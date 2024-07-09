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    Каким будет старт «Святых» в Лиге чемпионов?

    ТНС — «Дечич». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 9 июля 2024 года

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    ТНС
    9 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют ТНС и «Дечич». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Дечич», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2024 года

    ТНС

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ТНС 21:00 Дечич

    Дечич

  • Тузи
    •

    ТНС

    Турнирное положение: «Нью-Сейнтс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Уэльса.

    Команда по итогам 32-х туров на целых 32 (!) очка опередила своего ближайшего преследователя и 15-й раз в истории стала чемпионом.

    Последние матчи: в своем последнем официальном поединке клуб потерпел поражение в финале Кубка Уэльса, уступив «Коннах Квэй» (1:2).

    После этого чемпион провел провел три товарищеских встречи, так что грядущая игра по сути начнет для него новую кампанию.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и контрольными, ТНС проиграл дважды при семи победах.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.

    Брэд Янг — лучший бомбардир не только команды, но и всей валлийской лиги с 22 голами в прошлой кампании.

    «Дечич»

    «Дечич» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Черногории.

    Команда по итогам 36-ти туров на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя «Морнар» и впервые в истории стала чемпионом страны.

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    • Последние матчи: в последнем официальном поединке в рамках первенства Черногории клуб обыграл «Арсенал» Тиват (3:1).

    Вслед за этим чемпион провел провел две товарищеские встречи, так что грядущая игра по сути начнет для него новую кампанию.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые были товарищескими, «Дечич» проиграл, так что у него явно не лучшая форма.

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    Оливер Шаркич — лучший бомбардир команды в чемпионате Черногории с 11 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах ТНС забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей ТНС забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Дечича» забивала только одна команда.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.69. Ничья — в 3.85, победа «Дечича» — в 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.90 и 1.75.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в 13-ти из 14-ти их последних домашних поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов, фактор фаворита здесь обещает стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забют, ведь так было в трех из четырех последних матчей ТНС.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95

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    ТНС — «Дечич»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. Каким будет старт «Святых» в Лиге чемпионов?
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