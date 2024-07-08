Короче, Евро. 8 июля

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9 июля

Во вторник, 9 июля, пройдет первая встреча полуфинала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

22:00. Испания — Франция

Путь к полуфиналу турнира для команды Луиса де ла Фуэнте получился более простым, чем у подопечных Дидье Дешама. Сборная Испании уверенно выиграла группу В с 9 очками, победив Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0). В 1/8 финала испанцы хоть и пропустили первыми от Грузии, но все равно смогли разгромить соперника со счетом 4:1.

Гораздо сложнее для команды получилась игра с хозяйками турнира сборной Германии. Основное время завершилось вничью, причем, немцы отыгрались на 89-й минуте. Только в дополнительное время «Фурии Роха» удалось сломить сопротивление соперника, забив отличный гол на 119-й минуте после точного удара Микеля Мерино. Голевую передачу ему отдал Дани Ольмо, который открыл счет в матче.

Мерино празднует победный гол globallookpress.com

Франция мучилась со всеми соперниками на протяжении всего турнира и часто выиграла «на тоненького». В группе команда заняла второе место с 5 очками, пропустив вперед себя сборную Австрии. В 1/8 финала с Бельгией только в самой концовке встречи в результате автогола Яна Вертонгена Франция смогла пробиться в четвертьфинал.

Там ее ждала Португалия и победителя пришлось выявлять только в серии 11-метровых ударов, а в основное и дополнительное время на поле царили скука и уныние. В итоге Франция реализовала все свои пять ударов, тогда как у Португалии не смог забить Жоау Феликс.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

У нас на сайте можно посмотреть специальный прогноз на эту встречу, где по мнению наших экспертов в матче в основное время смогут отличиться обе сборные. Букмекеры в этой игре отдают небольшое предпочтение Испании и дают на ее победу 2,80, тогда как на Францию — 3,10. Ничья ими оценивается в 2,90.

22:00. Испания — Франция Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Александр Неценко и Роман Трушечкин

Место встречи: «Альянц-Арена», Мюнхен

Букмекеры считают фаворитом Евро-2024 сборную Испании и принимают ставки на ее победу с коэффициентом 3.10. Следом идет команда Англии — 3.55. Замыкает тройку фаворитов сборная Франции — 3.80.

Наши эксперты еще перед началом турнира сделали свой прогноз на победителя Евро-2024. Посмотреть его можно по этой ссылке.

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