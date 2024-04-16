«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Саутгемптон» занимает четвертое место таблицы Чемпионшипа с 81 баллом и разницей мячей 81-54.
Команда пребывает в зоне плей-офф за выход в АПЛ и на семь очков отстает от второй позиции, которая дает прямой выход в элиту, и при этом занимающий ее «Лестер» сыграл на один поединок больше.
Саутгемптон — Престон Норт Энд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле одержали победу. Клуб обыграл «Уотфорд» (3:2).
Этот успех продлил победную мини-серию в два поединка, которые пришлись на первенство второго дивизиона.
Не сыграют: Хуан Лариос, Росс Стюарт — травмирован. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Чемпионшипа) «Саутгемптон» одержал две победы при одном поражении и двух ничьих.
Это противоречивая форма, ведь с одной стороны очевидно, что побед недостаточно, чтобы подняться на второе место, с другой — обе победы пришлись на последние матчи.
Адам Армстронг — лучший бомбардир команды и второй лучший бомбардир Чемпионшипа с 20 голами в активе.
«Престон»
Турнирное положение: По итогам 42 матчей второго дивизиона «Престон» занимает 10-ю позицию с 63 баллами и разницей мячей 56-57.
Команда отстает на восемь очков от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу — шестой строчки, так что ей будет крайне сложно добиться данной цели.
Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле потерпели поражение. Клуб с минимальным результатом проиграл «Норвичу» (0:1).
Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию клуба в два поединка, которые пришлись на Чемпионшип.
Не сыграют: Миллар, Уайтман — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках во втором английском дивизионе «Престон» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой «Неуязвимым» уже практически не светит пробиться в плей-офф, поэтому неизвестно, с какой мотивацией они подходят к грядущей игре.
Уилл Кин — самый результативный игрок «Престона» с 13 голами в активе.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Саутгемптона» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона» было забито больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Престона» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.10, победа «Престона» — в 8.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Такой сценарий был реализован и в семи последних их домашних поединках.
Несмотря на то, что в пяти из шести последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала, статистика фаворита в данном случае может оказаться решающим фактором
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Саутгемптона».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10