Сможет ли Кудерметова удивить Шериф?

Кудерметова
Несмотря на все усилия, Полине пока не удалось приблизиться к топ-100. Эту неделю она начала в статусе 180-й ракетки мира.
В конце июня российская теннисистка не смогла пройти квалификацию на Уимблдоне, проиграв в первом раунде Эрике Андреевой.
Но сейчас уместно обратить внимание на результаты Кудерметовой на грунте, на котором будут проходить матчи в Контрексевиле.
В конце марта 21-летняя Кудерметова дошла до четвертьфинала в турецкой Анталье, а в конце апреля — до полуфинала в португальском Оэйраше. В итальянской Брешии она тоже остановилась в шаге от финала.
Но это все-таки скромные турниры, тогда как на более статусных Полина до сих пор проигрывала либо в первом круге, либо в квалификации.
Шериф
Маяр тем временем занимает в рейтинге 78-е место.
Сразу стоит сказать, что в этом году египтянка здорово выступает на грунте: на данный момент она выиграла 20 матчей из 29-ти.
Шериф дошла до финала сразу на четырех турнирах — в Лерида, Парме, Рабате и в хорватском курортном городе Макарска.
Также стоит отметить, что в конце апреля 28-летняя Шериф выиграла два матча на «тысячнике» в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 4.10, победу Шериф букмекеры предлагают за 1.21.
Прогноз: вряд ли Полина удивит опытную египтянку, которая очень уверенно играет на подобных грунтовых турнирах. Скорее всего, Маяр выиграет в рамках двух сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Шериф с форой по геймам (-5,5) за 1.95.