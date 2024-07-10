Возникнут ли у Аргентины проблемы с Канадой?

Аргентина
Канада
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.
Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 5-0.
Аргентина — Канада: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках 1/4 финала Кубка Америки «альбиселестес» сыграли вничью 1:1 с Эквадором, который победила лишь в серии пенальти.
Этот успех продлил победную серию коллектива в девять поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 24 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 23 раза при одном поражении.
Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей точно не стоит.
Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.
Канада
Турнирное положение: Канада вышла в плей-офф Кубка Америки со второго места в группе с Аргентиной, Чили и Перу.
Команда набрала четыре очка, уступив победителю в лице нынешнего соперника, Аргентине, пять баллов, и закончила стадию с отрицательной разницей мячей: 1-2.
Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Америки Канада по пенальти обыграла Венесуэлу, с которой сыграла вничью 1:1.
Этот успех стал вторым в трех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки, что лишь подтверждает успешные выступления коллектива на турнире.
Не сыграют: травмирован — Тейджон Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах, которые пришлись на Кубок Америки и один контрольный поединок, Канада проиграла лишь раз при двух ничьих и двух победах.
Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.
Джонатан Дэвид и Джейкоб Шаффелбург — авторы двух голов команды на Кубке Америки.
Статистика для ставок
- в 15 из 18 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.
- в пяти из шести последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов
- в шести из семи последних матчей Канады хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.80, победа Канады — в 10.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.02 и 1.80.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех их последних поединках.
При этом в пяти последних матчах номинальных гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех их последних поединках.
Ставка: Аргентина выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.90.