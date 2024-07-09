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    Сейбот-Уайлд обыграет Куна с разгромным счетом?

    Сейбот-Уайлд — Кун. Ставка (к. 2.17) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 9 июля 2024 года

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    Тьяго Сейбот-Уайлд
    Бразилец Тьяго Сейбот-Уайлд сыграет против немца Николы Куна в первом круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 9 июля, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Кун, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сейбот-Уайлд

    Тьяго на прошлой неделе впервые в карьере прошел раунд в основной сетке Уимблдона.

    Бразилец выиграл в первом круге у британца Пола Джабба, после чего уступил датчанину Хольгеру Руне.

    В этом году Сейбот-Уайлд не очень удачно выступает на грунте, который по-прежнему остается его основным покрытием.

    Но это связано с тем, что в этом сезоне он играет, как правило, на турнирах ATP 250 и выше.

    Но кое-что все равно можно вспомнить: во-первых, выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде, а на турнире в Рио-де-Жанейро Тьяго дошел до четвертьфинала.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Также стоит отметить, что в прошлом году Сейбот-Уайлд добрался в Брауншвейге до полуфинала.

    Кун

    Никола тем временем не так давно выпал в четвертую сотню рейтинга. На этой неделе он всего лишь 311-я ракетка мира.

    На прошлой неделе немецкий теннисист не смог пройти первый круг на домашнем турнире в Карлсруэ.

    Примечательно, что перед этим Кун в течение трех месяцев играл на «фьючерсах».

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    Лучшим результатом 24-летнего Куна в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Глазго.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайлда в этом матче можно поставить за 1.44, победу Куна букмекеры предлагают за 2.66.

    Прогноз: два года назад немец выиграл у бразильца на грунте в Тройсдорфе. Это был реванш Куна за поражение годом ранее на турнире в Гамбурге.

    Скорее всего, на этот раз у Тьяго не будет проблем в матче с Николой, который с тех пор так и не смог выйти на новый уровень.

    Рекомендуемая ставка: победа Сейбота-Уайлда в двух сетах за 2.17.

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