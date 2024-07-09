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    Сможет ли Кудерметова удивить Шериф?

    Кудерметова — Шериф. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Контрексевиле 9 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Шериф
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    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против египтянки Маяр Шериф на турнире WTA 125 во французском Контрексевиле. Матч пройдет 9 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Шериф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кудерметова

    Несмотря на все усилия, Полине пока не удалось приблизиться к топ-100. Эту неделю она начала в статусе 180-й ракетки мира.

    В конце июня российская теннисистка не смогла пройти квалификацию на Уимблдоне, проиграв в первом раунде Эрике Андреевой.

    Но сейчас уместно обратить внимание на результаты Кудерметовой на грунте, на котором будут проходить матчи в Контрексевиле.

    В конце марта 21-летняя Кудерметова дошла до четвертьфинала в турецкой Анталье, а в конце апреля — до полуфинала в португальском Оэйраше. В итальянской Брешии она тоже остановилась в шаге от финала.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но это все-таки скромные турниры, тогда как на более статусных Полина до сих пор проигрывала либо в первом круге, либо в квалификации.

    Шериф

    Маяр тем временем занимает в рейтинге 78-е место.

    Сразу стоит сказать, что в этом году египтянка здорово выступает на грунте: на данный момент она выиграла 20 матчей из 29-ти.

    Шериф дошла до финала сразу на четырех турнирах — в Лерида, Парме, Рабате и в хорватском курортном городе Макарска.

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    Также стоит отметить, что в конце апреля 28-летняя Шериф выиграла два матча на «тысячнике» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 4.10, победу Шериф букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: вряд ли Полина удивит опытную египтянку, которая очень уверенно играет на подобных грунтовых турнирах. Скорее всего, Маяр выиграет в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Шериф с форой по геймам (-5,5) за 1.95.

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    Кудерметова — Шериф: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова удивить Шериф?
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