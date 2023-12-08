НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Далласу», Овечкин набрал 1500-е очко

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Баффало» — 1:3

«Баффало» прервал серию из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Голы: Петерка — 11 (Козенс), 21:18 — 0:1. Томпсон — 7 (Клифтон), 36:57 — 0:2. Маршан — 12 (Линдхольм), 37:35 — 1:2. Олофссон — 4, 51:16 — 1:3Вратари: Ульмарк (56:34) — ЛевиШтраф: 6 — 2Броски: 30 (5+11+14) — 35 (19+9+7)

«Бостон» — «Баффало» — 1:3

«Детройт» — «Сан-Хосе» — 5:6 ОТ

«Сан-Хосе» совершил камбэк, отыгравшись со счета 0:4. В эпизоде с пятым голом «Шаркс» российский нападающий Александр Барабанов отметился результативной передачей.

«Сан-Хосе» выиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Сан-Хосе» — 5:6 ОТ (0:0, 4:4, 1:1, 0:1) Голы: Костин — 2, 29:05 — 1:0. Расмуссен — 4 (Спронг), 32:51 — 2:0. Расмуссен — 5 (Чиаро, Копп), 33:04 — 3:0. Раймонд — 9 (Чиаро, Фаббри), 33:40 — 4:0. Гертл — 8 (мен., Эклунд, Рутта), 34:08 — 4:1. Зеттерлунд — 8 (мен., Рутта, Гранлунд), 34:46 — 4:2. Штурм — 1 (Власик, Берроуз), 35:52 — 4:3. Штурм — 2 (Бэйли, Лабанк), 39:37 — 4:4. Ларкин — 11 (Раймонд, Фаббри), 53:20 — 5:4. Гертл — 9 (Гранлунд, Барабанов), 58:31 — 5:5. Гранлунд — 3 (Зеттерлунд), 60:37 — 5:6Вратари: Хуссо — Блэквуд (Кяхкенен, 33:40)Штраф: 6 — 6Броски: 31 (6+17+8+0) — 36 (14+8+13+1)

«Детройт» — «Сан-Хосе» — 5:6 ОТ

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:4

«Лос-Анджелес» выиграл восемь из девяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Даути — 7 (Байфилд, Копитар), 8:13 — 0:1. Байфилд — 7 (Кемпе, Копитар), 17:46 — 0:2. Байфилд — 8 (бол., Копитар, Фиала), 38:15 — 0:3. Мур — 13 (Фиала, Даути), 47:58 — 0:4Вратари: Монтембо — ТэлботШтраф: 9 — 13Броски: 24 (13+7+4) — 42 (11+15+16)

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:4

«Оттава» — «Торонто» — 3:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Торонто» — 3:4 (1:0, 0:2, 2:2) Голы: Норрис — 6 (Чикран), 19:34 — 1:0. Марнер — 9 (Райлли, Броди), 21:42 — 1:1. Кампф — 2 (Таварес, Маккейб), 37:40 — 1:2. Ярнкрок — 6 (Доми, Робертсон), 43:35 — 1:3. Бернард-Доккер — 1 (Батерсон, Штюцле), 45:14 — 2:3. Нюландер — 13 (Маккейб, Броди), 53:03 — 2:4. Жиру — 8 (Сандерсон), 58:07 — 3:4Вратари: Форсберг (57:49 — 58:07, 59:00) — Уолл (Джонс, 50:22)Штраф: 2 — 4Броски: 41 (16+8+17) — 22 (8+5+9)

«Оттава» — «Торонто» — 3:4

«Айлендерс» — «Коламбус» — 7:3

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 32 из 35 бросков соперника и одержал третью победу в сезоне.

«Коламбус» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Коламбус» — 7:3 (1:0, 3:2, 3:1) Голы: Энгвалль — 4 (Добсон), 4:00 — 1:0. Бемстрем — 4 (Фантилли, Джонсон), 25:56 — 1:1. Фантилли — 6 (Джонсон, Веренски), 30:11 — 1:2. Клаттербак — 4 (Фэшинг, Сизикас), 34:30 — 2:2. Барзал — 8 (Мэйфилд, Райлли), 38:51 — 3:2. Палмиери — 7 (бол., Нельсон, Барзал), 39:19 — 4:2. Фантилли — 7 (Бемстрем), 41:28 — 4:3. Барзал — 9 (Хорват), 45:33 — 5:3. Хорват — 8 (Готье), 51:31 — 6:3. Хорват — 9 (Барзал, Болдюк), 51:51 — 7:3Вратари: Варламов (55:08 — 55:37) — МартинШтраф: 2 — 4Броски: 36 (9+12+15) — 35 (11+15+9)

«Айлендерс» — «Коламбус» — 7:3

«Вашингтон» — «Даллас» — 4:5 Б

«Вашингтон» проиграл третий матч подряд.

В этой игре капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. 38-летний россиянин отметился результативной передачей.

Овечкин стал первым российским игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки. Кроме того, до него не менее 1500 очков набирали только 15 хоккеистов.

