Рахимова снова проиграет на старте турнира в Бостаде?

Россиянка Камилла Рахимова сыграет против словенки Вероники Эрьявец в первом круге турнира WTA 125 в шведском Бостаде. Матч пройдет 9 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Эрьявец, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рахимова

Камилла не лучшим образом проводит текущий сезон, о чем свидетельствует тот факт, что не так давно она оказалась за пределами топ-100.

В конце прошлого месяца российская теннисистка не прошла квалификацию на Уимблдоне. Но перед этим, правда, ей удалось выиграть два матча на травяном турнире в итальянской Гайбе.

На майском грунтовом турнире в Рабате Рахимова дошла до полуфинала, но там в первых двух раундах ее соперницы не смогли доиграть матч из-за травм.

Но в любом случае на грунте у Рахимовой периодически бывают неплохие результаты. Например, в апреле она добралась до полуфинала в Боготе, а мае — до четвертьфинала в Парме.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Также стоит отметить, что ранее Камилла дважды играла в Бостаде, но ни разу не смогла пройти первый круг.

Эрьявец

Вероника начала эту неделю в статусе 172-й ракетки мира.

Как и Рахимова, свои лучшие результаты в этом сезоне словенская теннисистка демонстрирует на грунте.

В апреле Эрьявец взяла титул на домашнем турнире в Копере, а в мае дошла до четвертьфинала в Висбадене и до полуфинала в Трнаве.

Но это всего лишь уровень ITF, о чем тоже не стоит забывать в контексте предстоящей встречи Вероники с россиянкой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.54, победу Эрьявец букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: все-таки мы считаем, что на этот раз Камилла пройдет стартовый раунд в Бостаде. Словенка хоть и любит играть на грунте, ее все равно нельзя назвать чересчур опасной соперницей.

Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 2.31.