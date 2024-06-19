Еврокубки УЕФА. Новый сезон — новый формат

Команды с постсоветского пространства узнали соперников по первому отборочному раунду Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций. О всех участниках еврокубков и кто начнёт свой пусть с самой ранней стадии, разбираем вместе.

Сезон 2024/2025

С нового сезона в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций меняется формат. Главное изменение заключается в отказе от группового этапа, в котором ранее участвовали 32 команды, раньше они делились на 8 квартетов по 4 в каждом.

С сезона 2024/2025 количество команд, играющих в основной сетке еврокубков увеличится до 36 клубов. Они будут играть в общем этапе, то есть единой лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.

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Система отбора останется прежней, для того, чтобы попасть в основную сетку еврокубка, командам необходимо пройти четыре стадии отбора.

Украина

14 место в рейтинге УЕФА занимает украинская Премьер-лига. Два клуба будут представлены в Лиге Чемпионов: донецкий «Шахтёр» выступит в основной сетке, а киевское «Динамо» стартует со 2-й стадии отбора (по пути представителей лиг).

«Шахтёр», участник Лиги чемпионов globallookpress.com

Всего от украинского чемпионата в еврокубках выступят 5 команд. С третьего отборочного раунда Лиги Европы стартует «Кривбасс».

Еще два клуба выступят в Лиге Конференций. Со 2-й стадии квалификации стартуют «Полесье» и «Днепр-1».

Азербайджан

29 место в рейтинге УЕФА занимает футбольная ассоциация Азербайджана. Чемпион страны «Карабах» узнает соперника по 2-му отборочному раунду Лиги Чемпионов, в среду 19 июня.

Игры этой стадии квалификации запланированы на 23/24 июля и 30/31 июля.

Вице-чемпион Азербайджана команда «Зиря» выступит в квалификации Лиги Европы. В первом отборочном раунде Лиги Европы клуб сыграет против серебряного призёра чемпионата Молдавии — «Шерифа» из Тирасполя. Первая игра пройдёт на выезде 11 июля, ответный матч в Баку — 18 июля.

Ещё две команды «Сабах» и «Сумгаит» начнут свой поход в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций.

Казахстан

По сравнению с прошлым годом позиция в рейтинге УЕФА не изменилась для Казахастана, футбольная ассоциация этой страны сохранила за собой 30 место.

Для чемпиона страны «Ордабасы» жеребьёвка определила в соперники лучший клуб Молдавии — «Петрокуб» из Хынчешт. Первый матч для казахов будет домашний, он состоится 9 или 10 июля. Ответный поединко пройдет в гостях 16 или 17 июля.

Обладатель Кубка Казахстана «Тобол» сыграет с 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Клуб из города Костанай уже знает с кем сразится на первой стадии квалификации, соперник — «Ружомберок» из Словакии.

Бронзовый призер КПЛ «Актобе» начнёт свой путь с 1-го раунда Лиги конференций. Актюбинцы выйдут на двухматчевую дуэль против боснийского клуба «Сараево». Первая игра пройдет дома 11 июля, ответная на выезде — 18 июля.

Со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций стартует серебряный призер «Астана», своего соперника экс-чемпионы Каазахстана узнают в среду, 19 июня.

Молдавия

На 32-м месте рейтинга УЕФА расположилась федерация футбола Молдавии. Как мы уже писали выше, чемпион Молдавии «Петрокуб» в 1-м раунде сразится с чемпионом Казахстана — «Ордабасы». Первую игру «львы» проведут в гостях 9/10 июля. Домашний матч состоится 16 или 17 июля.

Ещё одна команда от молдавского чемпионата стартует с 1-й стадии квалификации Лиги Европы. «Шериф» сразится с «Зирей» из Азербайджана.

«Рома» — «Шериф» globallookpress.com

Двум клубам предстоит участие в третьем по значимости еврокубке УЕФА — Лиге конференций. «Милсами» в первой стадии квалификации достался «Торпедо» из Беларуси. «Орлы» сначала отправятся на выезд 11 июля, а затем дома сыграют 18 июля.

