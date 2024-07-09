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    Донна Векич без труда пробьётся в полуфинал Уимблдона

    Сан — Векич. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч, Уимблдон, 9 июля 2024 года

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    Донна Векич
    Лулу Сан из Новой Зеландии и Донна Векич из Хорватии встретятся в 1/4 финала Уимблдона. Матч пройдёт 9 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сан — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сан

    Открытие этого розыгрыша Уимблдона, конечно же, Лулу Сан, которая пробилась в 1/4 финала «мэйджора» в Лондоне. Теннисистка из Новой Зеландии справилась с Эммой Радукану из Великобритании (6:2, 5:7, 6:2).

    В основную сетку Сан пробилась через квалификацию, в отборочных играх теннисистка из Новой Зеландии выиграла у румынки Булгару, чешки Кнутсон и Эала из Новой Зеландии.

    Потом была основная сетка, в которой Сан обыграла Синвэнь Жен из Китая (4:6, 6:2, 6:4), Юлию Стародубцеву из Украины (4:6, 6:3, 6:2) и Чжу Линь из Китая (6:7, 6:7).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Лулу Сан занимает 123 место.

    Векич

    Донна Векич в четвёртом круге Уимблдона смогла одолеть Паулу Бадосу из Испании (6:2, 1:6, 6:4). На корте соперницы провели 1 час и 42 минуты игрового времени.

    В этом поединке Донна Векич четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила пять двойных ошибок.

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    • Отметим что Донна Векич впервые вышла в четвертьфинал на «Большом шлеме» в Лондоне. На «мэйджоре» в Лондоне хорватская теннисистка также добилась побед в матчах с Даяной Ястремской из Украины (7:6, 6:7, 6:1), Эрикой Андрееврой (6:2, 6:3) и китаянкой Сю Ван (3:6, 6:3, 6:4).

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Донна Векич занимает 37 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Векич в этом матче можно поставить за 1.35, победу Сан букмекеры предлагают за 3.36.

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    Прогноз: Несмотря на семиматчевую победную серию Лулу Сан, в этом матче победу наверняка одержит Донна Векич. Хорватская теннисистка должне без проблем проходить свою соперницу, чтобы квалифицироваться в полуфинал Уимблдона.

    Рекомендуемая ставка: Фора Векич (-4) с коэффициентом 1.90.

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