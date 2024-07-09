Наварро сможет реализовать свой шанс?

Жасмин Паолини
Эмма Наварро (США)
Паолини
Ясмин Паолини продолжает борьбу за титул на Уимблдоне, итальянка уже квалифицировалась в четвертьфинал «мэйджора» в Лондоне. Её соперница Мэдисон Киз.
В этой битве соперницы успели обменяться успешными сетами: первый выиграла Паолини (6:3), второй остался за Киз (7:6). В решающем третьем отрезке встречи счет был равный 5:5, в этот момент Мэдисон Киз почувствовала боль в левой ноге и отказалась от игры в дальнешем.
Итальянка на турнире «Большого шлема» выиграла также у канадки Бьянки Андрееску (7:6, 6:1), бельгийки Грет Миннен (7:6, 6:2) и испанки Соррибес-Тормо (7:5, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Ясмин Паолини занимает 7 место.
Наварро
Эмма Наварро из США оказалась сильнее второй ракетки мира Коко Гауфф, выбив американку из розыгрыша (6:4, 6:3). На игру ушло 1 час и 16 минут.
Наварро сотворила мини-сенсацию на турнире, теперь американка сыграет в дебютном для себя четвертьфинале. В соперницах — Ясмин Паолини из Италии.
На «мэйджоре» в Лондоне Эмма Наварро также добилась побед в матчах с Дианой Шнайдер из России (2:6, 6:3, 6:4), Наоми Осака из Японии (6:4, 6:1).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Эмма Наарро занимает 17 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.49, победу Паолини букмекеры предлагают за 2.34.
- 1.92Руне — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Свитолина — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.78Коллинз — Крейчикова: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: Будет равная и бескомпромиссная борьба. Можно рискнуть и остановить свой выбор на Эмме Наварро.
Рекомендуемая ставка: Фора Наварро (-3.5) с коэффициентом 2.05.