Также стоит отметить, что безголевая серия Овечкина достигла восьми матчей.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, забросивший одну из четырех шайб в ворота «Далласа», провел 700-й матч в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Даллас» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Протас — 3 (Макмайкл, Дженсен), 7:11 — 1:0. Сегин — 9 (Стил, Хейсканен), 15:38 — 1:1. Строум — 9 (Уилсон, ван Римсдайк), 24:31 — 2:1. Кузнецов — 5 (Филлипс, Протас), 27:14 — 3:1. Марчмент — 9 (Дюшен), 34:19 — 3:2. Хинтц — 9 (бол., Бенн, Робертсон), 41:51 — 3:3. Строум — 10 (бол., Манта, Овечкин), 49:08 — 4:3. Хинтц — 10 (Робертсон, Павелски), 53:47 — 4:4Победный буллит: РобертсонВратари: Линдгрен — УэджвудШтраф: 2 — 6Броски: 27 (6+13+6+2) — 38 (10+14+12+2)

«Вашингтон» — «Даллас» — 4:5 Б

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог продлить результативную серию, которая до этой игры составляла 11 матчей.

«Нэшвилл» выиграл девять из 11-ти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Голы: Пярссинен — 5 (бол., Томасино, Макдона), 17:14 — 1:1. Форсберг — 14 (бол., Йоси, Нюквист), 22:37 — 2:1. Макдона — 1, 24:32 — 3:1. Йоси — 6 (Смит), 46:11 — 4:1. Тренин — 6 (п.в., Шервуд), 53:13 — 5:1Вратари: Сарос — Йоханссон (51:38 — 53:13)Штраф: 13 — 13Броски: 30 (8+10+12) — 33 (8+14+11)

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 5:1

«Чикаго» — «Анахайм» — 1:0

Вратарь «Чикаго» Петр Мразек оформил шатаут, отразив все 37 бросков «Анахайма».

«Чикаго» прервал серию из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Анахайм» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Голы: Курашев — 5 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 29:21 — 1:0Вратари: Мразек — ДосталШтраф: 6 — 8Броски: 25 (14+10+1) — 37 (10+18+9)

«Чикаго» — «Анахайм» — 1:0

«Аризона» — «Филадельфия» — 1:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Филадельфия» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Голы: Конекны — 13 (Кутюрье), 10:11 — 0:1. Фараби — 9 (Аткинсон, Йорк), 13:18 — 0:2. Крауз — 10 (Маччелли, Зукер), 17:33 — 1:2. Конекны — 14 (мен., Лотон, Силер), 24:38 — 1:3. Йорк — 4 (Санхейм, Делорье), 41:47 — 1:4Вратари: Ингрэм — ХартШтраф: 0 — 6Броски: 26 (7+7+12) — 26 (8+8+10)

«Аризона» — «Филадельфия» — 1:4

«Калгари» — «Каролина» — 3:2

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 из 27 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Каролина» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0) Голы: Ноесен — 7 (Слэвин, Друри), 2:10 — 0:1. Бантинг — 6 (Орлов, Нечас), 8:49 — 0:2. Андерссон — 4 (Коулмэн, Уигар), 45:42 — 1:2. Зари — 5 (Ружичка, Кадри), 47:03 — 2:2. Коулмэн — 7 (мен., Шарангович), 51:44 — 3:2Вратари: Вольф — Кочетков (57:54)Штраф: 2 — 6Броски: 27 (7+9+11) — 32 (11+10+11)

«Калгари» — «Каролина» — 3:2

«Колорадо» — «Виннипег» — 2:4

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев пропустил три шайбы после 27 бросков.

«Колорадо» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Виннипег» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Голы: Лаури — 5 (Юнссон Фьелльбю), 19:57 — 0:1. Коннор — 16 (Элерс, Моррисси), 20:32 — 0:2. Маккиннон — 10 (Тэйвз, Малински), 22:30 — 1:2. Моррисси — 5 (Самберг, Нидеррайтер), 35:13 — 1:3. Кивиранта — 2 (Маккиннон, Байрам), 39:29 — 2:3. Коннор — 17 (п.в.), 59:23 — 2:4Вратари: Георгиев (58:29 — 59:23) — ХеллибакШтраф: 2 — 8Броски: 34 (9+16+9) — 28 (9+13+6)

«Колорадо» — «Виннипег» — 2:4

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:0

Вратарь «Ванкувера» Кейси ДеСмит оформил шатаут из 26 спасений.

«Миннесота» потерпела первое поражение после четырех побед подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Миннесота» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Хегландер — 9 (Босер, Майерс), 18:05 — 1:0. Блюгерс — 2 (Гарлэнд, Джошуа), 42:05 — 2:0Вратари: Десмит — ГуставссонШтраф: 12 — 14Броски: 17 (4+10+3) — 26 (12+4+10)

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:0

«Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 1:2

Акира Шмид вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид отбил 38 бросков из 39.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Палат — 4 (Марино, Хишир), 17:14 — 0:1. Картье — 5 (Веннберг, Бураковски), 27:12 — 1:1. Немец — 1 (Братт, Зигенталер), 29:08 — 1:2Вратари: Грубауэр — ШмидШтраф: 6 — 4Броски: 38 (10+12+16) — 17 (7+7+3)