Наварро сможет реализовать свой шанс?

Итальянка Ясмин Паолини и американка Эмма Наварро встретятся в 1/4 финала Уимблдона. Матч пройдёт 9 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Паолини

Ясмин Паолини продолжает борьбу за титул на Уимблдоне, итальянка уже квалифицировалась в четвертьфинал «мэйджора» в Лондоне. Её соперница Мэдисон Киз.

В этой битве соперницы успели обменяться успешными сетами: первый выиграла Паолини (6:3), второй остался за Киз (7:6). В решающем третьем отрезке встречи счет был равный 5:5, в этот момент Мэдисон Киз почувствовала боль в левой ноге и отказалась от игры в дальнешем.

Итальянка на турнире «Большого шлема» выиграла также у канадки Бьянки Андрееску (7:6, 6:1), бельгийки Грет Миннен (7:6, 6:2) и испанки Соррибес-Тормо (7:5, 6:3).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциации Ясмин Паолини занимает 7 место.

Наварро

Эмма Наварро из США оказалась сильнее второй ракетки мира Коко Гауфф, выбив американку из розыгрыша (6:4, 6:3). На игру ушло 1 час и 16 минут.

Наварро сотворила мини-сенсацию на турнире, теперь американка сыграет в дебютном для себя четвертьфинале. В соперницах — Ясмин Паолини из Италии.

На «мэйджоре» в Лондоне Эмма Наварро также добилась побед в матчах с Дианой Шнайдер из России (2:6, 6:3, 6:4), Наоми Осака из Японии (6:4, 6:1).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Эмма Наарро занимает 17 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.49, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Будет равная и бескомпромиссная борьба. Можно рискнуть и остановить свой выбор на Эмме Наварро.

Рекомендуемая ставка: Фора Наварро (-3.5) с коэффициентом 2.05.