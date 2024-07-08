«Зенит» уступил «Црвене Звезде» в Летнем кубке

В Летнем кубке петербурскийнеожиданно проиграл сербскойсо счетом 1:2.

Команда Сергея Семака уже на пятой минуте вышла вперед после точного удара Клаудиньо. Сербы отыгрались на 49-й минуте благодаря голу Александра Катая.

А за пять минут до конца основного времени Стефан Лекович принес победу «Црвене Звезде».

«Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Дуглас Сантос, Волков (Коваленко, 82), Родригао, Эракович (Горшков, 62), Мостовой (Изидор, 62), Глушенков, Барриос, Вендел (Мантуан, 82), Клаудиньо, Кассьерра (Педро, 62).

После этого матча у «Зенита» и «Црвены Звезды» стало по шесть очков, но у сербов на игру меньше.