимиком» (5:3).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

Состояние команды: Нынешние результаты «Трактора» едва ли можно назвать выдающимися. Однако челябинцы, играя в силу своих возможностей, набирают такое количество очков, которого на текущий момент достаточно для удержания пятой позиции в конкурентной средней зоне Востока.

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барсу» удалось подняться на шестое место в таблице Восточной конференции. В 48 встречах он набрал 58 очков. Всего один балл отделяет казанцев от пятого «Трактора», который провел на две игры больше.

Последние матчи: В конце декабря «Ак Барс» пережил очередной период разочарований. В частности, он проиграл в пяти матчах из шести, однако закрыть календарный ему удалось победой над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

После «Зеленого дерби» команда Зинэтулы Билялетдинова провела еще три матча и выиграла в каждом. Соперниками «Ак Барса» оказались «Адмирал» (2:1 ОТ), «Автомобилист» (2:1) и «Барыс» (1:0 Б).

Не сыграют: Нападающий Дмитрий Яшкин — травма.

Состояние команды: Из-за серии неудач ранее «Ак Барс» рухнул на седьмую строчку. Но команда с номинально сильнейшим составом осознала, что ей там не место, а затем кинулась исправлять ситуацию, получив возможность в ближайшее время вернуться — для начала — зону топ-5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 2.80, ничья — в 4.05, а победа «Ак Барса» — в 2.37.

К выезду в Челябинск «Ак Барс» готовится с серией из четырех побед подряд. Казалось бы, команда Зинэтулы Билялетдинова набрала неплохую форму, но даже к этим матчах казанцев возникают вопросы.

В частности, «Ак Барсу» нелегко противостоять соперникам, которые действуют слаженно в обороне , снижая таким его процент реализации. Кроме того, во многих моментах у своих ворот казанцы выезжали за счет безупречной игры Тимура Билялова.

Все, что было упомянуто выше, дает «Трактору» право рассчитывать на успех на своем льду. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит с форой 0 за 2.08.

В трех январских встречах из четырех команда Алексея Заварухина за забрасывала минимум 3 шайбы, поэтому в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.30.