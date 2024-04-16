16 апреля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Ахед» и «Аль-Нахда». Начало игры — в 19:00 мск. «Аль-Ахед» — «Аль-Нахда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Ахед»

Турнирное положение: «Аль-Ахед» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Сейчас команда пребывает на 2 месте турнирной таблице чемпионата Ливана.

При этом «Аль-Ахед» на 1 очко отстает от лидера. Зато выиграла команда в 12 матчах из 18, и по этому показателю она лучшая в лиге.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда добыла викторию. «Аль-Ахед» минимально переиграл «Бурж».

Причем до того «Аль-Ахед» потерпел досадное поражение. Команда пала под натиском «Аль-Ансара», потеряв лидерство в таблице.

А вот в Кубке АФК команда способна блеснуть. Правда, последние результаты оставляют больше вопросов, чем дают ответов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь монолитно. Да и потеря лидерства в чемпионате ударило по моральному духу игроков.

Матчи против «Аль-Нахды» для команды исторически складываются непросто. Из 2 очных поединков «Аль-Ахед» по разу победил и уступил.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться соорудить голевой задел перед ответным матчем. «Аль-Ахед» наверняка будет действовать первым номером.

«Аль-Нахда»

Турнирное положение: «Аль-Нахда» в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. В своем чемпионате команда находится на 2 строчке таблицы.

Притом, что «Аль-Нахда» на 11 очков отстает от лидера. Да и побеждает команда не так стабильно: всего 9 викторий в 16 поединках.

Последние матчи: в последнем своем поединке команда одержала викторию. «Аль-Нахда» переиграла «Аль-Наср» (2:1).

Средняя результативность команды в чемпионате Омана не достигает и 2 голов за поединок. А вот пропускает «Аль-Нахда» гол за матч.

Потери очков стали неприятной тенденцией. Хотя в 5 последних поединках добыто 3 виктории при 2 ничьих.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Нахда» выглядит относительно неплохо. Команда явно способна прибавить во всех игровых компонентах.

А вот беспроигрышная серия составляет 5 матчей. Вот только крупные победы добываются крайне редко.

Притом, что «Аль-Нахда» обладает неплохим по именам составом. Оманцы явно не дадут себя в обиду!

Наверняка гости постараются добыть позитивный результат. «Аль-Нахда» явно рассчитывает на эффективность своих контратак.

Статистика для ставок

«Аль-Нахда» не проигрывала в 5 последних матчах

«Аль-Ахед» в 18 матчах своего чемпионата пропустил всего 10 мячей

Последний очный поединок соперников завершился победой оманцев (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Нахда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.53 и 2.27.

Прогноз: Оманцы явно будут максимально активно и агрессивно атаковать.

«Аль-Нахда» выглядит сильнее соперника, так что ждем от гостей высокой атакующей активности.

Ставка: Победа «Аль-Нахды» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.45