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    Улучшит ли «Саутгемптон» свои шансы на выход в АПЛ?

    «Саутгемптон» — «Престон». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 16 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Престон»
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    «Саутгемптон» — фаворит матча
    Во вторник, 16 апреля, в 36-м туре английского Чемпионшипа «Саутгемптон» на своем поле примет «Престон». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Саутгемптон» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Апреля 2024 года
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    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» занимает четвертое место таблицы Чемпионшипа с 81 баллом и разницей мячей 81-54.

    Команда пребывает в зоне плей-офф за выход в АПЛ и на семь очков отстает от второй позиции, которая дает прямой выход в элиту, и при этом занимающий ее «Лестер» сыграл на один поединок больше.

    Саутгемптон — Престон Норт Энд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле одержали победу. Клуб обыграл «Уотфорд» (3:2).

    Этот успех продлил победную мини-серию в два поединка, которые пришлись на первенство второго дивизиона.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Хуан Лариос, Росс Стюарт — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Чемпионшипа) «Саутгемптон» одержал две победы при одном поражении и двух ничьих.

    Это противоречивая форма, ведь с одной стороны очевидно, что побед недостаточно, чтобы подняться на второе место, с другой — обе победы пришлись на последние матчи.

    Адам Армстронг — лучший бомбардир команды и второй лучший бомбардир Чемпионшипа с 20 голами в активе.

    «Престон»

    Турнирное положение: По итогам 42 матчей второго дивизиона «Престон» занимает 10-ю позицию с 63 баллами и разницей мячей 56-57.

    Команда отстает на восемь очков от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу — шестой строчки, так что ей будет крайне сложно добиться данной цели.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Клуб с минимальным результатом проиграл «Норвичу» (0:1).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

    Не сыграют: Миллар, Уайтман — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во втором английском дивизионе «Престон» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что с такой формой «Неуязвимым» уже практически не светит пробиться в плей-офф, поэтому неизвестно, с какой мотивацией они подходят к грядущей игре.

    Уилл Кин — самый результативный игрок «Престона» с 13 голами в активе.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Престона» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.10, победа «Престона» — в 8.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Такой сценарий был реализован и в семи последних их домашних поединках.

    Несмотря на то, что в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала, статистика фаворита в данном случае может оказаться решающим фактором

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Престон» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на футбол. Улучшит ли «Саутгемптон» свои шансы на выход в АПЛ?
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