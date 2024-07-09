Испанцы уверенно одолеют «трехцветных»

9 июля в 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы по футболу сыграют Испания и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испанцы по праву считаются главными фаворитами турнира. «Фурия Роха» демонстрирует прекрасный уровень игры.

При этом Испания в 3 турах группового этапа набрала 9 зачетных баллов. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.

Последние матчи: в 1/8 плей-офф испанцы разгромили грузинских выскочек (4:1). Причем единственный мяч команда пропустила от… собственного защитника Робина Ле Нормана.

Вообще, в 5 своих последних матчах Испания победила 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

В составе «Фурии Рохи» забить может кто угодно. Да и лидер атак команды Альваро Мората находится в весьма приличных кондициях.

Не сыграют: Педри — травмирован. Робин Ле Норман, Даниэль Карвахаль — дисквалифицированы.

Ориентировочный состав: Симон — Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья — Ольмо, Родри, Руис — Ямаль, Мората, Уильямс.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Испанцы уверенно бьют оппонента за оппонентом. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

Вот только потеря Карвахаля и Ле Нормана заставит Луиса де ла Фуэнте перекраивать оборонительные порядки. Да и потеря Педри может стать ощутимой.

Нет сомнений, что Испания будет активно атаковать. Мората и компания способны обескуражить оборону любого соперника.

Франция

Турнирное положение: Французы лишь со 2 места вышла в плей-офф. Да и забивает команда Дидье Дешама с огромной натугой.

При этом Франция в 5 матчах Евро пропустила всего 1 раз. Правда, отличились «трехцветные» всего лишь 3 раза.

Последние матчи: В поединке с Португалией французам откровенно повезло. Победу они добыли лишь в серии пенальти.

Да и виктория над Бельгией далась французам непросто. Исход той встречи решил автогол опытнейшего Яна Вертонгена.

В 5 своих последних матчах Франция выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Маньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес — Канте, Тчуамени, Рабьо, Гризманн — Коло-Муани, Мбаппе.

Состояние команды: Из трех голов на Евро французы один забили с пенальти при 2 автоголах соперников. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Притом, что Франция в последние годы весьма сложно противостоит испанцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Бледноватый поединок с португальцами обнажил проблемы французов в атаке. Да и Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном явно не блистают.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать в привычном для себя ритме. Свои шансы «трехцветные» постараются найти в контригре.

Статистика для ставок

Испания уже 7 лет не обыгрывает французов

Франция пропустила всего 1 мяч на Евро

Испанцы на Евро в среднем забивают 2 гола за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.17 и 1.66.

Прогноз: Атака испанцев во главе с Моратой явно поднатореет в плане реализации.

Испания выглядит мощнее всех, да и атака французов забивает с огромной натугой.

Ставка: Фора Испании -1.5 за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более трех мячей.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 10.20