Сейбот-Уайлд обыграет Куна с разгромным счетом?

Бразилец Тьяго Сейбот-Уайлд сыграет против немца Николы Куна в первом круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 9 июля, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Кун, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сейбот-Уайлд

Тьяго на прошлой неделе впервые в карьере прошел раунд в основной сетке Уимблдона.

Бразилец выиграл в первом круге у британца Пола Джабба, после чего уступил датчанину Хольгеру Руне.

В этом году Сейбот-Уайлд не очень удачно выступает на грунте, который по-прежнему остается его основным покрытием.

Но это связано с тем, что в этом сезоне он играет, как правило, на турнирах ATP 250 и выше.

Но кое-что все равно можно вспомнить: во-первых, выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде, а на турнире в Рио-де-Жанейро Тьяго дошел до четвертьфинала.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что в прошлом году Сейбот-Уайлд добрался в Брауншвейге до полуфинала.

Кун

Никола тем временем не так давно выпал в четвертую сотню рейтинга. На этой неделе он всего лишь 311-я ракетка мира.

На прошлой неделе немецкий теннисист не смог пройти первый круг на домашнем турнире в Карлсруэ.

Примечательно, что перед этим Кун в течение трех месяцев играл на «фьючерсах».

Лучшим результатом 24-летнего Куна в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Глазго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайлда в этом матче можно поставить за 1.44, победу Куна букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: два года назад немец выиграл у бразильца на грунте в Тройсдорфе. Это был реванш Куна за поражение годом ранее на турнире в Гамбурге.

Скорее всего, на этот раз у Тьяго не будет проблем в матче с Николой, который с тех пор так и не смог выйти на новый уровень.

Рекомендуемая ставка: победа Сейбота-Уайлда в двух сетах за 2.17.