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    «Зенит» уступил «Црвене Звезде» в Летнем кубке

    «Зенит» — «Црвена Звезда»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В Летнем кубке петербурский «Зенит» неожиданно проиграл сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:2.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Команда Сергея Семака уже на пятой минуте вышла вперед после точного удара Клаудиньо. Сербы отыгрались на 49-й минуте благодаря голу Александра Катая.

    А за пять минут до конца основного времени Стефан Лекович принес победу «Црвене Звезде».

    «Зенит»: Латышонок (Адамов, 46), Дуглас Сантос, Волков (Коваленко, 82), Родригао, Эракович (Горшков, 62), Мостовой (Изидор, 62), Глушенков, Барриос, Вендел (Мантуан, 82), Клаудиньо, Кассьерра (Педро, 62).

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