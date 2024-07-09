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    Гарин проиграет 18-летнему хорвату?

    Додиг — Гарин. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 9 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Додиг — Гарин
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    Кристиан Гарин
    Чилиец Кристиан Гарин сыграет против хорвата Матея Додига в первом круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 9 июля, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Додиг — Гарин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Додиг

    Матей начал эту неделю в статусе 317-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.

    Но здесь надо сразу отметить, что этому хорвату всего лишь 18 лет.

    В начале года, где-то до середины марта, Додиг играл исключительно на «фьючерсах», после чего стал выступать на «челленджерах».

    В апреле Матей дошел до полуфинала на домашнем турнире в Сплите. Здесь стоит отметить, что в первом раунде он легко выиграл у словака Алекса Молчана, который не так давно был в топ-40.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Еще одним успехом стал выход в полуфинал грунтового «челленджера» в Загребе. На прошлой неделе Додиг выиграл два матча в основной сетке турнира в румынском Брашове.

    Гарин

    Кристиан на прошлой неделе проиграл китайцу Цзюньчэну Шану в первом круге Уимблдона.

    Но также стоит добавить, что чилиец прошел непростую квалификацию на британском мэйджоре.

    В конце апреля Гарин дошел до полуфинала на турнире в Мюнхене. Здесь он выиграл у Доминика Кепфера, Алекса Микельсена и Александра Зверева.

    Перед этим бывшая 17-я ракетка мира остановился в шаге от решающего матча в португальском Эшториле.

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    Это на данный момент его лучшие результаты в текущем сезоне. На остальных турнирах Гарин выступал значительно хуже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Додига в этом матче можно поставить за 2.84, победу Гарина букмекеры предлагают за 1.39.

    Прогноз: опытного чилийца, похоже, ждет встреча с теннисистом, который уже в ближайшем будущем может заявить о себе на более высоком уровне. Хорват способен удивить фаворита предстоящего матча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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