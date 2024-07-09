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    Три зачетных балла для «Тэгу»?

    «Тэгу» — «Инчхон Юнайтед». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 9 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Тэгу» — «Инчхон Юнайтед»
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    «Тэгу»
    9 июля в 22-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэгу» и «Инчхон Юнайтед». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Инчхон Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 09 Июля 2024 года

    Тэгу

  • Тэгу
    •  Тэгу 13:30 Инчхон Юнайтед

    Инчхон Юнайтед

  • Инчхон
    •

    «Тэгу»

    Турнирное положение: «Тэгу» проводит почти провальный сезон. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тэгу» лишь на 5 очков опережает идущий последним «Чонбук Моторс». Да и выиграла команда всего в 5 матчах чемпионата из 21.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Тэгу» расписал боевую мировую с «Пхохан Стилерс» (3:3).

    А вот до того команда проиграла дважды подряд. Причем в тех поединках игроки «Тэгу» не забили ни одного мяча.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тэгу» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в последних поединках «Тэгу» выглядел не столь уверенно. Да и улучшить свое турнирное положение команда явно постарается.

    Матчи с «Инчхон Юнайтед» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперник по разу огорчили друг друга.

    Наверняка номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только нужно срочно поднатореть в плане надежности собственных тылов.

    «Инчхон Юнайтед»

    Турнирное положение: «Инчхон Юнайтед» ныне не ходит в претендентах на самые высокие места. Команда ныне расположилась на скромной 9 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Инчхон Юнайтед» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 21 поединке чемпионата пропущено уже 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Инчхон Юнайтед» расписал паритет с «Кимчхон Санму» (1:1).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Канвону». А вот чуть ранее случилась обидная коллизия от «Чеджу Юнайтед» (0:1).

    В пяти последних матчах «Инчхон Юнайтед» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили лишь 2 мяча в ворота соперников при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Инчхон Юнайтед» выглядит крайне неуверенно. Команда не может выиграть с середины мая.

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    При этом «Инчхон Юнайтед» в среднем забивает чуть более гола за матч. В 21 матче чемпионата игроки команды отличились 24 точными выстрелами.

    При этом победы даются команде крайнем натужно. Их в активе у нее всего лишь 4, и по этому показателю она опережает только аутсайдера «Чонбук Моторс».

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только «Инчхон Юнайтед» уже почти год не может обыграть «Тэгу».

    Статистика для ставок

    • «Инчхон Юнайтед» не побеждает уже 9 матчей кряду

    • «Тэгу» в среднем забивает аккурат гол за матч

    • «Инчхон Юнайтед» уже год не обыгрывает «Тэгу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тэгу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.13 и 1.72.

    Прогноз: «Тэгу» намерен подняться в топ-6, так что наверняка будет активен в атаке.

    «Инчхон Юнайтед» побеждает по большим праздникам, да и оборона команды часто дает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Тэгу» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

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    «Тэгу» — «Инчхон Юнайтед»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Тэгу»?
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