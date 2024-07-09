Как «Спартанцы» начнут битву в Лиге чемпионов?

Хамрун Спартанс
Lincoln Red Imps FC
«Хамрун Спартанс»
Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Мальты.
Команда по итогам 26-ти туров на пять очков опередила своего ближайшего преследователя «Флориану» и 10-й раз в истории стала чемпионом.
Последние матчи: в последнем туре мальтийского первенства клуб сыграл вничью с «Хиберниансом» (1:1).
После этого чемпион не провел ни одного поединка, во всяком случае, официального статуса, поэтому грядущая игра по сути начнет для него новый сезон.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Мальты, «Хамрун Спартанс» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.
Луке Монтебелло — лучший бомбардир не только команды, но и всей мальтийской лиги с 21 голом в прошлой кампании.
«Линкольн»
«Линкольн» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Гибралтара.
Команда по итогам 25-ти туров на два очка опередила своего ближайшего преследователя «Сент-Джозефс» и в девятый раз в истории стала чемпионом.
Последние матчи: в последнем туре первенства Гибралтара клуб сыграл вничью как раз с «Сент-Джозефс» (1:1).
Вслед за этим чемпион ни разу не сыграл, во всяком случае, если говорить об официальных поединках, поэтому и для него грядущая игра начнет для него новый сезон.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 17-ти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Гибралтара, «Линкольн» ни разу не проиграл при 16-ти победах и одной ничьей.
Хуанфри — лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги Гибралтара с 17 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчах «Хамрун Спартанс» забивал только он
- в 17 последних матчах «Линкольн» не проиграл
- в шести из семи последних матчей «Линкольна» забивали больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Хамрун Спартанс» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.51. Ничья — в 3.79, победа «Линкольна» — в 2.92.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.81.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.
При этом подобный же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их 17 последних матчах.
Ставка: «Линкольн» не проиграет за 1.98