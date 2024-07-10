ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордДневник Евро. Достижение Пикфорда, Германия требует переигровку, Педри не держит зла на Крооса Винценцо Монтелла и Дженк ТосунАрка искупления. Турция и Монтелла покидают Евро-2024, восстановив свою репутацию Андрей РублевПровал Мирры Андреевой, позор Рублева, травма Соболенко и сенсация от Путинцевой
  • 11:30
    • Баринов: Поеду в «Алавес» либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую
  • 12:33
    • «Милан» вышел из переговоров по трансферу Зиркзе
  • 12:23
    • «Бавария» подпишет опорного полузащитника сборной Португалии
  • 12:13
    • Ведущий защитник «Барселоны» пропустит начало сезона
  • 12:03
    • Экс-нападающий «Зальцбурга» близок к переходу в ЦСКА
    Все новости спорта

    Возникнут ли у Аргентины проблемы с Канадой?

    Аргентина — Канада: прогноз и ставка (коэффициент 1.80) на футбол. 10/07/2024 в 03:00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Америки 2024 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на Сборная Канады Календарь Кубка Америки-2024
    Прогноз и ставки на Аргентина — Канада
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    10 июля в полуфинале чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Аргентина — Канада. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2024. Полуфинал 10 Июля 2024 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Канада

    Канада

  • Оттава
    •

    Аргентина

    Турнирное положение: Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки с первого места в группе с Канадой, Чили и Перу.

    Команда набрала максимальное количество очков — девять, а также закончила стадию с разницей мячей 5-0.

    Аргентина — Канада: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках 1/4 финала Кубка Америки «альбиселестес» сыграли вничью 1:1 с Эквадором, который победила лишь в серии пенальти.

    Этот успех продлил победную серию коллектива в девять поединков, которые пришлись как на официальные, так и на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 24 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 23 раза при одном поражении.

    Такие результаты говорят об отличной форме сборной, которая является явным фаворитом, но недооценивать соперника ей точно не стоит.

    Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды и Кубка Америки 2024 года с четырьмя голами.

    Канада

    Турнирное положение: Канада вышла в плей-офф Кубка Америки со второго места в группе с Аргентиной, Чили и Перу.

    Команда набрала четыре очка, уступив победителю в лице нынешнего соперника, Аргентине, пять баллов, и закончила стадию с отрицательной разницей мячей: 1-2.

  • Сане, Салах, Киммих, Де Брейне и еще 10 звезд, которые могут сменить команду этим летом
  • На трансферном рынке в ближайшие пару месяцев будет очень жарко
  • 27/06/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках четвертьфинала Кубка Америки Канада по пенальти обыграла Венесуэлу, с которой сыграла вничью 1:1.

    Этот успех стал вторым в трех последних поединках, которые пришлись на Кубок Америки, что лишь подтверждает успешные выступления коллектива на турнире.

    Не сыграют: травмирован — Тейджон Бьюкенен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах, которые пришлись на Кубок Америки и один контрольный поединок, Канада проиграла лишь раз при двух ничьих и двух победах.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такие результаты говорят о неплохой форме сборной, которая позволяет ей рассчитывать на шанс дать бой явному фавориту игры.

    Джонатан Дэвид и Джейкоб Шаффелбург — авторы двух голов команды на Кубке Америки.

    Статистика для ставок

    • в 15 из 18 последних матчей Аргентины забивала только одна команда.

    • в пяти из шести последних матчей Аргентины забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей Канады хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.80, победа Канады — в 10.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.02 и 1.80.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в четырех их последних поединках.

    При этом в пяти последних матчах номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех их последних поединках.

    Ставка: Аргентина выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Качин — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фис — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алтынорду — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рыбакина — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Свитолина — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Путинцева — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Гаске — Руджери
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Коллинз — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.17
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аваи — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Амазонас — Вила Нова
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аргентина — Канада: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на футбол. Возникнут ли у Аргентины проблемы с Канадой?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры