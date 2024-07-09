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    Медведев сокрушит Синнера на Уимблдоне?

    Синнер — Медведев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 9 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер встретятся в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 9 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 09 Июля 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 15:30 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Синнер

    Янник дошел до четвертьфинала на девяти турнирах из девяти в этом сезоне, в том числе на трех «Больших шлемах».

    Как ни крути, а итальянец своими результатами и игрой полностью подтверждает статус первой ракетки мира.

    В четвертом раунде Синнер одержал уверенную победу над Беном Шелтоном — 6:2, 6:4, 7:6.

    У американца был шикарный шанс перевести игру в четвертую партию — на тай-брейке третьей он не реализовал сетбол.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но в целом было понятно, что у Шелтона нет шансов обыграть Синнера, который почти не ошибается на подаче и в нужные моменты зарабатывает очки на приеме.

    В предыдущих матчах Янник выиграл у Янника Ханфмана, Маттео Берреттини и Миомира Кецмановича.

    Медведев

    Даниил второй год подряд дошел на британском мэйджоре до четвертьфинала.

    Примечательно, что, как и в 2023-м, его соперник по четвертому кругу не смог завершить матч из-за травмы.

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    • В минувшее воскресенье Медведев встречался с Григором Димитровым, который был вынужден сняться из-за травмы ноги после восьми геймов в первом сете.

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    В общем, без везения не обошлось, но в то же время надо признать, что Медведев демонстрирует очень приличный уровень на текущем турнире.

    В предыдущих матчах первая ракетка России выиграл у американца Александра Ковачевича, француза Александра Мюллера и немца Яна-Леннарда Штруффа.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.25, победу Медведева букмекеры предлагают за 4.15.

    Прогноз: Даниил ведет в личных встречах с Янником 6-5. Но есть нюанс: пять предыдущих матчей между ними завершились победами итальянца.

    В начале 2024-го Синнер обыграл Медведева в финале Australian Open, уйдя с 0-2 по сетам. В марте Даниил уступил будущей первой ракетке мира в Майами со счетом 1:6, 2:6.

    Но также стоит отметить, что они до сих пор ни разу не играли друг с другом на траве. Если Медведеву удастся навязать свою игру, как это было в первых двух сетах финала в Мельбурне, тогда у Синнера точно будут проблемы. Здесь всё не так однозначно, как можно подумать, глядя на коэффициенты.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.

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    Синнер — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на теннис. Медведев сокрушит Синнера на Уимблдоне?
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