«Дордой»
Турнирное положение: «Дордой» стартовал в чемпионате достаточно продуктивно. На данный момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Дордой» в 3 матчах чемпионата потерял всего 2 очка. Более того, забила команда 6 мячей, ни разу не пропустив.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Дордой» разнес в щепки оборону «Алдиера» (4:0).
Лишь в 1 туре чемпионата команда потеряла очки. «Дордой» не сумел справиться с «Талантом», удовлетворившись сухим паритетом.
Оборона команды действует почти образцово. Да и вообще, игра «Дордоя» смотрится очень даже выгодно.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма прилично. Наверняка «Дордой» поборется за чемпионский титул.
Матчи против «Мурас Юнайтед» для команды исторически складываются неплохо. В трех очных поединках «Дордой» 1 раз победил при 2 ничьих.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Дордой» смотрится сильнее соперника.
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде удался. Ныне «Мурас Юнайтед» располагается на довольно высоком 4 месте таблицы.
Притом, что «Мурас Юнайтед» набрал 6 зачетных баллов в 3 поединках. В них команда отличилась всего 6 раз при 5 пропущенных мячах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Мурас Юнайтед» переиграл «Алгу» (3:1).
А вот до того команда не оставила шансов «Кыргызалтыну» (2:1). И лишь с стартовый тур чемпионата завершился коллизией от «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:3).
Очевидно, что команда будет сражаться за самые высокие места. Да и две последних виктории явно окрыляют!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мурас Юнайтед» выглядит весьма прилично. Вот только команда уж слишком часто пропускает.
Зато с атакой у команды относительный порядок. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно.
Вот только «Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал «Дордой». До неудачи в последней очной битве были две ничьи.
Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Даже один заработанный балл для команды будет в радость.
Статистика для ставок
- «Дордой» еще не проигрывал в текущем чемпионате
- «Дордой» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу
- «Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал «Дордой»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 2.00 и 1.74.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.
«Дордой» сражается за лидерство в чемпионате, к тому же традиционно успешно противостоит «Мурас Юнайтед».
Ставка: Победа «Дордоя» за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет только один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.01