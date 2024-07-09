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    Наварро сможет реализовать свой шанс?

    Паолини — Наварро. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч, Уимблдон, 9 июля 2024 года

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    Эмма Наварро
    Итальянка Ясмин Паолини и американка Эмма Наварро встретятся в 1/4 финала Уимблдона. Матч пройдёт 9 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 09 Июля 2024 года

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •  Жасмин Паолини 13:00 Эмма Наварро (США)

    Эмма Наварро (США)

  • Уимблдон. Женщины
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    Паолини

    Ясмин Паолини продолжает борьбу за титул на Уимблдоне, итальянка уже квалифицировалась в четвертьфинал «мэйджора» в Лондоне. Её соперница Мэдисон Киз.

    В этой битве соперницы успели обменяться успешными сетами: первый выиграла Паолини (6:3), второй остался за Киз (7:6). В решающем третьем отрезке встречи счет был равный 5:5, в этот момент Мэдисон Киз почувствовала боль в левой ноге и отказалась от игры в дальнешем.

    Итальянка на турнире «Большого шлема» выиграла также у канадки Бьянки Андрееску (7:6, 6:1), бельгийки Грет Миннен (7:6, 6:2) и испанки Соррибес-Тормо (7:5, 6:3).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Ясмин Паолини занимает 7 место.

    Наварро

    Эмма Наварро из США оказалась сильнее второй ракетки мира Коко Гауфф, выбив американку из розыгрыша (6:4, 6:3). На игру ушло 1 час и 16 минут.

    Наварро сотворила мини-сенсацию на турнире, теперь американка сыграет в дебютном для себя четвертьфинале. В соперницах — Ясмин Паолини из Италии.

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    • На «мэйджоре» в Лондоне Эмма Наварро также добилась побед в матчах с Дианой Шнайдер из России (2:6, 6:3, 6:4), Наоми Осака из Японии (6:4, 6:1).

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Эмма Наарро занимает 17 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.49, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.34.

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    Прогноз: Будет равная и бескомпромиссная борьба. Можно рискнуть и остановить свой выбор на Эмме Наварро.

    Рекомендуемая ставка: Фора Наварро (-3.5) с коэффициентом 2.05.

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    Паолини — Наварро: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на теннис. Наварро сможет реализовать свой шанс?
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