Путь бронзового призера Суперлиги Молдавии — «Зимбру» начнётся со 2-й стадии отбора, соперник станет известен 19 июня.

Латвия

Следующая в рейтинге Латвия и её 35-я позиция. Лучший клуб страны РФШ сразится с чемпионом Северной Ирландии — «Ларне». В Лиге Европы футбольная ассоциация Латвии не представлена, единственный клуб, который может ещё сыграть во втором по значимости турнире — это рижская футбольная школа.

Обладатель Кубка Латвии «Рига» стартует со 2-й отборочной стадии Лиги конференций.

Бронзовый призёр «Ауда» сразится с командой «Б36» (Фарерские острова). «Лиепая» будет играть против «Викингура» (Фарерские острова). Матчи 1-й стадии квалификации Лиги конференции пройдут 11 и 18 июля.

Литва

На очереди футбольная ассоциация Литвы и ее 38 место в рейтинге УЕФА. Чемпион страны «Паневежис» начнёт путь к групповому этапу Лиги Чемпионов также с ранней стадии. В 1-м раунде противостоять будет клуб из Финляндии — ХИК.

Два клуба-участника стартуют с первого раунда Лиги конференций. «Шяуляй» будет биться с эстонской «Левадией». «Жальгирису» достался финский ВПС.

Еще один клуб — «Трансинвест» возьмёт старт со 2-й отборочной стадии, жеребьевка состоится 19 июня.

Армения

На 39-й позиции футбольная ассоциации Армении. Чемпиону страну «Пюнику» в соперники достался минский «Динамо». Противостояние в первом раунде Лиги чемпионов состоится 9/10 и 16/17 июля.

Еще два клуба начнут путь в 1-м раунде Лиги Конференции. «Урарту» померится силами с эстонским клубом «Калев». «Ноа» померится силами с македонской «Шкендией».

Обладатель Кубка страны «Арарат-Армения» своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги конференций узнает 19 июня.

Беларусь

Чемпионат Беларуси — следующий в списке УЕФА, 40 место в рейтинге. В Лиге чемпионов страну представит «Динамо» Минск, который начнет европоход в Лиге Чемпионов с 1-го раунда. Соперник — лучший клуб Армении — «Пюник». Сначала игра дома, потом в гостях.

Четвёртый клуб лиги — «Ислочь» узнал оппонента по стартовой квалификации Лиги Конференций. Соперник «Ла Фиорита» из Сан-Марино.

Бронзовый призер чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» тоже выступит в ЛК, в соперниках по первому раунду попался «Милсами» из Молдовы.

Обладатель Кубка Беларуси — «Неман» начнёт свой пусть со 2-го раунда квалификации Лиги Конференций.

Грузия

Грузинский чемпионат на 46 месте в рейтинге УЕФА. В Лиге Чемпионов страну представит «Динамо» (Батуми). Грузинский клуб сыграет в 1-м отборочном раунде с чемпионом Болгарии — «Лудогорцем».

Грузинский чемпионат в Лиге конференций представят три команды. «Иберия 1999» (бывшее название команды «Сабуртало») начнёт выступление со второй стадии квалификации Лиги конференций.

В первом отборочном раунде ЛК «Торпедо» Кутаиси сыграет с «Тираной» из Албании, а «Динамо» Тбилиси сразится с ФК «Морнар» Черногория.

Эстония

Чемпионат Эстонии на 47 месте, лучший клуб страны «Флора» начнёт путь в Лиге Чемпионов с первого раунда. За выход во вторую стадию квалификации команда сразится с «Целе» из Словении.

Остальные три клуба стартуют с первого раунда Лиги конференций. «Левадия» будет играть против представителя литовского чемпионата — «Шяуляй». «Пайде» vs «Бала Таун» (Уэльс), «Калев» vs «Урарту» (Армения).

Матчи 1-го отборочного раунда Лиги Чемпионов пройдут 9/10 июля и 16/17 июля.

Матчи 1-го отборочного раунда Лиги Европы и Лиги Конференций запланированы на 11 и 18 июля.