16 апреля в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 13:30 мск. «Дордой» — «Мурас Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» стартовал в чемпионате достаточно продуктивно. На данный момент команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» в 3 матчах чемпионата потерял всего 2 очка. Более того, забила команда 6 мячей, ни разу не пропустив.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда добыла яркую викторию. «Дордой» разнес в щепки оборону «Алдиера» (4:0).

Лишь в 1 туре чемпионата команда потеряла очки. «Дордой» не сумел справиться с «Талантом», удовлетворившись сухим паритетом.

Оборона команды действует почти образцово. Да и вообще, игра «Дордоя» смотрится очень даже выгодно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма прилично. Наверняка «Дордой» поборется за чемпионский титул.

Матчи против «Мурас Юнайтед» для команды исторически складываются неплохо. В трех очных поединках «Дордой» 1 раз победил при 2 ничьих.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Дордой» смотрится сильнее соперника.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде удался. Ныне «Мурас Юнайтед» располагается на довольно высоком 4 месте таблицы.

Притом, что «Мурас Юнайтед» набрал 6 зачетных баллов в 3 поединках. В них команда отличилась всего 6 раз при 5 пропущенных мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Мурас Юнайтед» переиграл «Алгу» (3:1).

А вот до того команда не оставила шансов «Кыргызалтыну» (2:1). И лишь с стартовый тур чемпионата завершился коллизией от «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:3).

Очевидно, что команда будет сражаться за самые высокие места. Да и две последних виктории явно окрыляют!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мурас Юнайтед» выглядит весьма прилично. Вот только команда уж слишком часто пропускает.

Зато с атакой у команды относительный порядок. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно.

Вот только «Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал «Дордой». До неудачи в последней очной битве были две ничьи.

Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Даже один заработанный балл для команды будет в радость.

Статистика для ставок

«Дордой» еще не проигрывал в текущем чемпионате

«Дордой» в 3 стартовых турах не пропустил ни разу

«Мурас Юнайтед» еще ни разу не обыгрывал «Дордой»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 2.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 2.00 и 1.74.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее оппонента, так что наверняка будут активно атаковать.

«Дордой» сражается за лидерство в чемпионате, к тому же традиционно успешно противостоит «Мурас Юнайтед».

Ставка: Победа «Дордоя» за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет только один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.01