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    Как «Спартанцы» начнут битву в Лиге чемпионов?

    «Хамрун Спартанс» — «Линкольн». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 9 июля 2024 года

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    «Линкольн»
    9 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Хамрун Спартанс» и «Линкольн». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун Спартанс» — «Линкольн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2024 года

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •  Хамрун Спартанс 19:45 Lincoln Red Imps FC

    Lincoln Red Imps FC

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Хамрун Спартанс»

    Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Мальты.

    Команда по итогам 26-ти туров на пять очков опередила своего ближайшего преследователя «Флориану» и 10-й раз в истории стала чемпионом.

    Последние матчи: в последнем туре мальтийского первенства клуб сыграл вничью с «Хиберниансом» (1:1).

    После этого чемпион не провел ни одного поединка, во всяком случае, официального статуса, поэтому грядущая игра по сути начнет для него новый сезон.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Мальты, «Хамрун Спартанс» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.

    Луке Монтебелло — лучший бомбардир не только команды, но и всей мальтийской лиги с 21 голом в прошлой кампании.

    «Линкольн»

    «Линкольн» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Гибралтара.

    Команда по итогам 25-ти туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Сент-Джозефс» и в девятый раз в истории стала чемпионом.

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    • Последние матчи: в последнем туре первенства Гибралтара клуб сыграл вничью как раз с «Сент-Джозефс» (1:1).

    Вслед за этим чемпион ни разу не сыграл, во всяком случае, если говорить об официальных поединках, поэтому и для него грядущая игра начнет для него новый сезон.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 17-ти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Гибралтара, «Линкольн» ни разу не проиграл при 16-ти победах и одной ничьей.

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    Хуанфри — лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги Гибралтара с 17 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчах «Хамрун Спартанс» забивал только он

    • в 17 последних матчах «Линкольн» не проиграл

    • в шести из семи последних матчей «Линкольна» забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Хамрун Спартанс» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.51. Ничья — в 3.79, победа «Линкольна» — в 2.92.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.81.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    При этом подобный же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их 17 последних матчах.

    Ставка: «Линкольн» не проиграет за 1.98

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    «Хамрун Спартанс» — «Линкольн»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. Как «Спартанцы» начнут битву в Лиге чемпионов?
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