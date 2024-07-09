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    Рахимова снова проиграет на старте турнира в Бостаде?

    Рахимова — Эрьявец. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Бостаде 9 июля 2024 года

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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против словенки Вероники Эрьявец в первом круге турнира WTA 125 в шведском Бостаде. Матч пройдет 9 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Эрьявец, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рахимова

    Камилла не лучшим образом проводит текущий сезон, о чем свидетельствует тот факт, что не так давно она оказалась за пределами топ-100.

    В конце прошлого месяца российская теннисистка не прошла квалификацию на Уимблдоне. Но перед этим, правда, ей удалось выиграть два матча на травяном турнире в итальянской Гайбе.

    На майском грунтовом турнире в Рабате Рахимова дошла до полуфинала, но там в первых двух раундах ее соперницы не смогли доиграть матч из-за травм.

    Но в любом случае на грунте у Рахимовой периодически бывают неплохие результаты. Например, в апреле она добралась до полуфинала в Боготе, а мае — до четвертьфинала в Парме.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Также стоит отметить, что ранее Камилла дважды играла в Бостаде, но ни разу не смогла пройти первый круг.

    Эрьявец

    Вероника начала эту неделю в статусе 172-й ракетки мира.

    Как и Рахимова, свои лучшие результаты в этом сезоне словенская теннисистка демонстрирует на грунте.

    В апреле Эрьявец взяла титул на домашнем турнире в Копере, а в мае дошла до четвертьфинала в Висбадене и до полуфинала в Трнаве.

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    Но это всего лишь уровень ITF, о чем тоже не стоит забывать в контексте предстоящей встречи Вероники с россиянкой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.54, победу Эрьявец букмекеры предлагают за 2.37.

    Прогноз: все-таки мы считаем, что на этот раз Камилла пройдет стартовый раунд в Бостаде. Словенка хоть и любит играть на грунте, ее все равно нельзя назвать чересчур опасной соперницей.

    Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 2.31.

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    Рахимова — Эрьявец: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на теннис. Рахимова снова проиграет на старте турнира в Бостаде?
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