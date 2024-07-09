Сейбот-Уайлд обыграет Куна с разгромным счетом?

Сейбот-Уайлд
Тьяго на прошлой неделе впервые в карьере прошел раунд в основной сетке Уимблдона.
Бразилец выиграл в первом круге у британца Пола Джабба, после чего уступил датчанину Хольгеру Руне.
В этом году Сейбот-Уайлд не очень удачно выступает на грунте, который по-прежнему остается его основным покрытием.
Но это связано с тем, что в этом сезоне он играет, как правило, на турнирах ATP 250 и выше.
Но кое-что все равно можно вспомнить: во-первых, выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде, а на турнире в Рио-де-Жанейро Тьяго дошел до четвертьфинала.
Также стоит отметить, что в прошлом году Сейбот-Уайлд добрался в Брауншвейге до полуфинала.
Кун
Никола тем временем не так давно выпал в четвертую сотню рейтинга. На этой неделе он всего лишь 311-я ракетка мира.
На прошлой неделе немецкий теннисист не смог пройти первый круг на домашнем турнире в Карлсруэ.
Примечательно, что перед этим Кун в течение трех месяцев играл на «фьючерсах».
Лучшим результатом 24-летнего Куна в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Глазго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сейбота-Уайлда в этом матче можно поставить за 1.44, победу Куна букмекеры предлагают за 2.66.
Прогноз: два года назад немец выиграл у бразильца на грунте в Тройсдорфе. Это был реванш Куна за поражение годом ранее на турнире в Гамбурге.
- 1.88Додиг — Гарин: прогноз и ставкаЗавтра в 11:30
- 1.95Кудерметова — Шериф: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.31Рахимова — Эрьявец: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Скорее всего, на этот раз у Тьяго не будет проблем в матче с Николой, который с тех пор так и не смог выйти на новый уровень.
Рекомендуемая ставка: победа Сейбота-Уайлда в двух сетах за 2.17.