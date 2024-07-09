Рахимова снова проиграет на старте турнира в Бостаде?

Рахимова
Камилла не лучшим образом проводит текущий сезон, о чем свидетельствует тот факт, что не так давно она оказалась за пределами топ-100.
В конце прошлого месяца российская теннисистка не прошла квалификацию на Уимблдоне. Но перед этим, правда, ей удалось выиграть два матча на травяном турнире в итальянской Гайбе.
На майском грунтовом турнире в Рабате Рахимова дошла до полуфинала, но там в первых двух раундах ее соперницы не смогли доиграть матч из-за травм.
Но в любом случае на грунте у Рахимовой периодически бывают неплохие результаты. Например, в апреле она добралась до полуфинала в Боготе, а мае — до четвертьфинала в Парме.
Также стоит отметить, что ранее Камилла дважды играла в Бостаде, но ни разу не смогла пройти первый круг.
Эрьявец
Вероника начала эту неделю в статусе 172-й ракетки мира.
Как и Рахимова, свои лучшие результаты в этом сезоне словенская теннисистка демонстрирует на грунте.
В апреле Эрьявец взяла титул на домашнем турнире в Копере, а в мае дошла до четвертьфинала в Висбадене и до полуфинала в Трнаве.
Но это всего лишь уровень ITF, о чем тоже не стоит забывать в контексте предстоящей встречи Вероники с россиянкой.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.54, победу Эрьявец букмекеры предлагают за 2.37.
Прогноз: все-таки мы считаем, что на этот раз Камилла пройдет стартовый раунд в Бостаде. Словенка хоть и любит играть на грунте, ее все равно нельзя назвать чересчур опасной соперницей.
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Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 2.31.