Медведев сокрушит Синнера на Уимблдоне?

Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер встретятся в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 9 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник дошел до четвертьфинала на девяти турнирах из девяти в этом сезоне, в том числе на трех «Больших шлемах».

Как ни крути, а итальянец своими результатами и игрой полностью подтверждает статус первой ракетки мира.

В четвертом раунде Синнер одержал уверенную победу над Беном Шелтоном — 6:2, 6:4, 7:6.

У американца был шикарный шанс перевести игру в четвертую партию — на тай-брейке третьей он не реализовал сетбол.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но в целом было понятно, что у Шелтона нет шансов обыграть Синнера, который почти не ошибается на подаче и в нужные моменты зарабатывает очки на приеме.

В предыдущих матчах Янник выиграл у Янника Ханфмана, Маттео Берреттини и Миомира Кецмановича.

Медведев

Даниил второй год подряд дошел на британском мэйджоре до четвертьфинала.

Примечательно, что, как и в 2023-м, его соперник по четвертому кругу не смог завершить матч из-за травмы.

В минувшее воскресенье Медведев встречался с Григором Димитровым, который был вынужден сняться из-за травмы ноги после восьми геймов в первом сете.

В общем, без везения не обошлось, но в то же время надо признать, что Медведев демонстрирует очень приличный уровень на текущем турнире.

В предыдущих матчах первая ракетка России выиграл у американца Александра Ковачевича, француза Александра Мюллера и немца Яна-Леннарда Штруффа.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.25, победу Медведева букмекеры предлагают за 4.15.

Прогноз: Даниил ведет в личных встречах с Янником 6-5. Но есть нюанс: пять предыдущих матчей между ними завершились победами итальянца.

В начале 2024-го Синнер обыграл Медведева в финале Australian Open, уйдя с 0-2 по сетам. В марте Даниил уступил будущей первой ракетке мира в Майами со счетом 1:6, 2:6.

Но также стоит отметить, что они до сих пор ни разу не играли друг с другом на траве. Если Медведеву удастся навязать свою игру, как это было в первых двух сетах финала в Мельбурне, тогда у Синнера точно будут проблемы. Здесь всё не так однозначно, как можно подумать, глядя на коэффициенты.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.