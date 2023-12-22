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    «Салават Юлаев» справится с дальневосточными гостями?

    «Салават Юлаев» — «Адмирал». Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Адмирал»
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    «Салават Юлаев» в матче с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: В 40 матчах «Салават Юлаев» заработал 52 очка, благодаря которым поднялся и закрепился на третьем месте в Восточной конференции. На данный момент всего 3 балла отделяют его от двух лидеров — «Магнитки» и «Авангарда».

    Последние матчи: Перед паузой в чемпионате «Салават Юлаев» провел одну из самых продолжительных индивидуальных победных серий, в которую вошли пять матчей. Трижды уфимцы разгромили соперников, забросив в их ворота от 4 шайб и более.

    Однако в последней игре перед перерывом команда Виктора Козлова недосчиталась одного очка в гостях у «Автомобилиста» (2:3 ОТ), а после возобновления чемпионата устроила безумную встречу с «Барысом», в которой одержала верх (5:4).

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    Не сыграют: Нападающие Алексей Пустозеров — травма.

    Состояние команды: Безусловно, уфимцы приближаются к пику своей формы, пытаясь выдержать высокую конкуренцию, обусловленную минимальной разницей очков между клубами в границах первой тройки и за ее пределами.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: В 39 встречах «Адмирал» набрал 33 очка, с которыми по-прежнему томится на 11-м месте в Восточной конференции. На 2 очка он ушел в отрыв от «Барыса», а от зоны первой восьмерки отстает на 12 баллов.

    Последние матчи: В текущем месяце команда Леонида Тамбиева провела четыре встречи, три из которых закончились поражениями. Правда, в двух из них «Адмирал» заработал по одному очку.

    Месяц для него начался с неудачной игры против минского «Динамо» (1:3), за которой последовали три матча с «Амуром». В дерби Дальнего Востока «Адмирал» одержал одну победу (1:0) при двух поражениях (3:4 Б, 1:2 ОТ).

    Не сыграют: Нападающий Павел Махановский — травма.

    Состояние команды: В течение большей части сезона «Адмирал» лишь соперничает с «Барысом» в звании крупнейшего неудачника Востока, в то время как решение больших задач, как в прошлом сезоне, в текущих условиях становится невозможным.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.73, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 4.52.

    «Салават Юлаев» — несмотря на потерю одного очка 7 декабря — проводит лучший отрезок в сезоне. Команда Виктора Козлова пытается закрепиться на третьем месте на Востоке и готова ждать ошибки лидеров.

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    С мотивацией, общей формой и настроем у нее сейчас все хорошо. И в таких кондициях «Салават» будет уверенно разбираться с клубами класса «Адмирала», которые даже с более простыми вызовами не всегда справляются успешно.

    На домашнем льду уфимцы не оставят шансов гостям с Владивостока. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит с форой -1 за 1.93.

    Во встрече с соперником, который надеется вытащить матч за счет плотной обороны, много заброшенных шайб не будет. «Салават» попытается добиться победы так, как сделал это в конце ноября в играх с «Авангардом» (3:1) и «Трактором» (4:0). Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 4.5 за 1.81.

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    «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» справится с дальневосточными гостями?
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