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    Удержится ли «Кимчхон Санму» на вершине?

    «Кимчхон Санму» — «Сувон Сити». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 9 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Кимчхон Санму» — «Сувон Сити»
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    «Кимчхон Санму»
    9 июля в 22-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Кимчхон Санму» и «Сувон Сити». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Сувон Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Кимчхон Санму»

    Турнирное положение: «Кимчхон Санму» проводит весьма продуктивный сезон. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кимчхон Санму» лишь на один балл опережает ближайшего преследователя. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 21.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Кимчхон Санму» расписал мировую с «Инчхон Юнайтед» (1:1).

    А вот до того команда выиграла трижды подряд. Причем в тех поединках лидер чемпионата меньше 2 мячей не забивал.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кимчхон Санму» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в последних поединках «Кимчхон Санму» выглядел весьма прилично. Да и сохранить лидерство команда явно постарается.

    Поединки с «Сувон Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей проиграны 3 при одной виктории.

    Наверняка номинальные хозяева постараются взять три очка. Вот только нужно срочно поднатореть в плане реализации голевых моментов.

    «Сувон Сити»

    Турнирное положение: «Сувон Сити» ходит в претендентах на самые высокие места. Команда ныне расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Сувон Сити» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 21 поединке чемпионата пропущено уже 27 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Сувон Сити» расписал паритет с «Ульсаном» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Тэджон Ситизен» (2:0). А вот чуть ранее удалось минимально одолеть «Гвангю».

    В пяти последних матчах «Сувон Сити» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сувон Сити» выглядит достаточно неплохо. Команда имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию.

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    При этом «Сувон Сити» в среднем забивает чуть более гола за матч. В 21 матче чемпионата игроки команды отличились 25 точными ударами.

    До последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Да и нагонять лидирующую группу необходимо.

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только «Сувон Сити» уже почти 2 года не может обыграть «Кимчхон Санму».

    Статистика для ставок

    • «Сувон Сити» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    • «Кимчхон Санму» в среднем пропускает гол за матч

    • «Сувон Сити» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.02.

    Прогноз: «Кимчхон Санму» пытается сохранить лидерство, так что наверняка будет активен в атаке.

    «Сувон Сити» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и атака явно не блистает.

    Ставка: Победа «Кимчхон Санму» за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    «Кимчхон Санму» — «Сувон Сити»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Кимчхон Санму» на вершине?
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