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    ХИК увезёт победу из Литвы?

    «Паневежис» — ХИК. Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 июля 2024 года

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    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 9 июля пройдет матч «Паневежис» — ХИК. Начало — в 18:30 Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2024 года

    Паневежис

  • Паневежис
    •  Паневежис 18:30 ХИК

    ХИК

  • Хельсинки
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    «Паневежис»

    Турнирная таблица: «Паневежис» — чемпион Литвы сезона 2023, в котором набрал 87 очков, одержав 26 побед, сыграв 9 раз вничью и проиграв лишь 1 встречу.

    Розыгрыш 2024 для действующего чемпиона проходит крайне неудачно. Сыграв 21 матч «Паневежис» занимает в турнирной таблице предпоследнее 9 место: 5 побед, 6 ничьих и 10 проигрышей (21 набранное очко).

    Паневежис — ХИК: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В последней игре литовского чемпионата «Паневежис» проиграл на своём поле команде «Хешельман Литауэн» (0:1).

    Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Паневежис» играл в Лиге конференций, но дальше второго раунда пройти не смог. Литовцы проиграли «Хапоэлю» из Беэр Шивы (1:1 — ничья дома и 0:1 — поражение в гостях).

    В первом квалификационном раунде Лиги конференции литовский коллектив выиграл у молдавского «Милсами» (2:2 — дома и 1:0 — победа в гостях).

    ХИК

    Турнирная таблица: Титул чемпиона Финляндии ХИК смог выиграть лишь благодаря лучшей разнице забитый и пропущеннных мячей. Набрав 53 очка и забив на 3 гола больше ХИКу удалось обойти в чемпионской гонке КуПС.

    Сейчас идёт сезон-2024 в чемпионате Финляндии, действующий победитель продолжает лидировать в турнире, набрав после 16 туров 28 очков. На второй строчке расположился «Ильвес» с 26 пунктами.

    Последние матчи: В чемпионате своей страны футболисты ХИКа провели матч очередного тура и уступили своему основному преследователю — команде «Ильвес» со счётом 0:3.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    • Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 финский ХИК играл во всех трёх турнирах. В Лиге чемпионов сыграл два раунда: обыгра «Ларн» из Северной Ирландии (3:2 — по сумме двух встреч, победа в дополнительное время) и уступил «Мольде» из Норвегии (1:2).

    В Лиге Европы не сложилось в двухматчевой дуэли против азербайджанского «Карабаха» (2:4). В Лиге конференций ХИК занял последнее 4 место, а играл финский коллектив против румынского «Фарула», шотландского «Абердина» и немецкого «Айнтрахта».

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия «Паневежиса» составляет 2 матча

    • В прошлом евросезоне ХИК играл в основной сетке Лиги конференций

    • Ранее «Паневежис» и ХИК не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа «Паневежиса» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.89 соответственно.

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    Прогноз: ХИК более опытный и еврокубковый боец, нежели «Паневежис». К тому же у финский клуб может похвастаться тем, что играл в основной сетке еврокубков в минувшем сезоне. Есть большая вероятность, что ХИК увезёт победу из Литвы.

    Ставка: Фора ХИКа (-1) с коэффициентом 2.16.

    Прогноз: В матчах с участием ХИКа в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.

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    «Паневежис» — ХИК: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. ХИК увезёт победу из Литвы?
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