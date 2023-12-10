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    «Колорадо» — «Филадельфия». Ставка и прогноз (к. 1.86) на хоккейный матч НХЛ 10 декабря 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Филадельфия»
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    Оуэн Типпетт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Болл Арене» 10 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 10 Декабря 2023 года

    «Колорадо»

    В нынешнем сезоне «Колорадо» намерен уверенно пройти кубковую квалификацию, заняв одну из верхних строчек на Западе, при этом в плей-офф он больше не собирается мириться с ранними вылетами.

    Тем не менее его текущая форма вызывает вопросы, По итогам 26 проведенных встреч «Колорадо» опустился на четвертое место в Западной конференции, пропустив вперед — на один балл — «Ванкувер» и «Лос-Анджелес».

    Коэффициенты матча Колорадо — Филадельфия

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    В конце прошлого месяца команда Джареда Беднара выдала 4-матчевую победную серию, за которой последовал новый этап разочарований. В частности, «Эвеланш» потерпели четыре поражения в пяти последних матчах.

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    Единственную в декабре победу «Колорадо» оформил на своем катке 6-го числа. Его соперником был «Анахайм» (3:2). В последней встрече команда Джареда Беднара лишилась очков, не сумев справиться с «Виннипегом» (2:4).

    «Филадельфия»

    В нынешней регулярке от «Филадельфии» едва ли ожидали чего-то выдающегося: команда без ярких имен в составе не производит впечатление железного кандидата на попадание в плей-офф.

    Однако на данном этапе чемпионата «Флайерз», занимая шестое место в Восточной конференции, перечеркивают все предсезонные расклады. В 26 играх они набрали 30 очков, опередив сразу трех последователей на один балл.

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    • Неделями ранее команду Джона Тортореллы преследовала полоса неудач: в четырех матчах из пяти — в период с 23 ноября по 1 декабря — «Флайерз» проиграли, набрав всего 3 очка.

    Однако за серией провалов последовал новый цикл без поражений. Дважды кряду «Филадельфия» одержала верх над «Питтсбургом» в дерби Пенсильвании (4:3 Б, 2:1 ОТ), после чего в гостях не пожалела «Аризону» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» букмекеры дают коэффициент 1.73, на ничью — 5.00, а на победу «Филадельфии» — 4.22.

    Четыре поражения в пяти последних матчах прямо говорят о явных проблемах, которые в текущем сезоне регулярно преследуют «Колорадо». Наблюдая за его результатами, даже аутсайдеры получают надежду.

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    Недавно у «Эвеланш» смогли отнять очки «Аризона» и «Анахайм», и, вероятно, «Филадельфия» также вправе рассчитывать на небольшое чудо, особенно с учетом неплохой формы в последних матчах.

    В преддверии выезда в Денвер «Флайерз» выиграли трижды кряду. Возможно, они готовы и к тяжелейшему вызову на «Болл Арене». Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит с форой +1.5 за 1.86.

    Глядя на «Эвеланш» в нападении, с трудом верится, что предстоящая встреча уверенно пробьет верх. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5.5 за 2.12.

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    «Колорадо» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на хоккей. Хватит ли «Филадельфии» сил на сенсацию в Денвере?
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