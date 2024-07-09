Удержится ли «Кимчхон Санму» на вершине?

9 июля в 22-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Кимчхон Санму» и «Сувон Сити». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кимчхон Санму» — «Сувон Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кимчхон Санму»

Турнирное положение: «Кимчхон Санму» проводит весьма продуктивный сезон. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Кимчхон Санму» лишь на один балл опережает ближайшего преследователя. Да и выиграла команда всего в 11 матчах из 21.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь продуктивно. «Кимчхон Санму» расписал мировую с «Инчхон Юнайтед» (1:1).

А вот до того команда выиграла трижды подряд. Причем в тех поединках лидер чемпионата меньше 2 мячей не забивал.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кимчхон Санму» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в последних поединках «Кимчхон Санму» выглядел весьма прилично. Да и сохранить лидерство команда явно постарается.

Поединки с «Сувон Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей проиграны 3 при одной виктории.

Наверняка номинальные хозяева постараются взять три очка. Вот только нужно срочно поднатореть в плане реализации голевых моментов.

«Сувон Сити»

Турнирное положение: «Сувон Сити» ходит в претендентах на самые высокие места. Команда ныне расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Сувон Сити» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 21 поединке чемпионата пропущено уже 27 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Сувон Сити» расписал паритет с «Ульсаном» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Тэджон Ситизен» (2:0). А вот чуть ранее удалось минимально одолеть «Гвангю».

В пяти последних матчах «Сувон Сити» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей в ворота соперников при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сувон Сити» выглядит достаточно неплохо. Команда имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию.

При этом «Сувон Сити» в среднем забивает чуть более гола за матч. В 21 матче чемпионата игроки команды отличились 25 точными ударами.

До последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Да и нагонять лидирующую группу необходимо.

И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только «Сувон Сити» уже почти 2 года не может обыграть «Кимчхон Санму».

Статистика для ставок

«Сувон Сити» не проигрывал в 3 своих последних матчах

«Кимчхон Санму» в среднем пропускает гол за матч

«Сувон Сити» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кимчхон Санму» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.02.

Прогноз: «Кимчхон Санму» пытается сохранить лидерство, так что наверняка будет активен в атаке.

«Сувон Сити» имеет огромные проблемы с надежностью тылов, да и атака явно не блистает.

Ставка: Победа «Кимчхон Санму» за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.16