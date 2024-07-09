Гарин проиграет 18-летнему хорвату?

Додиг
Матей начал эту неделю в статусе 317-й ракетки мира. На данный момент это его наивысшая позиция в карьере.
Но здесь надо сразу отметить, что этому хорвату всего лишь 18 лет.
В начале года, где-то до середины марта, Додиг играл исключительно на «фьючерсах», после чего стал выступать на «челленджерах».
В апреле Матей дошел до полуфинала на домашнем турнире в Сплите. Здесь стоит отметить, что в первом раунде он легко выиграл у словака Алекса Молчана, который не так давно был в топ-40.
Еще одним успехом стал выход в полуфинал грунтового «челленджера» в Загребе. На прошлой неделе Додиг выиграл два матча в основной сетке турнира в румынском Брашове.
Гарин
Кристиан на прошлой неделе проиграл китайцу Цзюньчэну Шану в первом круге Уимблдона.
Но также стоит добавить, что чилиец прошел непростую квалификацию на британском мэйджоре.
В конце апреля Гарин дошел до полуфинала на турнире в Мюнхене. Здесь он выиграл у Доминика Кепфера, Алекса Микельсена и Александра Зверева.
Перед этим бывшая 17-я ракетка мира остановился в шаге от решающего матча в португальском Эшториле.
Это на данный момент его лучшие результаты в текущем сезоне. На остальных турнирах Гарин выступал значительно хуже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Додига в этом матче можно поставить за 2.84, победу Гарина букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: опытного чилийца, похоже, ждет встреча с теннисистом, который уже в ближайшем будущем может заявить о себе на более высоком уровне. Хорват способен удивить фаворита предстоящего матча.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.