Три зачетных балла для «Тэгу»?

9 июля в 22-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэгу» и «Инчхон Юнайтед». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Инчхон Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тэгу»

Турнирное положение: «Тэгу» проводит почти провальный сезон. Сейчас команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Тэгу» лишь на 5 очков опережает идущий последним «Чонбук Моторс». Да и выиграла команда всего в 5 матчах чемпионата из 21.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Тэгу» расписал боевую мировую с «Пхохан Стилерс» (3:3).

А вот до того команда проиграла дважды подряд. Причем в тех поединках игроки «Тэгу» не забили ни одного мяча.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тэгу» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в последних поединках «Тэгу» выглядел не столь уверенно. Да и улучшить свое турнирное положение команда явно постарается.

Матчи с «Инчхон Юнайтед» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперник по разу огорчили друг друга.

Наверняка номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Вот только нужно срочно поднатореть в плане надежности собственных тылов.

«Инчхон Юнайтед»

Турнирное положение: «Инчхон Юнайтед» ныне не ходит в претендентах на самые высокие места. Команда ныне расположилась на скромной 9 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Инчхон Юнайтед» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 21 поединке чемпионата пропущено уже 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Инчхон Юнайтед» расписал паритет с «Кимчхон Санму» (1:1).

До того команда с минимальным счетом уступила «Канвону». А вот чуть ранее случилась обидная коллизия от «Чеджу Юнайтед» (0:1).

В пяти последних матчах «Инчхон Юнайтед» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили лишь 2 мяча в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Инчхон Юнайтед» выглядит крайне неуверенно. Команда не может выиграть с середины мая.

При этом «Инчхон Юнайтед» в среднем забивает чуть более гола за матч. В 21 матче чемпионата игроки команды отличились 24 точными выстрелами.

При этом победы даются команде крайнем натужно. Их в активе у нее всего лишь 4, и по этому показателю она опережает только аутсайдера «Чонбук Моторс».

И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только «Инчхон Юнайтед» уже почти год не может обыграть «Тэгу».

Статистика для ставок

«Инчхон Юнайтед» не побеждает уже 9 матчей кряду

«Тэгу» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Инчхон Юнайтед» уже год не обыгрывает «Тэгу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тэгу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.13 и 1.72.

Прогноз: «Тэгу» намерен подняться в топ-6, так что наверняка будет активен в атаке.

«Инчхон Юнайтед» побеждает по большим праздникам, да и оборона команды часто дает результативные сбои.

Ставка: Победа «Тэгу» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13