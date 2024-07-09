Испанцы уверенно одолеют «трехцветных»

Испания
Франция
Испания
Турнирное положение: Испанцы по праву считаются главными фаворитами турнира. «Фурия Роха» демонстрирует прекрасный уровень игры.
При этом Испания в 3 турах группового этапа набрала 9 зачетных баллов. Причем в них команда не пропустила в свои ворота ни разу.
Испания — Франция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в 1/8 плей-офф испанцы разгромили грузинских выскочек (4:1). Причем единственный мяч команда пропустила от… собственного защитника Робина Ле Нормана.
Вообще, в 5 своих последних матчах Испания победила 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.
В составе «Фурии Рохи» забить может кто угодно. Да и лидер атак команды Альваро Мората находится в весьма приличных кондициях.
Не сыграют: Педри — травмирован. Робин Ле Норман, Даниэль Карвахаль — дисквалифицированы.
Ориентировочный состав: Симон — Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья — Ольмо, Родри, Руис — Ямаль, Мората, Уильямс.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Испанцы уверенно бьют оппонента за оппонентом. Да и с реализацией у команды относительный порядок.
Вот только потеря Карвахаля и Ле Нормана заставит Луиса де ла Фуэнте перекраивать оборонительные порядки. Да и потеря Педри может стать ощутимой.
Нет сомнений, что Испания будет активно атаковать. Мората и компания способны обескуражить оборону любого соперника.
Франция
Турнирное положение: Французы лишь со 2 места вышла в плей-офф. Да и забивает команда Дидье Дешама с огромной натугой.
При этом Франция в 5 матчах Евро пропустила всего 1 раз. Правда, отличились «трехцветные» всего лишь 3 раза.
Последние матчи: В поединке с Португалией французам откровенно повезло. Победу они добыли лишь в серии пенальти.
Да и виктория над Бельгией далась французам непросто. Исход той встречи решил автогол опытнейшего Яна Вертонгена.
В 5 своих последних матчах Франция выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 3 мячами при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Ориентировочный состав: Маньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес — Канте, Тчуамени, Рабьо, Гризманн — Коло-Муани, Мбаппе.
Состояние команды: Из трех голов на Евро французы один забили с пенальти при 2 автоголах соперников. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Притом, что Франция в последние годы весьма сложно противостоит испанцам. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Бледноватый поединок с португальцами обнажил проблемы французов в атаке. Да и Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном явно не блистают.
Несомненно, в этом поединке команда будет действовать в привычном для себя ритме. Свои шансы «трехцветные» постараются найти в контригре.
Статистика для ставок
- Испания уже 7 лет не обыгрывает французов
- Франция пропустила всего 1 мяч на Евро
- Испанцы на Евро в среднем забивают 2 гола за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.17 и 1.66.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Атака испанцев во главе с Моратой явно поднатореет в плане реализации.
Испания выглядит мощнее всех, да и атака французов забивает с огромной натугой.
Ставка: Фора Испании -1.5 за 5.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более трех мячей.
Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 10.20