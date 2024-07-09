ХИК увезёт победу из Литвы?

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 9 июля пройдет матч «Паневежис» — ХИК. Начало — в 18:30 Ставка и прогноз на матч «Паневежис» — ХИК, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Паневежис»

Турнирная таблица: «Паневежис» — чемпион Литвы сезона 2023, в котором набрал 87 очков, одержав 26 побед, сыграв 9 раз вничью и проиграв лишь 1 встречу.

Розыгрыш 2024 для действующего чемпиона проходит крайне неудачно. Сыграв 21 матч «Паневежис» занимает в турнирной таблице предпоследнее 9 место: 5 побед, 6 ничьих и 10 проигрышей (21 набранное очко).

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Последние матчи: В последней игре литовского чемпионата «Паневежис» проиграл на своём поле команде «Хешельман Литауэн» (0:1).

Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Паневежис» играл в Лиге конференций, но дальше второго раунда пройти не смог. Литовцы проиграли «Хапоэлю» из Беэр Шивы (1:1 — ничья дома и 0:1 — поражение в гостях).

В первом квалификационном раунде Лиги конференции литовский коллектив выиграл у молдавского «Милсами» (2:2 — дома и 1:0 — победа в гостях).

ХИК

Турнирная таблица: Титул чемпиона Финляндии ХИК смог выиграть лишь благодаря лучшей разнице забитый и пропущеннных мячей. Набрав 53 очка и забив на 3 гола больше ХИКу удалось обойти в чемпионской гонке КуПС.

Сейчас идёт сезон-2024 в чемпионате Финляндии, действующий победитель продолжает лидировать в турнире, набрав после 16 туров 28 очков. На второй строчке расположился «Ильвес» с 26 пунктами.

Последние матчи: В чемпионате своей страны футболисты ХИКа провели матч очередного тура и уступили своему основному преследователю — команде «Ильвес» со счётом 0:3.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 финский ХИК играл во всех трёх турнирах. В Лиге чемпионов сыграл два раунда: обыгра «Ларн» из Северной Ирландии (3:2 — по сумме двух встреч, победа в дополнительное время) и уступил «Мольде» из Норвегии (1:2).

В Лиге Европы не сложилось в двухматчевой дуэли против азербайджанского «Карабаха» (2:4). В Лиге конференций ХИК занял последнее 4 место, а играл финский коллектив против румынского «Фарула», шотландского «Абердина» и немецкого «Айнтрахта».

Статистика для ставок

Проигрышная серия «Паневежиса» составляет 2 матча

В прошлом евросезоне ХИК играл в основной сетке Лиги конференций

Ранее «Паневежис» и ХИК не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.80, а победа «Паневежиса» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.89 соответственно.

Прогноз: ХИК более опытный и еврокубковый боец, нежели «Паневежис». К тому же у финский клуб может похвастаться тем, что играл в основной сетке еврокубков в минувшем сезоне. Есть большая вероятность, что ХИК увезёт победу из Литвы.

Ставка: Фора ХИКа (-1) с коэффициентом 2.16.

Прогноз: В матчах с участием ХИКа в среднем забивается по два мяча, так что в предстоящем матче Лиги чемпионов можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.