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    «Мурас Юнайтед» ждет коллизия

    «Дордой» — «Мурас Юнайтед». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 16 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Дордой» — «Мурас Юнайтед»
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    «Мурас Юнайтед»
    16 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 13:30 мск. «Дордой» — «Мурас Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» стартовал в чемпионате достаточно продуктивно. На данный момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дордой» в 3 матчах чемпионата потерял всего 2 очка. Более того, забила команда 6 мячей, ни разу не пропустив.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Дордой» разнес в щепки оборону «Алдиера» (4:0).

    Лишь в 1 туре чемпионата команда потеряла очки. «Дордой» не сумел справиться с «Талантом», удовлетворившись сухим паритетом.

    Оборона команды действует почти образцово. Да и вообще, игра «Дордоя» смотрится очень даже выгодно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма прилично. Наверняка «Дордой» поборется за чемпионский титул.

    Матчи против «Мурас Юнайтед» для команды исторически складываются неплохо. В трех очных поединках «Дордой» 1 раз победил при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Дордой» смотрится сильнее соперника.

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде удался. Ныне «Мурас Юнайтед» располагается на довольно высоком 4 месте таблицы.

    Притом, что «Мурас Юнайтед» набрал 6 зачетных баллов в 3 поединках. В них команда отличилась всего 6 раз при 5 пропущенных мячах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Мурас Юнайтед» переиграл «Алгу» (3:1).

    А вот до того команда не оставила шансов «Кыргызалтыну» (2:1). И лишь с стартовый тур чемпионата завершился коллизией от «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:3).

    Очевидно, что команда будет сражаться за самые высокие места. Да и две последних виктории явно окрыляют!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мурас Юнайтед» выглядит весьма прилично. Вот только команда уж слишком часто пропускает.

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    Зато с атакой у команды относительный порядок. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно.

    Вот только «Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал «Дордой». До неудачи в последней очной битве были две ничьи.

    Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Даже один заработанный балл для команды будет в радость.

    Статистика для ставок

    • «Дордой» еще не проигрывал в текущем чемпионате

    • «Дордой» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу

    • «Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал «Дордой»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.59.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 2.00 и 1.74.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.

    «Дордой» сражается за лидерство в чемпионате, к тому же традиционно успешно противостоит «Мурас Юнайтед».

    Ставка: Победа «Дордоя» за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет только один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Мурас Юнайтед» с коэффициентом 2.46. Дата матча: 16.04.2024. Прогнозы на футбол. «Мурас Юнайтед» ждет коллизия
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