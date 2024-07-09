Как «Спартанцы» начнут битву в Лиге чемпионов?

9 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Хамрун Спартанс» и «Линкольн». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Хамрун Спартанс» — «Линкольн», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хамрун Спартанс»

Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Мальты.

Команда по итогам 26-ти туров на пять очков опередила своего ближайшего преследователя «Флориану» и 10-й раз в истории стала чемпионом.

Последние матчи: в последнем туре мальтийского первенства клуб сыграл вничью с «Хиберниансом» (1:1).

После этого чемпион не провел ни одного поединка, во всяком случае, официального статуса, поэтому грядущая игра по сути начнет для него новый сезон.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Мальты, «Хамрун Спартанс» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.

Луке Монтебелло — лучший бомбардир не только команды, но и всей мальтийской лиги с 21 голом в прошлой кампании.

«Линкольн»

«Линкольн» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Гибралтара.

Команда по итогам 25-ти туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Сент-Джозефс» и в девятый раз в истории стала чемпионом.

Последние матчи: в последнем туре первенства Гибралтара клуб сыграл вничью как раз с «Сент-Джозефс» (1:1).

Вслед за этим чемпион ни разу не сыграл, во всяком случае, если говорить об официальных поединках, поэтому и для него грядущая игра начнет для него новый сезон.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 17-ти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Гибралтара, «Линкольн» ни разу не проиграл при 16-ти победах и одной ничьей.

Хуанфри — лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги Гибралтара с 17 голами в прошлой кампании.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчах «Хамрун Спартанс» забивал только он

в 17 последних матчах «Линкольн» не проиграл

в шести из семи последних матчей «Линкольна» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Хамрун Спартанс» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.51. Ничья — в 3.79, победа «Линкольна» — в 2.92.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.81.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом подобный же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их 17 последних матчах.

Ставка: «Линкольн» не проиграет за 1.98