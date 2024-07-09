Удержится ли «Кимчхон Санму» на вершине?

«Кимчхон Санму»
Турнирное положение: «Кимчхон Санму» проводит весьма продуктивный сезон. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Кимчхон Санму» лишь на один балл опережает ближайшего преследователя. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 21.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Кимчхон Санму» расписал мировую с «Инчхон Юнайтед» (1:1).
А вот до того команда выиграла трижды подряд. Причем в тех поединках лидер чемпионата меньше 2 мячей не забивал.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Кимчхон Санму» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последних поединках «Кимчхон Санму» выглядел весьма прилично. Да и сохранить лидерство команда явно постарается.
Поединки с «Сувон Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей проиграны 3 при одной виктории.
Наверняка номинальные хозяева постараются взять три очка. Вот только нужно срочно поднатореть в плане реализации голевых моментов.
«Сувон Сити»
Турнирное положение: «Сувон Сити» ходит в претендентах на самые высокие места. Команда ныне расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Сувон Сити» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 21 поединке чемпионата пропущено уже 27 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Сувон Сити» расписал паритет с «Ульсаном» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Тэджон Ситизен» (2:0). А вот чуть ранее удалось минимально одолеть «Гвангю».
В пяти последних матчах «Сувон Сити» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сувон Сити» выглядит достаточно неплохо. Команда имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию.
При этом «Сувон Сити» в среднем забивает чуть более гола за матч. В 21 матче чемпионата игроки команды отличились 25 точными ударами.
До последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Да и нагонять лидирующую группу необходимо.
И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только «Сувон Сити» уже почти 2 года не может обыграть «Кимчхон Санму».
Статистика для ставок
- «Сувон Сити» не проигрывал в 3 своих последних матчах
- «Кимчхон Санму» в среднем пропускает гол за матч
- «Сувон Сити» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.02.
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Прогноз: «Кимчхон Санму» пытается сохранить лидерство, так что наверняка будет активен в атаке.
«Сувон Сити» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и атака явно не блистает.
Ставка: Победа «Кимчхон Санму» за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.16